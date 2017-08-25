Bitik, yenik ve bıkkın

İngiltere’de 2 ayrı yerel kupa var, Lig Kupası ve Federasyon Kupası. Türkiye’de tek...

- İngiltere’nin Avrupa’da 7 temsilcisi var, Türkiye’ninse 5...

- Bu sene iki lige de 11 Ağustos’ta start verildi. Ammavelakin, önümüzdeki Ocak ortasında Süper Lig’de 18’inci hafta maçları oynanırken, Premier Lig’de 24’üncü hafta karşılaşmaları yapılacak. Biraz garip değil mi sizce de?

- Geçen yıl da görüntü benzerdi. Sadece 34 hafta süren, bir tane yerel kupası olan, Avrupa’daki son temsilcisi de ilkbaharda elenen Türk futbolu, resmi maçlarını Mayıs’ta tamamlayamadı.

TATİL ÇOK KISAYDI

- Süper Lig’in 34’üncü haftasını ve Süper Kupa finalini Haziran’a sarkıttı. 2016-2017 sezonu Haziran başında ancak bitince, futbolcular çok kısa bir tatil yaptılar, özellikle Galatasaray neredeyse dinlenmeden yeni sezonu açtı. Fenerbahçe ve Başakşehir de çok kısa süreler dinlenerek.

Belli ki bu metot bize iyi gelmiyor. Doğru bir planlamayla, birkaç hafta içine maç koyarak, 34 haftalık ligimizi pekala Mayıs’ın ortalarına gelmeden bitirebilir, futbolculara bir miktar nefes alma fırsatı verebiliriz.

Acaba futbolcular biraz dinlenseler mi? Bir de böyle mi denesek ki? Galatasaray ve Fenerbahçeliler’in bu denli zayıf rakiplerle oynamalarına rağmen Avrupa’ya bu kadar erken veda etmelerinin temelinde biraz da bıkkınlık olabilir mi?

BERBAT BAŞLADILAR

- Bu tezi ortaya koyarken, bazı futbolcuların profesyonellikten uzak bir yaz geçirmiş olma ihtimallerini de unutmuyorum elbette. Valbuena, Graz maçlarından beri zıpkın gibi. Isla, Skrtel, Alper de hazır gözüküyorlar.

- Ama Şener, Hasan, Ozan, Van Persie berbat başladılar sezona. Keşke onlar da 32’lik Valbuena kadar hazır başlasalardı yeni yıla.

KRİTİK BİR HAFTA

- Avrupa kupalarından elenen Fenerbahçe’nin sezonu tamamen kaybetmemesi için önünde kritik bir hafta var: Bu süreçte bir stoper, bir de sağ açık alabilirlerse, beklerde Dirar’la Isla’yı kullanabilirler.

- Daha önce Juventus’ta zorunlu sol bek oynamıştı Isla zira...

Yeni sağ açık, Ekici, Giuliano ve Soldado’nun ilk 11’e montajlarıyla ön taraftaki Valbuena bağımlılığı da azalacaktır muhakkak.

Fenerbahçe’nin tek çıkış yolu sanırım bu.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Isla ile birlikte sahada gerçekten çabalayan, sezona hazır giren iki isimden biri. Ben Ozan ya da İsmail filan olsam, Valbuena’nın çabasını görünce utanırdım herhalde.