3 soru 3 cevap

KaOtik bir derbiydi. 6. hafta olmasına rağmen F.Bahçe ‘Yola devam’ dedi. Beşiktaş’ın için belki puansal kaybı yok ama 3 kırmızı ile psikolojik açıdan gereğinden fazla yıprandı.

2.SORU: Peki bu sinir harbinin sonuçları ne oldu?

KIRMIZI kartlar taktik, oyun planı vs. gibi kağıt üstü meseleleri ortadan kaldırdı. Sinirlerine hakim olan kazanacaktı. Kaostan galip çıkan taraf da ev sahibi Fenerbahçe oldu.

3.SORU: Şenol Güneş’in atılmasına ne diyorsunuz?

ŞENOL Hoca’nın Fenerbahçe maçlarındaki önlenemeyen gerilimi dün de tekrarlandı. Hoca bu durumdan hiç kazançlı çıkmamıştı, dün de çıkmadı.