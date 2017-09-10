Soldado-Janssen beraber oynamalı

FENERBAHÇE bu sezon Vardar, Göztepe, Trabzon’dan 2, Başakşehir’den 3 tane olmak üzere 8 resmi maçın hepsinde gol yedi.

Üstelik savunmasının da çok kötü olduğunu söyleyemiyoruz sarı lacivertlilerin. Verdikleri hemen her pozisyon gole dönüşmesine rağmen, Volkan Demirel konusunda da bir ısrar var. Enteresan.

KULÜBE LÜKSÜ

Başakşehir önünde de adeta maça 2-0 mağlup başladıkları için, kalan bir saati ekstra eforla geri dönmeye çalışarak geçirdiler. Valbuena, Neto gayet iyilerdi; Souza, Soldado, Janssen çabaladılar, ama puana yetmedi o çaba. Adebayor’un muhteşem bir oyun kurucu rolü oynadığı Başakşehir’i, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa Ligi’nde herhangi bir takımın 2-0 geriden gelip yenmesi zor. Dün Mossoro eksikti ama Togolu santrafor orta yuvarlağa kadar öyle akıllı geliyor, öyle toplar dağıtıyor ki, kimse Mossoro’nun yokluğunu fark etmedi bile. Ayrıca kulübede Kerim, Da Costa ve Gökhan’a sahip olmak da büyük lüks.

Peki transfer de bittiğine göre, Fenerbahçe’nin oyununun gelişmesi için Kocaman ne çareler üretebilir? Genetik olarak şampiyonluğa oynamaya alışık bir büyüğün pas serileri yakalaması, oyunu rakip yarı alana yığabilmesi gerek. Bunun için de sahada maksimum kaliteli oyuncu bulundurması lazım. Aykut Hoca’nın atabileceği iki radikal adım var bence:

ISLA SOL BEK OLABİLİR

1- Dün gol attığına aldanmayın; Dirar bu seviyede bir takımın sağ açığı olabilecek kalitede değil. Daha önce de önerdim, Isla’nın Juventus’ta sol bek oynamışlığı var, beklerde Dirar-Isla denenmeli.

2- Giuliano’nun iki maçtır ortalama pozisyonunu incelediğinizde zaten sağ açıkta çıkıyor, onu sağa kaydırmak mümkün. Böylece Janssen-Soldado bir arada oynayabilir ki Soldado yanındakini kral yapabilecek yardımsever bir forvettir. Son 5 yılda 35 asisti var İspanyol’un. 2015-16’da Bakambu’nun patlama yapmasında da rolü vardı. Janssen’le de iyi bir ikili olabilir pekala.

MAÇIN ADAMI: ADEBAYOR

Adebayor’un 90 dakikada yaptıklarını bir cd’ye kaydettirip, Süper Lig’de ve 1.Lig’deki tüm santraforlara izletseniz yeridir. Öyle doğru, öyle harika oynuyor Togolu forvet.