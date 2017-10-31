LİGDE haftanın en güzel görüntüleri, sanırım yurdun dört bir yanında yaşanan cumhuriyet coşkusuydu.

Dün de aynen cumartesi-pazar tüm statlarda olduğu gibi “yaşasın cumhuriyet” nidalarıyla başladı maç. Sporcu kardeşlerimden ricam, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muazzam sözünü hiç unutmamaları:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”

TEBRİKLER SUMUDİCA

Fenerbahçe de karşısında çevik bir Kayseri buldu dün. Öncelikle Sumudica’nın takımını tebrik etmek lazım: İlk maçta, takımı henüz oturmamışken, üçlü savunmayla başladıkları Galatasaray şaşkınlığını tablodan silersek, bu haftaya ligin en az gol yiyen takımı sıfatıyla, lig ikincisi olarak girmişlerdi Kayserililer. Kadro kaliteleri kısıtlı. Ama kompakt oynamayı biliyorlar. Dün de özellikle ilk devrede bir bütüncüllük dersi gibiydiler. Fenerbahçe’yse iki sebeple sıradandı:

1- Kayseri önde basarak, Fenerbahçe’nin geriden pasla çıkma çabasını avantaja çevirdi. Kocaman’ın ilk yarının sonlarından itibaren geriden uzun çıkma talimatı, maçtaki tek doğru hareketi. Futbolda kısa pas-uzun pas yok; doğru pas-yanlış pas var. Eğer kısa çıkamıyorsanız, birinci golde olduğu gibi hatalar yapmaktansa uzun çıkmayı denemek en doğrusu. Önceki gün de Tudor’un Trabzon baskısına karşı yapması gereken oydu aslında.

BİREYSEL HATALAR

2- Fenerbahçe’nin yediği üç golde de bireysel hatalar var. Ayrıca yaratıcı oyuncu sayısı da son derece az. Giuliano’nun çabasını takdir ediyorum ama futbol olarak Souza’dan-Mehmet’ten bir farkı yok Brezilyalı’nın. 4-3-2-1’de santrforun arkasındaki ikilinin biriyseniz yaratıcı olmalısınız.

Dün de Valbuena’nın üç golde ortaya koyduğu sihir olmasaydı, sıradanlığı aşamıyordu Fenerbahçe. Kazanma serisi yakalamaları için yeteneklilerin ortaya beceri koymaları şart.

MAÇIN ADAMI: OZAN TUFAN

F.BAHÇE’nin üç iyisi var: Valbuena, Souza ve Ozan. Ozan’ın da orta üçlü içinden öne katkı yapan tek isim olması, bu çabasını bir gol ve bir asistle süslemesi takdire değer.