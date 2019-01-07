Serap Soyaltın’ın sıcak resimleri

“Yeni yıl nasıl başlarsa, bütün yıl öyle geçer” denir ya, ben de bu sözden hareketle yeni yılın ilk yazısının sevimli, bol renkli ve bıcır bıcır hareketli olmasını istedim.
Yılın ilk konuğu Serap Soyaltın. Soyaltın, son dönemde Ankara’dan çıkan ve resimleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin değişik kentlerinde beğenilen kadın ressamlarımızdan. Uzun zamandır tanıdığım Soyaltın, zaman içerisinde kendini geliştiren bir sanatçı. Geçmiş dönem resimleriyle, yakın zaman eserlerini karşılaştırdığınızda bunu kolaylıkla fark edebiliyorsunuz.
Ankara doğumlu sanatçı aslında stilist ve moda eğitimi almış, uzun süre tekstil firmalarında stilist olarak çalışmış. İçindeki resim sevgisi coştukça, bu sevgisini tuvale yansıtmaktan geri kalmamış. Resim eğitimi aldığı hocası Vahap Demirbaş’ın (Kendisi ay sonunda bu köşenin konuğu olacak) katkısını da gözardı etmemek gerekiyor. Soyaltın, “Vahap hoca verdiği eğitimin yanı sıra beni cesaretlendirmesiyle de resime teşvik etti” diyor. Soyaltın’ın naif resimlerinde Ege havasının ağır bastığı bir yaşam tarzı hakimdir. Kendine has figürler, renkler, özellikle kadınların toplumdaki gözardı edilen çalışkanlığı, varlığı, emeği, hatta kalıplı vücut hatlarındaki dişiliği, çekici ve güzellikleri Soyaltın’ın resimlerinde vurgulanarak ön plana çıkıyor. Soyaltın’ın eserlerini ayrıntılı incelediğinizde su kenarında çamaşır yıkayan, sokak arasında yün çırpan, kışa hazırlık yapan, bağ bozan, pekmez kaynatan, duvar dibinde sohbet eden, bohçacılık yapan, bebeğini emziren kadınları görürsünüz. Kadın figürler çoğunlukta olsa da, dedeler, oyun onayan çocuklar, kahvehanede vakit geçiren erkekler de, Soyaltın resimlerinde karşınıza çıkar. Sanatçı, gelenek ve göreneği, yöresel kültürü, artık büyük özlem duyduğumuz çocukluğumuzun neşeli ve coşkulu mahalle yaşamınını yansıtmaya çalışırken, kullandığı sıcak renklerle de içinizi rahatlatır, huzur ve mutluluk verir.
Geçmiş yılların gelecek nesillere resimlerle anlatılabileceğine inanan sanatçı, “Maalesef günümüzde çocuklar, bizlerin sokak aralarında oynadığımız oyunları bilmiyorlar. Yaptığım resimlerle istiyorum ki, bugünkü çocuklar bizlerin çok güzel bir çocukluk geçirdiğimizi anlasınlar. Oyun oynarken yaratıcıydı benim neslim. Evlerimizde divanlar, karyolalar vardı. Bunların üzerinde de duvara dayalı yastıklar. Büyüklerimizin ellerinden çıkmış danteller süslerdi o yastıkları. Aynı şekilde misafir odalarının büfeleri ve büfelerin raflarına serilen danteller. Genç kızların çeyiz sandıkları...Birçok konu sayabilirim böyle. Geçmişten, günümüze ve geleceğe görsel bir miras bırakmak istiyorum ben” diyor.
Ankara’da kendisine ait atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçının eserleri Ankara ve İstanbul’da birçok galerinin duvarlarını süslüyor. Sanatçının eserlerine çoğunlukla Ankara ve İstanbul’da düzenlenen müzayedeler yoluyla da sahip olabilmek mümkün.
SAKÜDER 2019 ÖDÜLLERİ
Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı ve 2019 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri Töreni bugün saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek. SAKÜDER 2019 Onur Ödülleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a; Plastik Sanatlar Ödülleri de ressam İbrahim Balaban, Prof. Dr. Nüzhet Kutluğ, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar, ressam Emel Samioğlu ve Ressam Nurgül Eren’e sergi açılışı öncesi verilecek.
KENTTE NE VAR?
Mustafa Ayaz-31 Ocak’a kadar (M. Ayaz Müzesi/Balgat), Yalçın Gökçebağ-14 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Ekrem Kutlu-19 Ocak’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Mustafa Sönmez-31 Ocak’a kadar (Platform A / Taurus AVM), Orhan Umut-Sedighah Fatolahzadeh-Mahmut Özdemir-23 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Ali Düzgün-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/ Kolej), Vedat Hazneci-11 Ocak’ta açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Aylin Örek-15 Ocak ve Burçin Erdi-18 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Abdullah Şengörenoğlu-18 Ocak’a kadar (ÇSM/Çankaya).
Serap Soyaltın’ın sıcak resimleri
“Yeni yıl nasıl başlarsa, bütün yıl öyle geçer” denir ya, ben de bu sözden hareketle yeni yılın ilk yazısının sevimli, bol renkli ve bıcır bıcır hareketli olmasını istedim.
Yılın ilk konuğu Serap Soyaltın. Soyaltın, son dönemde Ankara’dan çıkan ve resimleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin değişik kentlerinde beğenilen kadın ressamlarımızdan. Uzun zamandır tanıdığım Soyaltın, zaman içerisinde kendini geliştiren bir sanatçı. Geçmiş dönem resimleriyle, yakın zaman eserlerini karşılaştırdığınızda bunu kolaylıkla fark edebiliyorsunuz.
Ankara doğumlu sanatçı aslında stilist ve moda eğitimi almış, uzun süre tekstil firmalarında stilist olarak çalışmış. İçindeki resim sevgisi coştukça, bu sevgisini tuvale yansıtmaktan geri kalmamış. Resim eğitimi aldığı hocası Vahap Demirbaş’ın (Kendisi ay sonunda bu köşenin konuğu olacak) katkısını da gözardı etmemek gerekiyor. Soyaltın, “Vahap hoca verdiği eğitimin yanı sıra beni cesaretlendirmesiyle de resime teşvik etti” diyor. Soyaltın’ın naif resimlerinde Ege havasının ağır bastığı bir yaşam tarzı hakimdir. Kendine has figürler, renkler, özellikle kadınların toplumdaki gözardı edilen çalışkanlığı, varlığı, emeği, hatta kalıplı vücut hatlarındaki dişiliği, çekici ve güzellikleri Soyaltın’ın resimlerinde vurgulanarak ön plana çıkıyor. Soyaltın’ın eserlerini ayrıntılı incelediğinizde su kenarında çamaşır yıkayan, sokak arasında yün çırpan, kışa hazırlık yapan, bağ bozan, pekmez kaynatan, duvar dibinde sohbet eden, bohçacılık yapan, bebeğini emziren kadınları görürsünüz. Kadın figürler çoğunlukta olsa da, dedeler, oyun onayan çocuklar, kahvehanede vakit geçiren erkekler de, Soyaltın resimlerinde karşınıza çıkar. Sanatçı, gelenek ve göreneği, yöresel kültürü, artık büyük özlem duyduğumuz çocukluğumuzun neşeli ve coşkulu mahalle yaşamınını yansıtmaya çalışırken, kullandığı sıcak renklerle de içinizi rahatlatır, huzur ve mutluluk verir.
Geçmiş yılların gelecek nesillere resimlerle anlatılabileceğine inanan sanatçı, “Maalesef günümüzde çocuklar, bizlerin sokak aralarında oynadığımız oyunları bilmiyorlar. Yaptığım resimlerle istiyorum ki, bugünkü çocuklar bizlerin çok güzel bir çocukluk geçirdiğimizi anlasınlar. Oyun oynarken yaratıcıydı benim neslim. Evlerimizde divanlar, karyolalar vardı. Bunların üzerinde de duvara dayalı yastıklar. Büyüklerimizin ellerinden çıkmış danteller süslerdi o yastıkları. Aynı şekilde misafir odalarının büfeleri ve büfelerin raflarına serilen danteller. Genç kızların çeyiz sandıkları...Birçok konu sayabilirim böyle. Geçmişten, günümüze ve geleceğe görsel bir miras bırakmak istiyorum ben” diyor.
Ankara’da kendisine ait atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçının eserleri Ankara ve İstanbul’da birçok galerinin duvarlarını süslüyor. Sanatçının eserlerine çoğunlukla Ankara ve İstanbul’da düzenlenen müzayedeler yoluyla da sahip olabilmek mümkün.
SAKÜDER 2019 ÖDÜLLERİ
Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı ve 2019 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri Töreni bugün saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek. SAKÜDER 2019 Onur Ödülleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a; Plastik Sanatlar Ödülleri de ressam İbrahim Balaban, Prof. Dr. Nüzhet Kutluğ, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar, ressam Emel Samioğlu ve Ressam Nurgül Eren’e sergi açılışı öncesi verilecek.
KENTTE NE VAR?
Mustafa Ayaz-31 Ocak’a kadar (M. Ayaz Müzesi/Balgat), Yalçın Gökçebağ-14 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Ekrem Kutlu-19 Ocak’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Mustafa Sönmez-31 Ocak’a kadar (Platform A / Taurus AVM), Orhan Umut-Sedighah Fatolahzadeh-Mahmut Özdemir-23 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Ali Düzgün-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/ Kolej), Vedat Hazneci-11 Ocak’ta açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Aylin Örek-15 Ocak ve Burçin Erdi-18 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Abdullah Şengörenoğlu-18 Ocak’a kadar (ÇSM/Çankaya).