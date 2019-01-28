Vahap Demirbaş'tan adım adım Anadolu

Atölye olarak kullanılan daireye girdiğiniz zaman, sizi klasik bir atölye karşılamıyor. İki bölümlü dairenin bir bölümü suluboya, diğer bölümü ise yağlıboya çalışmalar için ayrılmış. Duvarlar tavana kadar raflarla kaplı. Boş olan yerlere sıra sıra değişik ebatlarda tuvaller dizilmiş. Büyük çoğunluğunda alt dokuları çalışılmış resimler var. Birkaç saatlik çalışmayla hemen hepsi tamamlanacak durumda.
Dedim ya sadece bir atölye değil, aynı zamanda tasarım bürosu olarak kullanılan bir mekan da diyebilirsiniz. Bir ressam şövale önünde daha nasıl rahat çalışabilir, gerektiğinde yerinden kalkmadan bilgisayardan ihtiyaç duyduğu bir bilgiye nasıl kavuşabilir, resim yaparken ışığı daha nasıl rahat alabilir gibi bir sürü ihtiyaca yanıt veren tasarımlar. Atölyenin mutfak bölümünde çay, kahve ve atıştırmalığın yanı sıra memleketi Malatya’dan özel olarak gelmiş değişik tür kuru kayısılar, üzüm ve cevizler. Duvarların boş olan yerleri de galerilerden veya diğer meslektaşlardan alınmış birbirinden güzel tablolar ile kaplı.
Uzun yıllardan beri tanıdığım ressam Vahap Demirbaş’ın atölye hallerini yukarıdaki gibi özetleyebilirim. Kaç zamandır beni atölyesine davet ediyordu. Bir türlü kısmet olmamıştı. 30 Ocak’ta Sevgi Sanat Galerisi’nde (Yıldız/Hilal Mahallesi) sergisinin açılacağını söyleyince artık “Demirbaş’ın atölyesine gitme zamanı” dedim. Çarşamba günü açılacak sergisi nedeniyle Vahap hocayla geçen hafta atölyesinde buluştuk. Saatler süren keyifli bir sohbetle hasret giderdik. Büyük ebatlarda farklı sulu boya çalışmalarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak Demirbaş. Malzemesi sulu boya ama tarzı ve görünümü yağlı boyayı andıran çalışmalar. “Bunu nasıl yapıyorsun?” diye sorduğumda, verdiği yanıt, “Almanya’dan özel olarak getirttiğim toz şeklinde sulu boyalar var. Çok ince çalışmalar yapmaya imkan sağlıyor. Kendi tarzımla inceltiyorum boyayı” oldu.
Demirbaş gerçekten bol figüratif çalışmayı seven sanatçılardan. En ince ayrıntısına kadar detaycı. Yeni sergisi için farklı konulara da yönelmiş. Çalışmalarında sadece onunla klasikleşmiş Hasankeyf’in güzellikleri yok. Kapadokya’dan esintilere de yer vermiş bu kez. Kapadokya’yı Anadolu’nun diğer ilginç geleneksel yaşamıyla harmanlamayı da unutmamış. Peribacalarıyla süslü Kapadokya resimlerinde, düğün alaylarını da görebiliyorsunuz, Kafkasör’ün ünlü boğa güreşlerini de. Eserleri ayrıntılı incelediğinizde Ihlara Vadisi’nin her biri diğerinden daha güzel ve ilginç platoları, yeşillikler arasından akan dereleri ve Kapadokya coğrafyasının içerdiği tüm sürprizlerle karşılaşabiliyor, eğer coğrafyayı biliyorsanız, “Ben burayı hatırlıyorum” noktasına gelebiliyorsunuz. Bir diğer sürpriz de, eserlerin bazılarına Vahap hocanın kendini anımsatan bir figürü koyması. “Acaba hangi figür sanatçı?” diye aramanız, size resim önünde hoşça vakit geçirtiyor.
Tarhana açan, kayısı kurutan, pekmez ve salça yapan kadınların yanı sıra, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları da konu olmuş Demirbaş’ın eserlerine. Anadolu’nun değişik yörelerinden nefes kesen bahar veya kış manzaralarıyla bezenmiş resimlerde piknik yapanlar, koyun ve keçi sürülerini güdenler, dere kenarında balık tutanlar, artık anılarımızda kalmış birbirinden değişik sokak oyunları da sanatçının çalışmalarında yer bulmuş. Elbette başta Bodrum olmak üzere Türkiye’nin dünyaca bilinen tatil beldelerinin peyzajları da var. Sanırım sergiyle ilgili bu kadar bilgi yeter. Daha fazla ayrıntı için 30 Ocak günü Sevgi Sanat’taki açılışa gidip Demirbaş’ın resimleriyle baş başa kalmanızı öneririm.
KENTTE NE VAR?
Nejad Devrim-12 Şubat’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Kayıhan Keskinok-26 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Çankaya), Zeki Serbest-13 Şubat’a kadar (BRHD/Yıldız), Ahmet Güneştekin-15 Mart’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Mustafa Salim Aktuğ-22 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Çankaya), Abidin Elderoğlu-12 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Aykut Öz-13 Şubat’a kadar(CerModern/Sıhhiye), N.Akkaya-E.Ayçiçek-H.Berrak Çiçe-13 Şubat’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Duran İleri-30 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayşenur Köksal-13 Şubat’a kadar (Artsürem/ Yıldız), Bahattin Odabaşı-12 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Davut Kanmaz-9 Şubat’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız).
Vahap Demirbaş'tan adım adım Anadolu
Atölye olarak kullanılan daireye girdiğiniz zaman, sizi klasik bir atölye karşılamıyor. İki bölümlü dairenin bir bölümü suluboya, diğer bölümü ise yağlıboya çalışmalar için ayrılmış. Duvarlar tavana kadar raflarla kaplı. Boş olan yerlere sıra sıra değişik ebatlarda tuvaller dizilmiş. Büyük çoğunluğunda alt dokuları çalışılmış resimler var. Birkaç saatlik çalışmayla hemen hepsi tamamlanacak durumda.
Dedim ya sadece bir atölye değil, aynı zamanda tasarım bürosu olarak kullanılan bir mekan da diyebilirsiniz. Bir ressam şövale önünde daha nasıl rahat çalışabilir, gerektiğinde yerinden kalkmadan bilgisayardan ihtiyaç duyduğu bir bilgiye nasıl kavuşabilir, resim yaparken ışığı daha nasıl rahat alabilir gibi bir sürü ihtiyaca yanıt veren tasarımlar. Atölyenin mutfak bölümünde çay, kahve ve atıştırmalığın yanı sıra memleketi Malatya’dan özel olarak gelmiş değişik tür kuru kayısılar, üzüm ve cevizler. Duvarların boş olan yerleri de galerilerden veya diğer meslektaşlardan alınmış birbirinden güzel tablolar ile kaplı.
Uzun yıllardan beri tanıdığım ressam Vahap Demirbaş’ın atölye hallerini yukarıdaki gibi özetleyebilirim. Kaç zamandır beni atölyesine davet ediyordu. Bir türlü kısmet olmamıştı. 30 Ocak’ta Sevgi Sanat Galerisi’nde (Yıldız/Hilal Mahallesi) sergisinin açılacağını söyleyince artık “Demirbaş’ın atölyesine gitme zamanı” dedim. Çarşamba günü açılacak sergisi nedeniyle Vahap hocayla geçen hafta atölyesinde buluştuk. Saatler süren keyifli bir sohbetle hasret giderdik. Büyük ebatlarda farklı sulu boya çalışmalarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak Demirbaş. Malzemesi sulu boya ama tarzı ve görünümü yağlı boyayı andıran çalışmalar. “Bunu nasıl yapıyorsun?” diye sorduğumda, verdiği yanıt, “Almanya’dan özel olarak getirttiğim toz şeklinde sulu boyalar var. Çok ince çalışmalar yapmaya imkan sağlıyor. Kendi tarzımla inceltiyorum boyayı” oldu.
Demirbaş gerçekten bol figüratif çalışmayı seven sanatçılardan. En ince ayrıntısına kadar detaycı. Yeni sergisi için farklı konulara da yönelmiş. Çalışmalarında sadece onunla klasikleşmiş Hasankeyf’in güzellikleri yok. Kapadokya’dan esintilere de yer vermiş bu kez. Kapadokya’yı Anadolu’nun diğer ilginç geleneksel yaşamıyla harmanlamayı da unutmamış. Peribacalarıyla süslü Kapadokya resimlerinde, düğün alaylarını da görebiliyorsunuz, Kafkasör’ün ünlü boğa güreşlerini de. Eserleri ayrıntılı incelediğinizde Ihlara Vadisi’nin her biri diğerinden daha güzel ve ilginç platoları, yeşillikler arasından akan dereleri ve Kapadokya coğrafyasının içerdiği tüm sürprizlerle karşılaşabiliyor, eğer coğrafyayı biliyorsanız, “Ben burayı hatırlıyorum” noktasına gelebiliyorsunuz. Bir diğer sürpriz de, eserlerin bazılarına Vahap hocanın kendini anımsatan bir figürü koyması. “Acaba hangi figür sanatçı?” diye aramanız, size resim önünde hoşça vakit geçirtiyor.
Tarhana açan, kayısı kurutan, pekmez ve salça yapan kadınların yanı sıra, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları da konu olmuş Demirbaş’ın eserlerine. Anadolu’nun değişik yörelerinden nefes kesen bahar veya kış manzaralarıyla bezenmiş resimlerde piknik yapanlar, koyun ve keçi sürülerini güdenler, dere kenarında balık tutanlar, artık anılarımızda kalmış birbirinden değişik sokak oyunları da sanatçının çalışmalarında yer bulmuş. Elbette başta Bodrum olmak üzere Türkiye’nin dünyaca bilinen tatil beldelerinin peyzajları da var. Sanırım sergiyle ilgili bu kadar bilgi yeter. Daha fazla ayrıntı için 30 Ocak günü Sevgi Sanat’taki açılışa gidip Demirbaş’ın resimleriyle baş başa kalmanızı öneririm.
KENTTE NE VAR?
Nejad Devrim-12 Şubat’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Kayıhan Keskinok-26 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Çankaya), Zeki Serbest-13 Şubat’a kadar (BRHD/Yıldız), Ahmet Güneştekin-15 Mart’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Mustafa Salim Aktuğ-22 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Çankaya), Abidin Elderoğlu-12 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Aykut Öz-13 Şubat’a kadar(CerModern/Sıhhiye), N.Akkaya-E.Ayçiçek-H.Berrak Çiçe-13 Şubat’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Duran İleri-30 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayşenur Köksal-13 Şubat’a kadar (Artsürem/ Yıldız), Bahattin Odabaşı-12 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Davut Kanmaz-9 Şubat’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız).