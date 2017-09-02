Bu maçın en kritik adamları Caner ve Yarmolenko

Grupta maçlar 60’ar dakika oynansaydı Ukrayna 13 puanda olacaktı. Yüksek tempoyla başlıyor, skoru bulunca kapanıyorlar. Ama ikinci 45’ler dikkate alındığında farklı bir tablo var: Türkiye namağlup lider. Ukrayna karşısında özellikle ilk 45’te Yarmolenko’yu durdurabilirsek, 2. devrede el bize geçecektir. Bu maçtaki en kritik adamımız Caner. Konya’da Yarmolenko’nun sürpriz koşularına karşı çok zorlanmıştı.

UKRAYNA, bu grubun belki de en kolay tarif edilebilir takımı. Bütün bir elemeleri neredeyse aynı oyuncularla götürdüler, 6 maçta sadece 17 farklı futbolcuya ilk 11 şansı verdiler. İlk 11’lerini Ukrayna sokaklarındaki herkes ezbere sayabilecek durumda: Kaleci Pyatov, sağ bek Butko, merkezde Stepanenko, Kovalenko, çizgilerde Konoplyanka ve Yarmolenko maç kaçırmadılar. Diğer aslar Kucher 5, Ordets, Sobol, Zinchenko ve Kravets de 4’er maça ilk 11’de başladılar. Bize karşı da santrfor pozisyonu dışında bir sürpriz yapmalarını beklemiyoruz.

İZLANDA’YA KARŞI 4-6-0 OYNADILAR

MAÇLARIN beşinde 4-2-3-1, yalnızca İzlanda’ya karşı santrforsuz 4-6-0 başladılar. Hep tempolu başlıyorlar, Türkiye’ye 24, Finlandiya’ya 25, Kosova’ya 31, İzlanda’ya karşı da 41’de gol buldular.

Goller genelde Yarmolenko ve Konoplyanka’nın çizgiden oyun kurma becerileriyle üretiliyor. Ama taze Dortmundlu Yarmolenko’nun ulusal takımdaki ağırlığı bir tık fazla. Bizim bu maçtaki en kritik adamımız Caner. Beşiktaşlı yetenekli sol bek, Konya’da 1,90’lık Yarmolenko’nun sürpriz koşularına karşı çok zorlanmıştı. Bu kez daha kontrollü olup Yarmolenko’dan rövanşı alması gerek.

UKRAYNA GOL ATARSA...

SHEVCHENKO, ilk 45’te skoru bulursa ikinci devrede yetenekli orta saha Kovalenko’yu ya da santrforunu kenara alıp, güvenilir ön liberoları Malyshev’leri, Sydorchuk’ları oyuna sürüyor.

Ama skoru bulamazsa bu kez on numara Zinchenko riskini alıyor ve tek ön liberoya dönüyor. Bence bizim fırsat dakikalarımız da orada başlıyor: İkinci yarılarda tempoyu artırma konusunda iyiyiz. Eğer ikinci 45’e mağlup girmezsek maç sonunu daha iyi oynayan taraf biz olabiliriz.

Sanırım bu kez anahtar sabır. 4 günde hem Ukrayna’ya, hem de Hırvatlar’a karşı ilk yarılarda mağlup duruma düşmemeliyiz. Çünkü bu iki ekibin de ilk devre performansları muazzam.

UKRAYNA İLK 6 MAÇTA KİMLERİ OYNATTI?

Kaleci:

- Pyatov(6)

Sağ bek:

- Butko (6)

Stoper:

- Kucher (5)

- Rakitskiy (1)

Stoper:

- Ordets (4)

- Rakitskiy (2)

Sol bek:

- Sobol (4)

- Matviyenko (2)

Sağ açık:

- Yarmolenko (6)

Orta saha:

- Stepanenko (6)

Orta saha:

- Kovalenko (6)

Orta saha:

- Zinchenko (4)

- Sydorchuk (1)

- Malinovskyi (1)

- Rotan (1)

Sol açık:

- Konoplyanka (6)

Santrfor:

- Kravets (4)

- Seleznyov(1)