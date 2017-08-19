3 soru 3 cevap

Hangi Atiba’yı diye karşı soru sorarım ben de! Söz konusu olan geçen sezon sakatlık yaşana kadarki Atiba ise o her yerde her zaman aranır. Ama son dönemlerdeki ise, “Hayır” arayan soran olmadı!

2.SORU: Güneş, Negredo’yu yine 11’de başlatmadı.

Bu bir Güneş geleneği. Gelene hemen “Buyur al formayı” demez. “Geç otur, biraz dinlen hele” der. Ama Cenk sezona iyi girdi ve Negredo onun kesik yemesinin nedeni olmaz.

3.SORU: Quaresma’nın her maç tepkilerine ne diyeceksiniz?

Bu davranışlar hocasını zor duruma düşürür. Şenol Güneş, her maç “Acaba bir tepki verecek mi” diye boş yere gerilecek. Hırsı dışarıya ‘sorun’ olarak yansıyor.