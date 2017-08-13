Fark orta sahadaydı

DÜN gece Fenerbahçe bu sezonki üçüncü resmi maçına çıktı ama Aykut Hoca bunu sekizinci müsabakası olarak görüyor. Juventus Bükreş’le oynanan ilk hazırlık maçından itibaren toplanan verileri dikkate alıyor, kampta iyi olan oynuyor, yeni gelen hemen takıma girmiyor.

- Cagliari maçının başarılı ikilisi Isla-İsmail, ilk kez bir arada resmi maça çıktılar mesela. Isla’nın başlangıcı iyi, ama zamana ihtiyaç var elbette. Skrtel harika başladı, harika devam ediyor. Valbuena ve Dirar da öyle.

İSTİKRARLI KÖTÜLER

Başlangıcı iyi olmayanların kötü çizgisiyse aynen sürüyor: Volkan, Bükreş maçında yediği hatalı gollerle sezonu açtı. Monaco önünde hatalara devam etti. Dün gece de Castro’nun şutunu içeriye yumrukladı adeta.

- Van Persie, bir başka istikrarlı kötü. Bu sezona bir miktar daha istekli başladığı için daha iyi şeyler yapabileceğini düşünmüştük ama dün yine eski günlerdeki gibi durağandı. Kameni ve Soldado’nun acilen katılmaları gerek takıma.

- Göztepe’ye hak ettiği puanı kazandıran farksa orta sahadaydı. Rotman-Castro-Scarione üçlüsü, hem çalışkan, hem de yaratıcı.

- Ve Göztepe’nin bu yıl en güçlü yeri orta sahası olacak kesinlikle. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışı yapmak istiyorsa acilen Giuliano ve Ekici gibi yetenekli oyuncuları devreye sokmak zorunda. Eksikler tamamlanmadan Fenerbahçe’nin sıradanlıktan kurtulması zor.

MAÇIN ADAMI: MEHMET TOPAL

- Görevi defansif olmasına rağmen, ofansta da belki en etkili işleri o yapıyor. Giuliano ve Mehmet Ekici katıldığında iyi bir üçlü olacaklardır bence.