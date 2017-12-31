Ligin en şanssızı Trabzonspor

Futbolculuk ve antrenörlük öyküsünü efor, tutku ve mücadeleyle yazan Rıza Çalımbay, bordo mavili takımda büyük bir dönüşüme imza attı. Sahada 11 Çalımbay var artık... Eğer direklerden dönen 12 şutun tamamı gol olsaydı, Trabzonspor 45 golle Süper Lig'in en skorer takımı olacaktı.

TRABZON’da bu sezonun Ersun Yanal’lı ilk 8 haftasını sanırım iki kritik anla özetleyebiliriz: Birincisi, 10 Eylül’deki G.Birliği maçının başında kazanılan bir serbest vuruşun başına Sosa’nın gelip sağ ayakla saçma bir vuruş yapması. O güne kadar takımın frikikçisi olan ve oradan sol ayağıyla vurması gereken Yusuf’un şaşkın bakışları arasında serbest atış yetkisinin yeni gelen Sosa’ya geçmesi...

İkinci kritik ansa, 22 Eylül’deki Alanya maçında durum 3-2 iken Yanal’ın Yusuf’u çıkarıp Volkan Şen’i sokması. Yanal’ın tercihlerini performansa ya da çabaya göre değil isme göre yapması. Takımda bir adaletsizlik duygusu oluşması ve adeta bir ihanet çetesinin ipleri yavaş yavaş ele alması...

RIZA HOCA'NIN KARAKTERİ TRABZON ÇİMLERİNE YANSIDI

RIZA Çalımbay'ın göreve geldikten sonra yapması gereken en önemli değişim, samimi bir şekilde çabalayanlara formayı ve yetkiyi verip, ayağının ucuyla oynayanları kulübede oturtmaktı.

Rıza Hoca 500 maçı geçen Süper Lig deneyimiyle, bu teşhisi süratle yaptı ve doğru tedaviyle Trabzonspor’u son 8 haftanın lideri konumuna taşıdı...

Trabzonspor, 5 şampiyonluk adayı içinde devreyi en fazla top kazanan ve en fazla pas arası yapan takım olarak tamamladıysa, sebebi Rıza Çalımbay Hoca'nın karakterini Trabzon çimlerine yansıtması...

BORDO MAVİLİLERDEN SONRA EN ÇOK DİREĞE NİŞANLAYAN TAKIM F.BAHÇE

TABİİ ki direklerden dönen toplar da futbolun bir parçası. Ama ligde ilk yarıda ortalama her 137 dakikada 1 top direkten dönerken, Trabzonspor’un tam 12 kez direğe toslaması, ciddi bir şanssızlık gerçekten. Ligin ilk yarısında direkten dönen tüm toplar gol olsaydı, Trabzonspor 45 golle ligin en skorer takımı olacaktı.

9 kez direği nişanlayan Fenerbahçe bu alanda onları izledi.

EN İYİ ÇIKIŞ: EMRE KILINÇ

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI

İLK yarının fiyat/performans açısından en iyi işlerinden birine imza atan takımı da Sivasspor. Samet Aybaba, düşük bütçeli takımına yaptığı genç ve yetenekli Türk enjeksiyonuyla ülke futboluna da hizmet ettiği bir ilk yarıyı kapattı. 1994 doğumlu çizgi oyuncusu Emre, bu yıl özellikle büyük maçlardaki katkısıyla dikkat çekti; Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzon maçlarında birer asist yaptı. Sivas’ta sol bek Elderson’un sakatlığı sonrası formayı kapan kaptan Ziya Erdal’ın da son 1 aydaki performansı olağanüstüydü.

EN SAVAŞÇI: BOURABİA-VEİGNEAU

BÜTÜN RAKİPLERE KÂBUS YAŞATIYORLAR

LİGİN orta saha sertliğiyle dikkat çeken takımı Malatya... Erol Bulut göreve geldikten sonra özellikle Azubuike-Murat-Aytaç üçlüsü bir arada oynadıklarında, rakiplerine merkezde kâbus yaşattılar. Galatasaray ve Beşiktaş’a da bu üçlü göz açtırmadı zaten. Malatya, 987 gibi fantastik bir sayıyla ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımı oldu zaten. Ligin bireysel efor departmanında öne çıkan futbolcuları ise en fazla ikili mücadele kazanan Konyasporlu Bourabia ile en fazla top kapan Kasımpaşalı Veigneau... Bulgar ekibi Levski Sofya’dan Türkiye’nin yolunu tutan Mehdi Bourabia, Avrupa Ligi’nde Guimaraes’e attığı süper golle de dikkat çekti. 26 yaşındaki Faslı, yaz transfer döneminde adından söz ettirmeye aday.

EN İYİ TAKTİSYEN: PAUL LE GUEN

ÜÇLÜ SAVUNMAYLA KAZANAN TEK HOCA

Süper Lig'de üçlü savunmayı ısrarlı bir şekilde oynatan tek isim olan Bursaspor'un hocası, bu sistemle Aziz Behich'i ilk yarının en iyi sol beki yaptı.

BURSASPOR da ilk yarının dikkat çekici takımlarından biri. Paul Le Guen, ligde üçlü savunmayı istikrarlı bir şekilde oynatan ve başarı kazanan tek teknik adam. Üstelik orta beşlinin kenarlarından sadece defansif değil, ofansif de katkı aldı; Aziz Behich 5 gol-1 asistle ilk yarının sol beki unvanını kimseye kaptırmadı. Ligin en az hava topu (180) kazanan takımı Bursaspor, bu sorununu da çözebilirse, ikinci devrede de önleri açık.

FİYASKO: SUSİÇ’İN GÖNDERİLMESİ

ÇOK TALİHSİZ BİR KARAR!

İLK yarının en eğlenceli futbollarından birini oynatan Safet Susiç’in gönderilmesi, bence sezonun fiyaskosu. Emre’li, Love’lı, Fernandes’li hücum yaratıcılığının yanı sıra Taha-Sackey-Efecan orta sahasıyla bu sene maç başına en fazla sahipsiz top (69) kazanan takım olan Alanya, talihsiz bir antrenör değişikliğine gitti. Hocanın kovulmasına sebep olan son 5 maçlık serinin, Vagner Love ve Fernandes’in sakatlanmasıyla başladığının farkında değil herhalde Alanya yönetimi.

Üstelik son derece olumlu futbol oynatan Hüseyin Kalpar’ı da aynen bu şekilde çok sayıda sakatlık olan bir dönemde haksız biçimde göndermişlerdi.