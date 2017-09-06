MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Uğur MELEKE>Türkler otobüse binmedi
"Uğur Meleke" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Meleke" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

Türkler otobüse binmedi

6 Eylül 2017

DÜN gece Eskişehir’de senenin en yorgun Hırvat takımını yakaladık sanırım: İlk 11’lerinin hepsi, 48 saat önce Kosova karşısında oynamışlardı.

9’u orada da ilk 11’deydi üstelik. İkinci devrede yorgunluğu iliklerine kadar hissettiler, bunu hesaplayıp 70’e kadar kontrol oyunu oynayan milli takımımızı sabrından dolayı tebrik etmemiz gerek önce.

Bu gruptaki sıkıntımız aslında hep aynıydı. Karşımızda adeta milli kulüpler var hep. Her maça ezber 11’lerle çıkıyorlar, telepatik futbol oynuyorlar. Rakip Hırvatistan’ın tam 9 futbolcusu, bu elemelerde 5 veya daha fazla maçta oynamışlar. Bu sayı İzlanda’da 9, Ukrayna’da 8... Bizdeyse sadece 4... Hırvatlar’ın stoper pozisyonundaki ikilisini biz Türkler bile ezbere biliyorken, ay-yıldızlarının savunma göbeği her maç papatya falı gibi. İki maç üst üste aynı savunma ikilisiyle çıktığımız henüz vaki değil. Ama enteresandır, dünkü savunmamız, özellikle Mehmet-Çağlar ve Kaan gayet iyilerdi doğrusu.

İSTİKRAR YOK AMA...

İşin daha garibi, hemen her maça, bir önceki müsabakayla tamamen bağlantısız 11’lerle çıkıp iş yapmamız! Kosova maçında Finlandiya kadrosundan 6 değişiklik vardı. Ukrayna maçında Kosova’dan 7... Dün de Ukrayna maçına göre 7 adam değiştirdik. Şu ana kadar 8 maçta 39 futbolcu değişikliğiyle Avrupa rekoru bizde. Ama Türkler çok garip bir futbol ülkesi gerçekten: Kadro istikrarı yok. Diziliş istikrarı yok. Hoca istikrarı yok. Ama muazzam bir özelliğimiz var. Sonuna kadar vazgeçmiyoruz. Maçın bitiş düdüğü çalmadan, grubun son dakikası oynanmadan bırakmıyoruz işi. Dün Cenk, elemeler boyunca akan oyunda henüz hiç gol yememiş Hırvatlar’ın filelerini havalandırınca Blick’in manşetini hatırladım yine: “Türkler otobüse binmeden, maç bitmiş sayılmaz.” Durun, Rusya defterini kapatmayın. Çünkü biz daha otobüse binmedik.

MAÇIN ADAMI: KAAN AYHAN

Almanya’da kulübünde stoper, ilk Hırvatistan maçında ön libero, rövanşta sağ bek. Bu genç yaşında Hırvatlar’a karşı bu kadar olgun bir 180 dakika, ancak ayakta alkışlanır.

X
﻿
Uğur MELEKE Uğur MELEKETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri