Bu 5 soruya cevap ver hocam

2- Düşüşteki Selçuk İnan ve Ozan tufan neden milli takıma çağrıldı?

3- Oğuzhan Özyakup’un aday kadroya alınma kararı ne zaman verildi?

4- Milli takımın 2. kalecisi Cenk Gönen mi olacak? Bunda ciddi misiniz?

5- Yabancı sınırlaması konusundaki görüşlerinizde samimi misiniz?

FATİH Terim’in ayrıldığı günden itibaren Milli Takım Teknik Direktörlüğü için en uygun ismin Mircea Lucescu olduğunu dile getirdim; çünkü Rumen Hoca’nın çalışkan, bilge ve adil tarzının bize iyi geleceğini düşünüyordum.

Çalışkanlığını ve bilgeliğini her basın toplantısında zaten tekrar tekrar ispat ediyor; uzun yıllar sonra ilk kez ulusal takım hocamızın rakipleri gerçekten tanıdığını hissediyorum ben. Ancak adaletiyle ilgili maalesef soru işaretleri yarattı zihnimizde.

KADRO DIŞI BIRAKMA KARARINI TFF VERMEMiŞ MiYDi?

ARDA’YA VERİLEN CEZA TERİM’LE İLGİLİ DEĞİLDİ

1- Lucescu konusunda zihnimdeki ilk soru işareti, Arda’nın ayağına gidilip milli davet yapılması sırasında oluştu. Yanılıyorsam düzeltin, 6 Haziran akşamı Arda o basın toplantısını düzenleyip milli takımı bırakmadan birkaç saat önce zaten TFF tarafından cezalandırılmamış mıydı? Arda’yı kadro dışı bırakan TFF ise, affetmesi gereken de TFF değil mi? Arda’nın cezalandırıldığı konu Terim’le ilgili değildi ki, antrenör değişince otomatik olarak affedilsin!

TFF’nin bu konuda bir açıklama yapmadan Arda’yı ricayla milli takıma döndürmesi, ülke futbolunda hemen her suçun yapanın yanına kalmasının bir milyonuncu gösterisi maalesef.

SEÇiMDE BiRiNCi KISTAS FORM DURUMU DEĞiL Mi?

OĞUZHAN BENCE DE FORMSUZ ANCAK...

2- Lucescu’yla ilgili ikinci büyük soru işareti, kadro seçiminde oluştu maalesef. Bence esas mesele, Oğuzhan’ı davet etmemesi değil. Zira Oğuzhan bence de formsuz. Ama sen bu sezon kısıtlı şanslar bulan ve herhangi bir form belirtisi göstermeyen Selçuk’u, düşüşteki Ozan’ı davet edip, Oğuzhan’ı çağırmadığında oluşuyor soru işaretleri. Eğer siz milli takımı mevcut form durumlarına göre oluşturur, sezona harika giren Mahmut’la, Nuri’yle, Tolga’yla orta sahayı kurar, Selçuk-Ozan-Oğuzhan gibi formsuzları çağırmazsanız, bu anlaşılabilir. Ayakta alkışlarım ben de...

Yok eğer ‘Ben milli takımın grup havasını korumak için elemeler boyunca düzenli oynayanları davet ettim, o yüzden Selçuk-Ozan listede var’ diyorsan, o zaman neden ‘Oğuzhan’la Onur yok?’ diye sorarlar sana!

OĞUZHAN ‘BAŞKA KOKULAR ALIYORUM’ DEYiNCE...

GERÇEKTEN BEĞENMİŞ OLSAYDIN HEMEN ÇAĞIRIRDIN

3- Lucescu, gecikmiş Oğuzhan davetini Bursa maçı performansı ile ilişkilendiriyor; ama orada da büyük bir sorun var bence. Lucescu gibi tecrübeli bir teknik adam, Beşiktaş-Bursa maçını izlerken sahanın en kötülerinden Oğuzhan’ı çok beğenip milli takıma çağırma kararı aldıysa, bunu ivedilikle yapar. Oyuncuya milli davet soyunma odasındayken ulaştırılır ki, Oğuzhan da çıkıp bu konu hakkında olumsuz bir demeç vermesin. Ama eğer sen Oğuzhan’ın “Başka kokular alıyorum” demeci vermesini seyredip, bir gün sonra onu davet ediyorsan, o krizi de yönetemiyorsun, eline yüzüne bulaştırıyorsun demektir.

‘KÖTÜ KOKULARIN’ BiR BAŞKA SEBEBi KALECi TERCiHi

VOLKAN BABACAN SAKATLANIRSA NE OLACAK?

4- Oğuzhan’ın bahsettiği kötü kokuların yayılmasının bir başka sebebi de garip Cenk daveti. Hazırlık dönemini kötü geçirmiş, ligde hiç oynamamış. Üstelik Harun da sakatlandığına göre şimdi teknik olarak ulusal takımın ikinci kalecisi konumunda. Sahi cumartesi akşamı olur da Volkan Babacan sakatlanırsa, Hırvatistan maçında kalede Cenk mi olacak? Ciddi misiniz siz?

SHAKHTAR DONETSK BREZiLYA LiGi’NDE Mi?

İLK 11’DE 8 BREZİLYALI FUTBOLCU OYNATTINIZ

5- Lucescu’nun samimiyetiyle ilgili beni derin düşüncelere sevk eden bir başka konu da, yabancı sınırı konusundaki görüşleri oldu. Tezine destek olarak Ukrayna Milli Takımı’ndaki 7 Shakhtarlı’yı gösteren Lucescu, o kulübü yönettiğinde ilk 11’de 7, hatta bazen 8 Brezilyalı’yı oynatıyordu! Örneğin 2014-15 kadrosundaki Ilsinho, Ismaily, Azevedo, Marlos, Douglas Costa, Alex Teixiera, Fred, Fernando, Taison, Bernard, Dentinho ve Luiz Adriano’nun pasaportları hangi ülkeden verilmişti acaba?

Lucescu’nun şikayetlerine bakılırsa, Shakhtar’la Brezilya Ligi’nde mücadele ettiğini sanıyordu herhalde!

LA LIGA’YA 5 TÜRK’ÜN GİTMESİNİN SEBEBİ YABANCI SINIRLAMASININ KALKMASIDIR

- Bu sezon futbol tarihimizde ilk kez La Liga’ya 5 Türk futbolcu verebildiysek, üstelik bunların üçü Süper Lig’deyken kulübede oturan adamlarsa, bunun sebebi bu ülkede yabancı sınırının kaldırılmasıdır. Ayrıca bu ülkede astronomik yerli futbolcu maaşları yavaş yavaş normalleşiyorsa, bunun sebebi de aynı.

Sayın Lucescu... Sadece ahmaklar, kendileri dışındaki herkesi ahmak sanırlar.

Bir insan işini en adil ve en dürüst biçimde yaparsa, meseleleri bütün çıplaklığıyla açıklamak yerine kaçamak aforizmalara ihtiyaç duymaz bence. 2000-2004 döneminde bizde bıraktığınız güzel hatıraları 2017-2020 sürecinde yok etmemeniz umuduyla...