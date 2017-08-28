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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

28 Ağustos 2017

1.SORU: Yeniler Soldado ve Giuliano fark yarattılar mı?

Giuliano çalışkan, istekli. Alex kadar skor yapmayacak ama pas trafiğinde daha fazla olacak. Mutsuz, isteksiz, ruhsuz Van Persie’den sonra Soldado’nun arzusu bile fark yaratır zaten.

2.SORU: Fenerbahçe’nin ideal 11’i artık böyle mi olur?

DAHA fazla kalite gerek. Dirar’ı sağ, Isla’yı sol bekte kullanmak; Ekici gelince Mehmet-Ozan’dan birini kesmek atılabilecek adımlar. Alper sağ ön oynayabilir, ya da oraya takviye yapılabilir.

3.SORU: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru muydu?

BENCE doğruydu. Skrtel’in Ahmet İlhan’a darbesine orta sahada olsa faul çalınacağına göre, ceza alanında da penaltı kararı doğal. Rantie’nin ve Murat’ın darbelerine verilen kartlar da doğru.

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