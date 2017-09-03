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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

‘Mircea Terim’ takımı

3 Eylül 2017

MESELE Rusya’ya gidememek değil.

Son 3 turnuvaya gidemedik zaten, buna da gidemememiz büyük yıkım olmaz. Mesele Ukrayna’ya yenilmek de değil, futbol bu, FIFA sıralamasının 27’ncisine kaybedebiliriz elbette. Üzüldüğümüz konu bu değil. Üzüldüğümüz konu başka.

Mehmet’i stoperde daha önce İzlanda ve Vardar önünde izlemişiz. Sonuçlar ortada. Fenerbahçe, Şener’in pozisyonuna oyuncu almış, Ozan’ınkine arıyor. Sebepleri belli. Konoplyanka, Konya’da Şener’i perişan etmiş zaten bir defa. Einstein’ın deyimiyle, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklememiz ahmakça değil mi? Eğer yine Ömer’i değil de Mehmet’i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu’nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan’ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu’yu getirdik ki? Terim de bire bir aynı şeyleri yapıyordu zaten! Dün ilk 11’i seçen ‘Mircea Terim’di sanki.

HIRVATİSTAN BAŞLANGIÇ OLSUN

TFF’nin Lucescu seçimini olumlu karşılamıştım, çünkü onun 2000-2004 dönemindeki gibi çalışkan ve adil olacağını düşünmüştüm. Arda’nın ayağına gidip milli takımı affetmesini(!) isteyeceğini, kendi eliyle bir Oğuzhan krizi yaratacağını öngörememiştim elbette. Dün umarım o da milli takımın esas sorununun, ismi oyununun önünde gidenler, çenesi ayağından fazla çalışanlar olduğunu fark etmiştir. Ve yepyeni/temiz bir başlangıç yapar umarım Hırvatistan maçında.

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