MENÜ
Hürriyet >Yazarlar>Uğur VARDAN>3 soru 3 cevap
"Uğur Vardan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Vardan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

19 Ağustos 2017

1.SORU: Beşiktaş dünkü maçta Atiba’yı aradı mı?

Hangi Atiba’yı diye karşı soru sorarım ben de! Söz konusu olan geçen sezon sakatlık yaşana kadarki Atiba ise o her yerde her zaman aranır. Ama son dönemlerdeki ise, “Hayır” arayan soran olmadı!

2.SORU: Güneş, Negredo’yu yine 11’de başlatmadı.

Bu bir Güneş geleneği. Gelene hemen “Buyur al formayı” demez. “Geç otur, biraz dinlen hele” der. Ama Cenk sezona iyi girdi ve Negredo onun kesik yemesinin nedeni olmaz.

3.SORU: Quaresma’nın her maç tepkilerine ne diyeceksiniz?

Bu davranışlar hocasını zor duruma düşürür. Şenol Güneş, her maç “Acaba bir tepki verecek mi” diye boş yere gerilecek. Hırsı dışarıya ‘sorun’ olarak yansıyor.

X
﻿
Uğur VARDAN Uğur VARDANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri