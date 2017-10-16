Okan Buruk geliyor

Bu 5 ismin en genci 55 yaşında! On beş yıldır alttan yeni bir teknik adam çıkaramıyoruz, bunun da en önemli sebebi, sabırsız, cahil, zengin holigan yöneticiler. Bir genç teknik adam azıcık baş gösterse bir cahil başkanın hışmına uğruyor, sonra da düzeltemiyor o yıpranan itibarını. Okan Buruk da bu sınavları yaşadı ama şanslıydı, kalitesini gösterdi. Elazığ’da da iyi top oynatmıştı, Antep’te de. Akhisar’da da eldeki malzemeye göre harika iş çıkarıyor. Bir takımın ofansif gücünü savunmanın hücum katkısı belirler, Akhisar’da bekler Ömer-Lopes’in belirlediği gibi. Bir takımın defansif gücünü hücumcularının savunma katkısı belirler, Akhisar’da Larsson’un belirlediği gibi. Buruk bu çizgisini sürdürür, bir cahil başkanın hışmına uğramazsa, milli takım hocalığı için ciddi aday olma yolunda.

Meslektaşı Yanal’sa ne yapsa olmadı, Trabzon’da bir ana plan oturtamadı. Geçen sezon Castillo’yu kestiğinde düşüş başlamıştı, bu yıl da geç kaldı Kolombiyalı’yı kullanmakta. Savunma göbeğinde ideali bulamadı, dün de Uğur kulübedeyken oynayan Durica’nın ilk 3 golde ihanet gibi hataları var. İşler her kötü gittiğinde Yusuf’u ya oyundan çıkarıyor, ya mevkiini değiştiriyor; dün de ikinci devrede onu geriye çekmesi gereksizdi. Castillo girerken çıkması gereken zaten Olcay’dı. Antrenör değişikliğini hep son çare olarak düşünürüm ama Yanal’la olmayacak galiba. Maya tutmayacak.

MAÇIN ADAMI: MİGUEL LOPES

Sezonun en büyük yıldızlarından. Oyunu adeta sağ bekten yönetiyor. Akhisar onun bonservisini alarak akıllılık etmiş, eski Sporting Lizbon’lu her büyük maçta büyük oynuyor.