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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

Güneş'in kadro mühendisliği hatası

24 Ekim 2017

VODAFONE Park’ta dün oynanan maçın aslında pazartesi 20’de değil, geçen salı 21:45’te başladığını not etmek gerek.

Güneş, Monaco-Başakşehir maçlarının ikisini de kazanmayı hedefleyerek yaptı haftalık planını. Avcı’ysa Avrupa’yı feda edip, planlarını lig üzerine kurdu. Bir Türk sporsever olarak çok üzüldüğümü belirtmeliyim bu tercihe. Zira Başakşehir’in grupların daha üçüncü maçında havlu atıp aslarını Almanya’ya götürmemesi büyük bir hayal kırıklığı. Tam 96 saat vardı iki müsabakanın arasında. Üstelik bu hafta içiniz de boş. Bence Avcı, Hoffenheim’daki tavrıyla neden hiçbir zaman bir Terim ya da bir Güneş olamayacağını göstermiş oldu spor kamuoyuna.

YALNIZ QUARESMA

- Güneş’in takımıysa her iki maçı da kazanmak istedi; bu 180 dakika içindeki en yüksek eforu da belki de dün gece ilk yarım saatte ortaya koydu. Geçen sezon, Başakşehir önde basarak Beşiktaş’ı alt etmişti. Bu kez Beşiktaş’tı önde baskıyla başlayan. Bu baskı Başakşehirlileri bir-iki hataya zorladı, ama Quaresma dışında hiçbir oyuncunun ekstra üretmemesi net pozisyon bulmayı zorlaştırdı.

Beşiktaş maçın hemen her bölümünde meşin yuvarlağa daha fazla sahip olan taraftı, ama blok halinde durma ustası Başakşehir’i yenmek için bu yetmez. Çalım atmalısınız, şut denemelisiniz, yetenek sergilemelisiniz, kısacası ezber bozmalısınız. Dün Beşiktaş’ta ezber bozan tek adam Quaresma’ydı. Onun da saman alevi performansı yetmedi galibiyete.

 Dün gecenin Beşiktaş açısından en önemli dersiyse değişikliklerde gizliydi bence: 60’ta Lens çıkarken Güneş oyuna sokacak bir kenar adamı bulamazken; Avcı, Elia’yı çıkarıp golü atacak Kerim’i sokuyordu oyuna. Şenol Hoca herhalde Kerim golü attığında, büyük bir kadro mühendisliği hatası yaptıklarını fark etmiştir 1 yıl önce.

MAÇIN ADAMI: QUARESMA

- Onun sihrine çok ihtiyaç duyulan bir gündü, o da elinden geleni yaptı zaten. Elia ve Mossoro’nun da savunmaya gelmesine neden olan oydu. Asisti, galibiyete yetmedi.

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