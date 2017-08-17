Başakşehir tadını çıkarmalı

İkinci yıl biraz daha iyiydi, bir tur geçildi ama daha fazlası için deneyimi yetersizdi İstanbul temsilcisinin. Avrupa kupalarındaki üçüncü yılsa bir eşik daha aşıldı: Kulüp tarihindeki ilk Avrupa galibiyeti Brugge karşısında geldi. Ve Başakşehir tarihinde ilk kez grup aşamasını garantiledi. Sevilla karşısında 180 dakikanın sonucu ne olursa olsun, bu sene de gelişildi, üstüne koyuldu, bu sene de mesafe kat edildi şimdiden...

POZİSYON VARDI AMA...

Sevilla eşleşmesi, neticesi ne olursa olsun Başakşehir için keyfi çıkarılacak bir eşleşme. Karşınızda sizin 3 katınız değerinde bir dev var. Müzesinde 5 Avrupa Ligi kupası olan, geçen yıl La Liga’da uzun bir süre Real-Barça arasında dolaşmış, Şampiyonlar Ligi’nde de gruptan çıkmış bir dev. Bu turu geçemeseniz de, böyle bir rakiple oynamanın tadını çıkarmak harika. Dün gece de öyle oldu zaten. Sevilla 15 dakikalık şok baskıyla başlayıp golü buldu, ilk yarıda da işimizi bir hayli zorlaştırdı. Ama ikinci devrede N’Zonzi-Banega ikilisi biraz da olsa yorulunca oyuna ortak olduk. Banega-N’Zonzi düşerken Mahmut-Emre yükseldi, onların ekstra gayreti neticesinde Elia’yla, Visca’yla, Adebayor’la pozisyonlar yakaladık ama ancak bir gole yetti bu çaba. Eğer son bölümde Visca’nın yerine oyuna giren Kerim de biraz sakin kalabilse, rakiplerinin içinden geçmeye çalışmasa 70’le 80 arası ikinci golü bulmamız işten değildi.

Tur çok zor. Ama kora kor bir rövanş maçı bekliyor bizi kesinlikle.

MAÇIN ADAMI: MAHMUT

- Özellikle son yarım saatte çok iyiydi. Tribündeki Lucescu’yu çok etkiledi bence. 15 gün sonra milli takım kadrosunda olacağı kesin gibi.