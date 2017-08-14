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Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

14 Ağustos 2017

1.SORU: ‘Şampiyon’ kaldığı yerden diyebilir miyiz?

Şöyle bir ilginçlik vardı sanki: Beşiktaş maça geçen sezonki kadrosundan tek bir farklı isimle, Pepe’yle başladı. O da gol perdesini açan isim oldu.

2.SORU: Maçın kalitesi hakkında ne söylenebilir?

Dün seyirci yoktu, maçın tadı tuzu ve de kalitesi de yok. Cüneyt Çakır da ‘Hakemler formsuz başladı’ görüşünü destekleyecek görüntüdeydi.

3.SORU:Ya konuk Antalyaspor cephesi?

Kimi pozisyonlarda son hareket becerisinden yoksundular (Buna son dakikalarda Fabri’ye takılan Eto’o da dahildi). Oyunu tutarak 2. yarıda açılacak gibiydiler ama Pepe hesapları bozdu.

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