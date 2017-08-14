On numara Burak

Konyaspor’un zaten Kocaman’ın bıraktığı yerden devam ettiğini Süper Kupa’da görmüştük. Çok çalışıyorlar, hücuma çok hızlı çıkıyorlar, Beşiktaş’tan sonra Trabzon’a karşı da kelimenin tam anlamıyla ‘taş’ gibi bir takım görüntüsü verdiler.

Trabzonspor da gayet etkileyiciydi ilk haftada doğrusu. Ocak 2017’den beri yaklaşık 8 aydır birlikte oynama alışkanlığı kazanan gruba Kucka, Burak ve Bongonda eklenmiş, ki hepsi de iyilerdi ilk resmi maçlarında.

Özellikle ileri uca Burak’ın eklenmesi takımın rengini tümden değiştirmiş. Burak çok olgun, dün sadece gol atmadı, ona ulaşan hemen hemen her topu doğru kullandı, sakladı, aldı-verdi, oynadı, oynattı.

OKAY FAKTÖRÜ

Burak’ın varlığı Yusuf Yazıcı’yı da etkiledi, aralarındaki telepati etkileyici. Birbirlerini ezbere buluyorlar, en az 3 gol pozisyonunu bu iletişim sayesinde ürettiler. Bero da girdikten sonra eklendi bu uyum grubuna.

Trabzon’un içeride gayet iyi sinyaller verdiği bu maçı kolay kazanamamasının sebepleriyse muhtelif: Öncelikle bu Konya, kolay yenilecek bir takım değil. Bu yıl Avrupa’da bizi bence daha başarıyla temsil edecekler.

Bazı bireysel performanslar da netameliydi doğrusu. Okay’ın 2’de yaptığı büyük hata maçın kaderine tesir etti. Pereira kırmızı kart görmek için çok zorladı ve savunmasına da endişe yaşattı. Bu sorunlar tekrarlanmazsa, Trabzon gayet iyi yolda.

MAÇIN ADAMI: KUCKA

Burak’ın dışında galibiyette kilit rolü o oynadı. Maç 1-1’iken çizgiden çıkardığı top, gol kadar değerliydi. Savunmada yaptığı yerinde hamleler ne kadar faydalı olacağını gösterdi.