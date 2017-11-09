Merkez’den altın rezervi rekoru

Bankanın altın rezervleri en son 16 Ocak 2015 tarihinde 533 tona ulaşmıştı. Merkez Bankası altın rezervleri, hem bankanın kendi mülkiyetindeki altınlardan, hem de zorunlu karşılık için yatırılan altınlardan oluşuyor. Bankaların, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların yüzde 30’una kadar, TL yerine altın olarak karşılık tutulabilme seçeneği var. Yılbaşında 377 ton olan toplam altın rezervi, yüzde 44’lük oranda 166 tonluk artışla 543 tona çıkmış oldu. Bankanın 543 tonluk altın rezervinin 369.6 tonu zorunlu karşılık için yatırılan altınlardan, 183.5 tonu ise bankanın kendi mülkiyetindeki altınlardan oluşuyor. Yılbaşına göre, zorunlu karşılık için yatırılan altın miktarı 98.6.4 ton artarken, bankanın kendi mülkiyetindeki altınlar ise 67.4 ton arttı. Merkez Bankası on yıllardır değiştirmediği altın rezerv politikasını mayıs ortasında terk etmiş; piyasadan altın satın almaya başlayarak, yıllardır 116 tonda sabit tutulan kendi mülkiyetindeki altın rezervlerini arttırma politikasına geçmişti.