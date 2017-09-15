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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

11 adamla sezon bitmez

15 Eylül 2017

Öncelikle Ludogorets’in hakkını teslim ederek başlamak gerek.

Kesinlikle bu grubun zayıf halkası değiller, Başakşehir’e kök söktürdüler, Hoffenheim ve Braga’dan da puanlar koparacaklarına eminim. Sol bekleri Natanael, açıkları Lukoki ve Wanderson’la santrafor Keserü gibi çok iyi futbolcuları var. Savunmada savruklar ama hücuma inanılmaz seri çıkıyorlar, iyi şut atan 3 farklı oyuncuları var. Dün 15-45 arası biraz şanslı olsalar maçı 3-0 yapabilirlerdi, üstelik Cicinho’nun yüzüne basan Elia’nın atılmaması da büyük şans.

ELIA ŞIMARIK, CLICHY SAVRUK

Başakşehir’in vitesinin bu denli küçük gözükmesinin sebebiyse rotasyon yapılmaması. Dimitrov, daha kısıtlı bir kadroyla lige göre 6 oyuncu değiştirirken, Başakşehir sakat Mahmut dışında Fenerbahçe savaşı veren kadroyla başladı. Adebayor bariz bir biçimde bitkin, Elia şımarık, Clichy savruk. Avcı bir ideal 11 belirlemiş; ya onlarla çıkıyor maçlara, ya da Karabük önünde olduğu gibi tümünü yedek oturtuyor! Oysa şu maç, as rotasyonuna Da Costa, Alpaslan, Kerim, Napoleoni’yi katmak için çok iyi bir fırsattı.   

Olmadı. 2 kritik puan kaybedildi. Dilerim Avcı dün geceden ders çıkarıp, tüm sezonu 11 oyuncuyla oynayamayacağını, as kadroyu genişletmesi gerektiğini fark eder.

MAÇIN ADAMI: LUKOKİ

-  25 yaşındaki Kongolu sağ açık, sürati ve zekasıyla Clichy’yi bolca zor duruma düşürdü; bu grupta özellikle deplasmanlarda iş yapacağının sinyallerini verdi.

 

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