Negredo ders verdi

DÜN gece Trabzonspor-Beşiktaş maçını izleyememiş bir Trabzonlu iseniz, çok fazla bir şey kaçırmadınız... Çünkü Çalımbay, geçen cuma Alanya karşısında ne yaptıysa, yine bire bir aynısını denedi. Yine Okay-Kucka’lı ultra defansif orta saha ile maça çıktı. Yine Abdülkadir’in şapkadan tavşan çıkarması ya da araya atılan toplar dışında bir hücum planı yoktu. N’doye en uçtayken Burak’ın yokluğunu aratmadı, o da sürekli ofsayta düştü.

Rıza Hoca aynen Alanya’daki gibi ilk devreyi çöpe attıktan sonra ikinci yarının ilk bölümünde Kucka-Olcay’ı çıkarıp Yusuf ve bir santrfor oyuna soktu. Ama bu kez bu hamleler sonuç veremedi, zira rakip Alanyaspor değil, Negredo’lu Beşiktaş’tı. Alanyalılar son yarım saati seyretmişlerdi ama Babel-Negredo seyretmediler.

*

- Dün gece Beşiktaş’ın da başlangıç stratejisinin doğru olduğunu söylemek güç. Şenol Güneş’in 1 metre 71 santimlik Vagner Love’ı en uçta başlatıp, oyuncularının sürekli ileriye top şişirmelerine anlam veremedim doğrusu. Hubocan ve Durica’nın Vagner Love’la havada kapıştıkları 45 dakika, hayatlarındaki en rahat devreleri oldu herhalde.

- İki hocanın da başlangıç stratejilerinin işlemediği bu garip maçın hikayesi ise, 60 civarında yapılan 4 değişiklikle değişti zaten. Dün, Negredo’nun günüydü. Ligdeki Fenerbahçe maçında Quaresma’ya 2 asist yapmıştı. Kupada da 1 gol attı. Dün gece de ilk 11’de başlamayı hak eden oydu ama yine sonradan girip yüzde yüzünü verdi. Negredo, sadece iyi bir santrfor değil, aynı zamanda büyük profesyonel.

*

- Son bir not... Maçı Beşiktaş kazandığı için harika performansı gözden kaçan Okay Yokuşlu’yu unutmamak gerek. Her geçen gün büyüyor, olgunlaşıyor. Bu performansını sürdürürse, bence sıradaki Premier Lig oyuncumuz o.

LENS’İN YEDEĞİ PEKTEMEK Mİ?

- ŞENOL Güneş, son 15-20 dakikalardaki etkinliğiyle dikkat çeken Kerim Frei’ı benimsemedi. Ermeni Milli Takımı’yla 6 maça çıkan Aras’ı sağlıklıyken görmezden geldi. Orkan’ı da Konyaspor’a kiraladı. Şimdi Quaresma cezalı, 11’de Lens oynuyor. Dün akşam Adriano’nun yerine Caner girince şunu düşünmeden edemedim doğrusu: Lens veya Babel çıkarsa kim girecek? 86’da gördük ki, cevap Pektemek’miş! Güneş, Kerim ve Orkan’ı gönderirken Pektemek’e güveniyormuş!

MAÇIN ADAMI: RYAN BABEL

- ÖYKÜYÜ değiştiren adam Negredo idi ama İspanyol’un zekasını tabelaya yansıtan da Babel oldu. Maç boyunca Pereira’ya karşı 15 santimlik boy avantajını da iyi kullandı.