Milli takımın kaptanı Cenk Tosun olmalı

İtalya, bir devşirmeye umut bağladı; Portekiz, santraforsuz 4-6-0 oynadı. Futbolun en büyüklerinin bile santrfor pozisyonuna alternatif bulamaması, Barcelona’nın, PSG’nin, City’nin santraforlarının Güney Amerikalı olmasının altında yatan sebeplerden biri sanırım şu: 21’nci yüzyılın dijital çağ çocukları, özellikle de Avrupalılar, riski tek başlarına üstlenecekleri işleri sevmiyorlar.

Evet futbolcu olmak havalı; ama stoper ya da santrafor olup, bir hatayla bütün hikâyenin yükünü üstlenmek mantıksız. Son yıllarda orta sahada yığılma var, ortalık yeni Vieira’lar, yeni Gattuso’larla dolu. Ama yeni Van Basten’ler çıkmıyor bir türlü.

Cenk Tosun’un çıkışıysa, tüm bu iddialarımın tersine gelişen bir durum. 23’ünde Beşiktaş’a geliyorsun, önce Ba, Gomez ve Aboubakar’la rekabete giriyorsun. 10 dakika aldığında 10, 45 aldığında 45… Ne kadar oynarsan o kadar yüreğini bırakıyorsun sahaya. Bir önceki maçta iki gol atıp, sonraki hafta kulübede oturuyorsun ama küsmek yok, ısınmaya çıkmamak yok, imalı demeçler yok. Sadece işine odaklanan bir genç adam.

Bu ligi 30 yıldır yakından izliyorum, böyle bir rol model görmedim bu ülkede. Semih Şentürk’ü bütün kariyeri boyunca takdir etmişimdir, Cenk şimdiden geçti onun önüne.

SÜREKLi GELiŞiYOR VE REKABETTEN YILMIYOR

Cenk’in gelişiminin hiç durmaması, rekabetten yılmaması, çalışkanlığı ve güleryüzünü görünce, şu anda bir genç sporcuya daha iyi bir örnek kimi gösterebilirsin ki diye sordum kendi kendime. Sadece sporcular için değil, tüm genç profesyoneller için harika bir örnek Cenk’in çizgisi. Ve ben milli takım kaptanının böyle bir karakter olmasını çok isterdim doğrusu.

Bant için tek kriterin deneyim olduğunu düşünmüyorum; Porto 18’inde Neves’e, Atletico 20’sinde Torres’e verdi bandı. Bizim ulusal takımın kaptanlığını Euro 2020 elemelerinden başlayarak Cenk’e vermek de son derece doğru bir davranış olacaktır bence.

RACON KESEN DEĞİL GÜLÜMSEYEN BİR ADAM

1- Son yıllarda bant verdiğimiz profilin çok dışında, racon kesen değil gülümseyen bir adam. Milli takımı bir nefret merkezi olmaktan çıkarıp, sempati merkezi olmaya dönüştürmeye aday.

2- Gelişimi durmayan bir sporcu. Yabancı sınırından şikâyetlenmektense çalışıyor, rekabet ediyor. Türk sporculara daha iyi bir örnek olamaz.

3- Ona bant vererek abi-kardeşlik müessesesini güçlendirmektense, karşılıklı saygıya yatırım yaparız. Futbolun siyasetinde güçlü bir profil değil, sahada güçlü profil hak eder kaptanlığı.

4- Milli takıma bir gurbetçi oyuncu da kaptanlık yapabilir pekala. Delikanlılık, adamlık gibi içi boş laflar edenlerin yerine, “Yazın Amerika’da özel hocayla çalıştım” diyenler yapsın bu işi.

Dünya Kupası’na gideriz-gidemeyiz ayrı konu. Ama Euro 2020 elemeleriyle birlikte başlayacak yeni dönemde umarım yepyeni, sempatik, mutlu bir milli takım izleriz hepimiz. Cenk de çok yakışır bence bu yeni dönemin liderliğine...