Endişe vermeyen büyük takım olmaz

F.Bahçe bu kaostan çıkmak için Okan Buruk'u dinlemeli!
Rizespor sezona feci bir başlangıç yapmış, 6 hafta galip gelememiş, üstelik oyun olarak da çok umut vermemişler. İbrahim Üzülmez, oyuncu kalitesi kısıtı nedeniyle klasik bir kontratak takımı yaratmış, umutları çoğunlukla Umar Aminu-Samudio’nun geniş alan bulmasına bağlamış. Sonra hoca değişmiş, Okan Buruk da bu kısıtlı yetenekteki kadrosuyla ilk maçında Fenerbahçe’yle oynamak zorunda. Ama maç öncesi Buruk’un açıklamalarını izliyorum, gözleri parlıyor Okan Hoca’nın: “Fenerbahçe’yi dikkatle izliyorum, Beşiktaş karşısında kazandıkları toplarla iyi hücum ettiler ama bir olumsuzluk söz konusuysa çabuk demoralize oluyorlar.”
BU KADRO iLE ZOR
Gerçekten de 29’da Ayew’in vuruşu direkten dönüyor, devamındaki atakta Muriqi golü buluyor. Ve sonrasında Fenerbahçe takımı maç bitmiş gibi davranıyor. Daha 30’da fişi çekiyor. Hayalet gibi saha dolaştıkları 10 dakika içinde 2 gol daha yiyorlar. Aynen Okan Hoca’nın maçın başında anlattığı gibi. Fenerbahçe’nin bu kaostan çıkabilmesi için Okan Buruk’a kulak kabartılması gerek. Zira dün sarı-lacivertlilerin Rize’de mağlup olması değil esas mesele. Rakiplerine endişe vermemesi... Sıfır galibiyetli Rizespor teknik direktörü Okan Buruk’u bile iştahlandırması. Oysa Türkiye’de bir büyük takım, Rize’ye, Malatya’ya, Ankara’ya, her nereye giderse gitsin endişe vermeli. En kötü gününde bile, “İşte bu bir büyük takım” dedirtmeli. Fenerbahçe bunu dedirtemiyor. Sağ bekte Şener, stoperde Reyes, orta ikilide Mehmet-Jailson, sol açıkta Aatif olan bir takımın rakibine endişe vermesi de zor iş zaten.
Özellikle dün merkezde Ali Çamdalı-Boldrin’in oyuna katkılarıyla Mehmet-Jailson’unki arasında dağlar, ovalar, okyanuslar kadar fark vardı doğrusu. Fenerbahçe taraftarı 1 yıl boyunca Mehmet-Souza sıkıcılığına sabretti. Bir yıl da Mehmet-Jailton’a sabredeceklerini sanmıyorum. Eğer Cocu, Fenerbahçe’yi bir büyük takım gibi kaliteli oyuncularla sahaya çıkarmanın bir yolunu bulamayacaksa, olası bir antrenör değişikliği kararına da saygı duymak zorunda kalacak maalesef.
DÜNÜN ANLAŞILMAZI
- Fenerbahçe dün belki hareketli oyunda çok fazla pozisyon üretemedi ama bolca duran top fırsatı buldular. Benzia gibi yetenekli bir ismin bu toplarda kaleyi nadiren düşünmesi, sürekli orta yapması garip geldi bana doğrusu.
DÜNÜN GELİŞİMİ
-Fenerbahçe’nin Swansea’den kiraladığı Andre Ayew’i bu sezon ilk kez bu denli istekli, bu denli hareketli ve iştahlı gördük. Fenerbahçe’nin hemen her hücumu onun iştahıyla geldi dün. Direkten dönen topu da maçın kırılma anı oldu zaten.
Endişe vermeyen büyük takım olmaz
F.Bahçe bu kaostan çıkmak için Okan Buruk'u dinlemeli!
Rizespor sezona feci bir başlangıç yapmış, 6 hafta galip gelememiş, üstelik oyun olarak da çok umut vermemişler. İbrahim Üzülmez, oyuncu kalitesi kısıtı nedeniyle klasik bir kontratak takımı yaratmış, umutları çoğunlukla Umar Aminu-Samudio’nun geniş alan bulmasına bağlamış. Sonra hoca değişmiş, Okan Buruk da bu kısıtlı yetenekteki kadrosuyla ilk maçında Fenerbahçe’yle oynamak zorunda. Ama maç öncesi Buruk’un açıklamalarını izliyorum, gözleri parlıyor Okan Hoca’nın: “Fenerbahçe’yi dikkatle izliyorum, Beşiktaş karşısında kazandıkları toplarla iyi hücum ettiler ama bir olumsuzluk söz konusuysa çabuk demoralize oluyorlar.”
BU KADRO iLE ZOR
Gerçekten de 29’da Ayew’in vuruşu direkten dönüyor, devamındaki atakta Muriqi golü buluyor. Ve sonrasında Fenerbahçe takımı maç bitmiş gibi davranıyor. Daha 30’da fişi çekiyor. Hayalet gibi saha dolaştıkları 10 dakika içinde 2 gol daha yiyorlar. Aynen Okan Hoca’nın maçın başında anlattığı gibi. Fenerbahçe’nin bu kaostan çıkabilmesi için Okan Buruk’a kulak kabartılması gerek. Zira dün sarı-lacivertlilerin Rize’de mağlup olması değil esas mesele. Rakiplerine endişe vermemesi... Sıfır galibiyetli Rizespor teknik direktörü Okan Buruk’u bile iştahlandırması. Oysa Türkiye’de bir büyük takım, Rize’ye, Malatya’ya, Ankara’ya, her nereye giderse gitsin endişe vermeli. En kötü gününde bile, “İşte bu bir büyük takım” dedirtmeli. Fenerbahçe bunu dedirtemiyor. Sağ bekte Şener, stoperde Reyes, orta ikilide Mehmet-Jailson, sol açıkta Aatif olan bir takımın rakibine endişe vermesi de zor iş zaten.
Özellikle dün merkezde Ali Çamdalı-Boldrin’in oyuna katkılarıyla Mehmet-Jailson’unki arasında dağlar, ovalar, okyanuslar kadar fark vardı doğrusu. Fenerbahçe taraftarı 1 yıl boyunca Mehmet-Souza sıkıcılığına sabretti. Bir yıl da Mehmet-Jailton’a sabredeceklerini sanmıyorum. Eğer Cocu, Fenerbahçe’yi bir büyük takım gibi kaliteli oyuncularla sahaya çıkarmanın bir yolunu bulamayacaksa, olası bir antrenör değişikliği kararına da saygı duymak zorunda kalacak maalesef.
DÜNÜN ANLAŞILMAZI
- Fenerbahçe dün belki hareketli oyunda çok fazla pozisyon üretemedi ama bolca duran top fırsatı buldular. Benzia gibi yetenekli bir ismin bu toplarda kaleyi nadiren düşünmesi, sürekli orta yapması garip geldi bana doğrusu.
DÜNÜN GELİŞİMİ
-Fenerbahçe’nin Swansea’den kiraladığı Andre Ayew’i bu sezon ilk kez bu denli istekli, bu denli hareketli ve iştahlı gördük. Fenerbahçe’nin hemen her hücumu onun iştahıyla geldi dün. Direkten dönen topu da maçın kırılma anı oldu zaten.