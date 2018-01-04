Merkez Bankası’ndan altın rekoru

MERKEZ Bankası 2017 yılını 7.9 milyar dolarlık bir döviz rezervi kaybıyla bitirirken, altın dahil toplam rezervler 1.6 milyar dolar arttı. Bu tabloda bankanın döviz rezervlerini altına çevirme kararı etkili oldu.

Döviz rezervleri azalırken, bankanın altın rezervleri 187.7 tonluk bir artışla tüm zamanların rekoru olan 564.8 tona ulaştı. Bu artışta, zorunlu karşılıklar için bankaların Merkez Bankası’na yatırdığı ilave 102 tona yakın altına, yine bankanın kendi mülkiyetindeki altınları 86 tona yakın miktarda artırma kararı da etkili oldu. Merkez Bankası rezerv politikasıyla yıllarca hiç değiştirmeden 116 tonda tuttuğu kendi mülkiyetindeki altın rezervlerini, mayıs ayından itibaren arttırmaya başlamıştı; döviz rezervlerinden yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümünü altına çevirerek 2017 sonunda 202 tona ulaşmış oldu.