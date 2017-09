Bu sistemin Alex’i yok

Üç dakikada bir faul yapan çirkin savunmacı takımlardan biri değiller, topa sahip olmak-oynamak istiyorlar, dün de maçı Fenerbahçe’den daha az faul yaparak tamamladılar zaten. Maça tek ön liberoyla, Taha ile başladılar; Efecan’la Emre’nin kalitesini de göz önüne alırsak 5 hücumcuyla oynadılar aslında. Sahada bir direnç yarışı değil de kalite yarışı olunca, Janssen’li Valbuena’lı Ekici’li olan taraf kazandı doğal olarak...

KOŞU FARKI!

- Aykut Kocaman’ın takımı sezona klasik 4-2-3-1’le girmişti; ilk haftalarda Alper, sonra Giuliano on numara rolünü üstlendiler. Fakat bulunamadı bir türlü o ideal on numara. Zaten oraya kimi koysanız Alex’le kıyaslanıyor; ama 45 dakikada 5 bin 750 metreyle sahanın en çok koşan adamı olan Giuliano’nun Alex’e benzemediği ortada. O yüzden geçen haftaki Başakşehir maçıyla beraber sistem 4-1-4-1’e evrildi; artık yeni formasyonda on numara rolü yok, Souza’nın solunda Ozan, sağında Giuliano başladı. Dirar sakatlanınca sağ içe Ekici, sağ dışa Giuliano kaydı. Ben de bu formasyonun Fenerbahçe’nin mevcut kadro listesi için uygun olduğunu düşünüyorum, zira eldeki oyuncular hep sekiz numara özellikli.

ÇALIŞKAN JANSSEN

Mehmet Ekici, Souza, Ozan, Alper, Giuliano’nun hepsi defans-ofans dengeli yapabilen adamlar. Eğer onları bir organizasyon dahilinde hareket ettirebilirseniz, bol kısa paslı, bol yer değiştirmeli, hareketli bir hücum anlayışı geliştirmeniz mümkün.

Çalışkan Janssen’in de bu pas grubuna katılmasıyla dün ön tarafta sezonun en enerjik oyununu oynadı F.Bahçe. Hâlâ almaları gereken çok yol var, hâlâ telepati geliştiremediler; ama istekliler, arzulular, hareketliler. Hücum işi yalnızca Valbuena’nın sırtında değil artık.

MAÇIN ADAMI: JANSSEN

- F.BAHÇE bu sezon ilk kez sahaya hem fiziksel olarak yüzde yüz hazır, hem de istekli, arzulu bir santraforla çıktı. Tutkulu Vincent Janssen de hemen farkını ortaya koydu zaten.