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Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

30 Ekim 2017

1.SORU: Maç nasıl geçti? Bu sonucu bekliyor muydunuz?

TRABZONSPOR kaotik ortamdan galibiyet çıkarmasını bildi ve bu sezon F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarındaki 2-2’lik beraberliklerin ardından bir diğer büyüğü yenmesini bildi.

2.SORU: Galatasaray takım olarak nasıldı?

TAKIMIN ne yazık ki ‘beyni’ yok. Bu yükü üstlenmesi beklenen Belhanda cezalıydı ama olsa da fark etmezdi. Wesley Sneijder böyle maçlarda aranmayı sürdürüyor.

3.SORU: Ya teknik direktörlerin karneleri?

RIZA Çalımbay dersine çalışmış görüntüsündeydi. Tudor ise G.Saray’ın başında çıktığı altıncı ‘büyük’ maçında da galibiyet alamadı. Ne yazık ki yine güven vermeyen kimliğine döndü...

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