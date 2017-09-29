Avrupalı Akçay

Konya geçen sezon Avrupa tecrübesini ilk kez yaşamış, gelişmekte olan bir futbol kenti. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay da buralarda iyi işler çıkardı, Trabzon’da ve Osmanlı’da yaptıklarını Konya’da da sürdürecek gibi.

BÜYÜK TAKIM HAREKETİ

Dün maçın birinci dakikasından itibaren bu eşleşmenin doğruluğu sezildi, takımın kazanmaya inandığı hissedildi. Eren’in yokluğunda Ömer Ali’nin sol bekte olması, tam bir büyük takım davranışı. Bekleriniz, açık oynayabilecek yetenekteki Skubic ve Ömer’se, kazanmayı kafaya koymuşsunuz demektir.

MUSA’YA DİKKAT EDİN

Dün Milosevic, Ömer, iki golde de hava katkısı yapan Eze, hepsi iyilerdi. Ama ben özel bir parantezi Musa için açmak isterim. Takımın en yeteneklisi Traore’nin şanssız sakatlığı ona umut oldu.

Pozisyonuna Manyama transfer edildi ama ligde de, Avrupa’da da artık Konya’nın esas adamlarından biri kesinlikle yetenekli Musa olacak. Dün attığı gol, pürüzsüz kalite. Musa ve arkadaşlarının bu anlayışla 3 iç saha maçını kazanıp çıkacaklarına inanıyorum ben.

MAÇIN ADAMI: EZE

İlk golde Ömer’den taç atışını isteyip asisti yaptı. İkincide havayı karıştırıp Milosevic’i rahatlattı. Bir çağdaş santrafor gecesi geçirdi Friday Eze.