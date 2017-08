Sezon başlangıcı itibariyle as stoperleri Spendlhofer ve Schulz sakat. Hatta alternatifleri Schoissengeyr de öyle. Her iki maçta da savunmanın göbeğini 17 yaşındaki Maresic ve sol bek Lykogiannis’le kurmak zorunda kaldılar. Her iki ekip de iki maçta da bütüncül oynadılar, sahaya doğru yerleştiler, disiplinliydiler. Ama ufak farkı kalite belirledi: İlk maçta sık sık sağ çizgiye deplase olan ve Lykogiannis’i de oraya taşıyan Alper işi bitirmişti. İkinci maç da Valbuena’nın oyunuydu. Daha birinci dakikadan itibaren sağ bek Koch’u darmadağın etti. Ona 2 faul yaptırttı, üçüncü faulü yapan Jeggo’ya kart göstertti. İlk fırsatı bulduğunda da Koch’u geçip golü Dirar’ın kafasına çarptırarak attırdı adeta.

Valbuena’nın dünkü görüntüsünü sadece kalitesiyle açıklamak da yetersiz olur aslında. Sadece kaliteli değil, sadece yetenekli değil. Çok da istekli, çok da arzulu. Bir meslek ahlâkı dersi gibi adeta saha içinde.

6-7 DEĞİŞİKLİK OLUR

- Yalnız Fenerbahçe’nin Sturm Graz’ı geçmek için yeterli olan kalitesinin sonraki turlar ya da lig şampiyonluğu için kâfi olduğunu düşünmüyorum şu haliyle. Bu takıma zaten kadronun içinden Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Isla, Kameni gibi adamlar sırayla girerler. Ama Fenerbahçe’nin hâlâ daha fazlasına ihtiyacı var bence. Biri santrafor en az iki yetenekli hücumcuya mesela. Eğer bu iki transfer sayesinde sağ bekte Dirar, sol bekte Isla kullanılabilecek lükse sahip olunursa Fenerbahçe o zaman bir büyük takım davranışı kazanır, sadece Valbuena’nın sihrine ya da Alper’in ekstra driplingine mahkum olmaz. Şu anki bekler Şener ve Hasan Ali iyi niyetliler, çalışkanlar ama ileriki seviyeler için kesinlikle kaliteleri yetersiz.