Oyunu stoper kurar

Hem Atiba, Oğuzhan, Quaresma gibi kader adamları yok, hem de alternatifler Medel’le Negredo iyi günlerinde değiller. Ben Negredo’yu bu sezonun en iyi transferleri içinde görüyorum, Karabük, Porto, Fenerbahçe maçlarının hepsinde görevini harika yaptı. Dün çok iyi değildi ama şuna eminim: Negredo bu paylaşımcı oyun karakteriyle gerektiğinde Talisca’nın da, Cenk’in de yerinde oynayabilir bence. Beşiktaş’ın 3 cepheli savaşında Negredo kritik rol oynayacak bu sene.

Beşiktaş’ın bu denli eksik olduğu bir günde bile Trabzon’un hep geriden gelmek zorunda kalmasıysa bence Yanal’ın ruh halinin iyi olmamasıyla ilintili. Yerel basının baskısıyla kendini güvende hissetmiyor ve kendi eliyle bulduğu doğruları mahvetti iki haftada. Gençlerbirliği ikinci devresiyle beraber Sosa’nın orta ikiliye girmesi ve oyunu daha geriden, daha geniş görerek organize etmesi harika bir fikirdi. Onu yok etti. Yine üç maçtır Yusuf’la Abdülkadir’i bir arada kullanmak takımın enerjisini ve kalitesini üst seviyeye taşımıştı. Alanya maçında Yusuf/Volkan değişikliğiyle üç puanı hediye etmişti, Beşiktaş’a karşı da 70’e kadar Yusuf’suz orta saha son derece renksizdi.

MUCİZE GİBİ

Trabzon’da anlayamadığım bir konu da şu: Okay’ı stoperde kullandığınız halde oyunu neden savunmanın içine giren Onazi kurmaya çalışıyor? Okay geride oynayacaksa oyunu kurmalı, takımının merkezini öne taşımalı. Eğer oyunu kurmak için Onazi gelecekse, stoperde Uğur oynamalı, çünkü Okay’ın oradaki varlığının bir anlamı kalmıyor! Dün de Trabzon’un en zor duruma düştüğü anlar, sezonun genelinde olduğu gibi yine oyun kurmaya çalıştığı anlardı. Bu sorunu çözmeden, Trabzon’un bir maçı gol yemeden bitirmesi mucize gibi.

MAÇIN ADAMI: TALİSCA

- SÜPER bir gol attı, ikinciyi de Lens’e attırdı. Bence bonservisini almak için sezon sonu beklenmemeli, 15-20 milyon bandında bir ön protokole işi hemen bitirmeye çalışılmalı.