Önce Şeker Bayramı, ardından sadece Türkiye’nin değil özellikle Batı dünyasının da kilitlendiği 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, sonrasında da yaz tatili.
Tatille birlikte sanat dünyası da yaz molası verecek. Dolayısıyla bu yazıyı da, mola yazısı olarak değerlendirin. Bu nedenle biraz kısa olacak. Aslı Kutluay’ın geçen cumartesi günü BoHo Art’ta (Kale) açılan sergisi 2 Haziran’a kadar sürecek. Kutluay, Ankara’ya, Ankaralı olmaya önem veren bir sanatçı. Türkiye’de sanatın her alanda yeşermesinde, Ankara’nın payının çok büyük ve önemli olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesi nedeniyle ben kendisinden “Ankaralı sanatçı” olmayı anlatan bir yazı rica etmiştim. Biraz gecikmeli de olsa bu yazıyı gönderdi. Ama güncel etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle bir türlü bu yazıyı köşeye taşımam mümkün olmadı. Zaman ne gösterir, bilemem. Ancak buralarda kalırsak, sonbahar ortalarında yeniden başlayacağımız sanat köşesinin ilk yazısı, Aslı’nın bu yazısı olacak.
Kutluay, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Yüksek Lisans mezunu olması nedeniyle aynı zamanda tasarımcı da. Sanatında hayal kurmanın en önemli yaratıcılık ve yaşama sevinci olduğunu belirtiyor. Kendi yetiştiği coğrafyanın çıkmazlarını ve zenginliklerini gözlemleyip, buradaki içerikleri resim, heykel, tasarım ve düzenlemelerinde öyküleştiriyor. Kutluay’la ilgili geçmişte ne yazılıp, ne çizilmiş diye internette bakınırken, küratör ve sanat yayıncısı Tchera Niyego’nun söyledikleri dikkatimi çekti. Niyego, “Eğlence, Aslı Kutluay’ın çalışmalarını anlatan anahtar kelimedir. Aslında tüm işlerinde zarif bir şakacılık ve sevinç görülür. Coco Chanel, Kutluay’ın resmettiği birçok karakterde altını çizdiği bir arketiptir (model karakter). Aslı, çevresinin ona sağlayabildiğinden çok daha uçarıdır; sınırların ötesine geçmek ister. Sanatçının karakterlerinde, çevrelerindeki şiddet olasılığına karşı duruşlarında; görgülü güzelliklerinden, kırılganlıklarından ve özgür dişi çekiciliklerinden bir an bile ödün vermeyen siyaset, siyasal eylemcilik ve toplumdaki kendi cinsi için tanımlanmış rollere karşı saldırı tavrı sezilir. Kutluay aşk dolu şarkılar söyleyen dişi savaşçıyı temsil eder” sözleriyle Kutluay’ı tarif ediyor. Kutluay’ın sergisine gidin, izlerken gerçekten eğlenirsiniz.
Başlarken “kısa bir yazı olacak” demiştim. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller. Umarım sonbahar ortalarında yeniden bu köşede buluşuruz. Sanatla, sevgiyle ve sağlıkla kalın.
KENTTE NE VAR?
Perincan-Reha Yalnızcık-11 Haziran’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Lütfiye Yazan-12 Haziran’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Fatih Ürunç-21 Haziran’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Frigyes König-20 Haziran’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Kayıhan Keskinok-29 Haziran’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rıfak Koçak-19 Haziran’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mustafa Salim Aktuğ-21 Haziran’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mehmet Yılmaz-29 Haziran’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Erhan Lanpir-20 Haziran’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Sevil Karabay-Murat Erkan-18 Haziran’a kadar (Emin Antik/Kale), Büyülü Afrika-23 Haziran’a kadar (CerModern/Sıhhiye).
Yaz molası
Önce Şeker Bayramı, ardından sadece Türkiye’nin değil özellikle Batı dünyasının da kilitlendiği 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, sonrasında da yaz tatili.
Tatille birlikte sanat dünyası da yaz molası verecek. Dolayısıyla bu yazıyı da, mola yazısı olarak değerlendirin. Bu nedenle biraz kısa olacak. Aslı Kutluay’ın geçen cumartesi günü BoHo Art’ta (Kale) açılan sergisi 2 Haziran’a kadar sürecek. Kutluay, Ankara’ya, Ankaralı olmaya önem veren bir sanatçı. Türkiye’de sanatın her alanda yeşermesinde, Ankara’nın payının çok büyük ve önemli olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesi nedeniyle ben kendisinden “Ankaralı sanatçı” olmayı anlatan bir yazı rica etmiştim. Biraz gecikmeli de olsa bu yazıyı gönderdi. Ama güncel etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle bir türlü bu yazıyı köşeye taşımam mümkün olmadı. Zaman ne gösterir, bilemem. Ancak buralarda kalırsak, sonbahar ortalarında yeniden başlayacağımız sanat köşesinin ilk yazısı, Aslı’nın bu yazısı olacak.
Kutluay, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Yüksek Lisans mezunu olması nedeniyle aynı zamanda tasarımcı da. Sanatında hayal kurmanın en önemli yaratıcılık ve yaşama sevinci olduğunu belirtiyor. Kendi yetiştiği coğrafyanın çıkmazlarını ve zenginliklerini gözlemleyip, buradaki içerikleri resim, heykel, tasarım ve düzenlemelerinde öyküleştiriyor. Kutluay’la ilgili geçmişte ne yazılıp, ne çizilmiş diye internette bakınırken, küratör ve sanat yayıncısı Tchera Niyego’nun söyledikleri dikkatimi çekti. Niyego, “Eğlence, Aslı Kutluay’ın çalışmalarını anlatan anahtar kelimedir. Aslında tüm işlerinde zarif bir şakacılık ve sevinç görülür. Coco Chanel, Kutluay’ın resmettiği birçok karakterde altını çizdiği bir arketiptir (model karakter). Aslı, çevresinin ona sağlayabildiğinden çok daha uçarıdır; sınırların ötesine geçmek ister. Sanatçının karakterlerinde, çevrelerindeki şiddet olasılığına karşı duruşlarında; görgülü güzelliklerinden, kırılganlıklarından ve özgür dişi çekiciliklerinden bir an bile ödün vermeyen siyaset, siyasal eylemcilik ve toplumdaki kendi cinsi için tanımlanmış rollere karşı saldırı tavrı sezilir. Kutluay aşk dolu şarkılar söyleyen dişi savaşçıyı temsil eder” sözleriyle Kutluay’ı tarif ediyor. Kutluay’ın sergisine gidin, izlerken gerçekten eğlenirsiniz.
Başlarken “kısa bir yazı olacak” demiştim. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller. Umarım sonbahar ortalarında yeniden bu köşede buluşuruz. Sanatla, sevgiyle ve sağlıkla kalın.
KENTTE NE VAR?
Perincan-Reha Yalnızcık-11 Haziran’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Lütfiye Yazan-12 Haziran’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Fatih Ürunç-21 Haziran’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Frigyes König-20 Haziran’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Kayıhan Keskinok-29 Haziran’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rıfak Koçak-19 Haziran’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mustafa Salim Aktuğ-21 Haziran’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mehmet Yılmaz-29 Haziran’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Erhan Lanpir-20 Haziran’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Sevil Karabay-Murat Erkan-18 Haziran’a kadar (Emin Antik/Kale), Büyülü Afrika-23 Haziran’a kadar (CerModern/Sıhhiye).