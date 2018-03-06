Negredo ders verdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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DÜN gece Trabzonspor-Beşiktaş maçını izleyememiş bir Trabzonlu iseniz, çok fazla bir şey kaçırmadınız... Çünkü Çalımbay, geçen cuma Alanya karşısında ne yaptıysa, yine bire bir aynısını denedi. Yine Okay-Kucka’lı ultra defansif orta saha ile maça çıktı. Yine Abdülkadir’in şapkadan tavşan çıkarması ya da araya atılan toplar dışında bir hücum planı yoktu. N’doye en uçtayken Burak’ın yokluğunu aratmadı, o da sürekli ofsayta düştü.
Rıza Hoca aynen Alanya’daki gibi ilk devreyi çöpe attıktan sonra ikinci yarının ilk bölümünde Kucka-Olcay’ı çıkarıp Yusuf ve bir santrfor oyuna soktu. Ama bu kez bu hamleler sonuç veremedi, zira rakip Alanyaspor değil, Negredo’lu Beşiktaş’tı. Alanyalılar son yarım saati seyretmişlerdi ama Babel-Negredo seyretmediler.
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- Dün gece Beşiktaş’ın da başlangıç stratejisinin doğru olduğunu söylemek güç. Şenol Güneş’in 1 metre 71 santimlik Vagner Love’ı en uçta başlatıp, oyuncularının sürekli ileriye top şişirmelerine anlam veremedim doğrusu. Hubocan ve Durica’nın Vagner Love’la havada kapıştıkları 45 dakika, hayatlarındaki en rahat devreleri oldu herhalde.
- İki hocanın da başlangıç stratejilerinin işlemediği bu garip maçın hikayesi ise, 60 civarında yapılan 4 değişiklikle değişti zaten. Dün, Negredo’nun günüydü. Ligdeki Fenerbahçe maçında Quaresma’ya 2 asist yapmıştı. Kupada da 1 gol attı. Dün gece de ilk 11’de başlamayı hak eden oydu ama yine sonradan girip yüzde yüzünü verdi. Negredo, sadece iyi bir santrfor değil, aynı zamanda büyük profesyonel.
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- Son bir not... Maçı Beşiktaş kazandığı için harika performansı gözden kaçan Okay Yokuşlu’yu unutmamak gerek. Her geçen gün büyüyor, olgunlaşıyor. Bu performansını sürdürürse, bence sıradaki Premier Lig oyuncumuz o.
LENS’İN YEDEĞİ PEKTEMEK Mİ?
- ŞENOL Güneş, son 15-20 dakikalardaki etkinliğiyle dikkat çeken Kerim Frei’ı benimsemedi. Ermeni Milli Takımı’yla 6 maça çıkan Aras’ı sağlıklıyken görmezden geldi. Orkan’ı da Konyaspor’a kiraladı. Şimdi Quaresma cezalı, 11’de Lens oynuyor. Dün akşam Adriano’nun yerine Caner girince şunu düşünmeden edemedim doğrusu: Lens veya Babel çıkarsa kim girecek? 86’da gördük ki, cevap Pektemek’miş! Güneş, Kerim ve Orkan’ı gönderirken Pektemek’e güveniyormuş!
MAÇIN ADAMI: RYAN BABEL
- ÖYKÜYÜ değiştiren adam Negredo idi ama İspanyol’un zekasını tabelaya yansıtan da Babel oldu. Maç boyunca Pereira’ya karşı 15 santimlik boy avantajını da iyi kullandı.