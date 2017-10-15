Cenk Tosun Lıverpool’da fark yaratır

BUNDAN tam 13 yıl önce, Eylül 2004’te Mourinho, Chelsea’nin başındayken sokmuştu bu kavramı hayatımıza: Tottenham’ın bir Stamford Bridge ziyaretinde tamamen defansif bir oyun sergilemesini, “Kalenin önünde otobüs çektiler” diye açıklamıştı Portekizli hoca.

Zaman değişti, tabii Mourinho da değişti. 13 yıl sonra bugün, park edilen otobüslerin şoför koltuğunda genelde Mourinho oturuyor. Bu da böyle bir maçtı doğrusu. Sevgili Mourinho, hayat değerli; lütfen kaybettiğimiz şu iki saati bize geri verir misin?

YAKIŞTI MI?

İngiltere’nin en büyük kapışması, ardından binlerce soru işareti bıraktı sadece: Manchester, “top 6” dışındaki takımları yeniyor ama büyüklere karşı hep böyle mi oynayacak? 90+2’de Young’ı çıkarıp oyuna stoper Lindelöf’ü sokmak Mourinho’nun klasına yakıştı mı?

Klopp’un takımı yüzde 70 topa sahip olmayı beceriyor da, Matip’in kaçırdığı dışında çok net bir pozisyonu yok...

Liverpool’da Mane oynamazsa, Salah da şapkadan tavşan çıkarmazsa, golü kim atacak? Cenk Tosun eğer Premier Lig’e gidecekse, fark yaratacağı takım Liverpool olabilir bence.