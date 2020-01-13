Sartaş’ın Anadolu’su

Sisle kaplı dağların eteklerindeki tarlalarda, bahçelerde kadınlı erkekli çalışan köy halkı, sonbahar rüzgarlarına sararmış yapraklarıyla direnen veya karla kaplı dallarıyla aydınlığın yolunu göstermek için köküne sıkı sıkıya sarılmış bir ağaç, köyün içerisinden akan bir dere, çiçeklerle süslenmiş kırlarda oynayan çocukların mutluluğu, hasat sonrası köy meydanındaki kahvede çaylarını yudumlayan köylüler...
Tüm bunlar, naif çalışmalarıyla tanıdığımız Hüseyin Sartaş’ın eserlerinden kesitler. Bu hafta Sartaş’a yer vermemizin nedeni, 17 Ocak Cuma günü Valör Sanat’ta (Yıldız) yeni çalışmalarından oluşan sergisinin açılacak olması. Sartaş’ın resimlerinde sanatçının kırsal kesimden gelen kimliğini hissetmenin yanısıra bir çoğumuzun modern yaşamda özlem duyduğumuz köy yaşamının ayrıntılarını da görebiliyoruz. Sartaş’ın eserlerinde Anadolu’yu soluyabilirsiniz. Bundan dolayı sanatçı kendi ismiyle Anadolu’yu harmanlamış ve sergiye “Sartaş’ın fırçasından Anadolu” adını vermiş.
İlk sergisini, “Benim idolüm, kendisinin en büyük hayranıyım” dediği Yalçın Gökçebağ’ın desteğiyle 1989 yılında Ankara’da açan Sartaş, Valör Sanat’ta 41. sergisiyle sanatseverler karşısına çıkacak. Sartaş, kısa cümlelerle anlatıyor çalışmalarını:
“Modern şehir yaşamında unuttuğumuz düşlerdir benim resimlerimdekiler. Kendi ellerimizle yok ettiğimiz, ancak her geçen günü büyük özlem duyduğumuz doğal güzelliklerdir. Toprağıyla, insanıyla Anadolu insanı vardır resimlerimde. Anadolu insanın üretkenliğinin yansıdığı yüzleri, rengarenk yerel kıyafetleri, her bir tuvali renk cümbüşüne dönüştürür. Hemen hepimizin çocukluğu ve gençliği vardır resimlerimde. Üretmeyi seviyorum. Kısacası, içimizde taşıdığımız düşüncelerimizin, özlemlerimizin, yitirdiğimiz ya da yok ettiğimiz doğal güzelliklerin resimlerini yapıyorum ve doğayı anlayabilmek için de naifim. Kırların uçsuz bucaksız renk ve ses ahengini, özgürce uçan kuşları, doğal yaşamın yaşayan ve yok edilen güzelliklerini tuvalime aktarmayı seviyorum. Mevsimleri, insanımızı, geleneksel çocuk oyunlarını, köy yaşamını, doğayı, bağı, bahçeyi, harmanı resmetmek beni hayata bağlıyor. Hemen her gün şövalenin karşısındayım. Kimi zaman öyle duygular geliyor ki, resimde işleyeceğim kompozisyon, resim ilerledikçe başka bir boyuta dönüşüyor. Sonuç benim için de sürpriz oluyor. Özellikle son dönemde zeytinlikleri yapmayı çok seviyorum. Eserlerimin sanatseverlerden beğeni alması elbette beni daha çok motive ediyor. Eskiden evde çalışıyordum. Şimdi ise oğlumun geçen yıl açtığı galeride, atölye olarak kullandığım bir odam var. Artık çoğunlukla burada çalışıyorum.”
Sartaş’ın resime olan yeteneği ilkokul yıllarında keşfedilmiş. Ama onu sanat dünyasının içine sokan ise oto kaporta ustası olarak çalışırken yaptığı resimlerden birisini servisin müşteri hizmetleri görevlisi Zerrin hanıma hediye etmesi olmuş. Zerrin hanım hediye edilmiş resmi odasının duvarına asmış. Eseri duvarda o zamanlar aracını servise götüren ünlü ressamımız Yalçın Gökçebağ görünce, Sartaş’ın da şansı bir anda değişmiş. Yani anlayacağınız Gökçebağ’la tanışması Sartaş’ın önünü açmış.
KENTTE NE VAR?
Beata Zalewska-Bugün açılacak (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Aynur Pehlivanlı anma sergisi-17 Ocak’ta açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Orhan Umut-Adem Başpınar-Nurettin Akkaya-29 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Yaşar Çallı-Çiğdem Çallı-23 Ocak’a kadar (BoHO Art/Kale), Zeki Serbest-25 Ocak’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Monad Balkan-31 Ocak’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Söbütay Özer-31 Ocak’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Adnan Jetto-19 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Berrin Duma-17 Ocak’a kadar (Ata Sanat/Kale), Hüseyin Elmas-23 Ocak’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Sezai Kara-Ataç Elalmış-6 Şubat’a kadar (Emin Antik/Kale), Hazal Kaya-17 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Kadir Öztoprak-18 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere-Güvenevler), Aslı Kutluay-20 Ocak’a kadar (Deppo29/Çankaya), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güler Genç Erol-22 Ocak’a kadar (Medya Sanat/ Çankaya), Metin Kılıç (heykel)-6 Şubat’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Uğur Avcı-7 Şubat’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Fatih Kahya-30 Ocak’a kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız).
Sartaş’ın Anadolu’su
Sisle kaplı dağların eteklerindeki tarlalarda, bahçelerde kadınlı erkekli çalışan köy halkı, sonbahar rüzgarlarına sararmış yapraklarıyla direnen veya karla kaplı dallarıyla aydınlığın yolunu göstermek için köküne sıkı sıkıya sarılmış bir ağaç, köyün içerisinden akan bir dere, çiçeklerle süslenmiş kırlarda oynayan çocukların mutluluğu, hasat sonrası köy meydanındaki kahvede çaylarını yudumlayan köylüler...
Tüm bunlar, naif çalışmalarıyla tanıdığımız Hüseyin Sartaş’ın eserlerinden kesitler. Bu hafta Sartaş’a yer vermemizin nedeni, 17 Ocak Cuma günü Valör Sanat’ta (Yıldız) yeni çalışmalarından oluşan sergisinin açılacak olması. Sartaş’ın resimlerinde sanatçının kırsal kesimden gelen kimliğini hissetmenin yanısıra bir çoğumuzun modern yaşamda özlem duyduğumuz köy yaşamının ayrıntılarını da görebiliyoruz. Sartaş’ın eserlerinde Anadolu’yu soluyabilirsiniz. Bundan dolayı sanatçı kendi ismiyle Anadolu’yu harmanlamış ve sergiye “Sartaş’ın fırçasından Anadolu” adını vermiş.
İlk sergisini, “Benim idolüm, kendisinin en büyük hayranıyım” dediği Yalçın Gökçebağ’ın desteğiyle 1989 yılında Ankara’da açan Sartaş, Valör Sanat’ta 41. sergisiyle sanatseverler karşısına çıkacak. Sartaş, kısa cümlelerle anlatıyor çalışmalarını:
“Modern şehir yaşamında unuttuğumuz düşlerdir benim resimlerimdekiler. Kendi ellerimizle yok ettiğimiz, ancak her geçen günü büyük özlem duyduğumuz doğal güzelliklerdir. Toprağıyla, insanıyla Anadolu insanı vardır resimlerimde. Anadolu insanın üretkenliğinin yansıdığı yüzleri, rengarenk yerel kıyafetleri, her bir tuvali renk cümbüşüne dönüştürür. Hemen hepimizin çocukluğu ve gençliği vardır resimlerimde. Üretmeyi seviyorum. Kısacası, içimizde taşıdığımız düşüncelerimizin, özlemlerimizin, yitirdiğimiz ya da yok ettiğimiz doğal güzelliklerin resimlerini yapıyorum ve doğayı anlayabilmek için de naifim. Kırların uçsuz bucaksız renk ve ses ahengini, özgürce uçan kuşları, doğal yaşamın yaşayan ve yok edilen güzelliklerini tuvalime aktarmayı seviyorum. Mevsimleri, insanımızı, geleneksel çocuk oyunlarını, köy yaşamını, doğayı, bağı, bahçeyi, harmanı resmetmek beni hayata bağlıyor. Hemen her gün şövalenin karşısındayım. Kimi zaman öyle duygular geliyor ki, resimde işleyeceğim kompozisyon, resim ilerledikçe başka bir boyuta dönüşüyor. Sonuç benim için de sürpriz oluyor. Özellikle son dönemde zeytinlikleri yapmayı çok seviyorum. Eserlerimin sanatseverlerden beğeni alması elbette beni daha çok motive ediyor. Eskiden evde çalışıyordum. Şimdi ise oğlumun geçen yıl açtığı galeride, atölye olarak kullandığım bir odam var. Artık çoğunlukla burada çalışıyorum.”
Sartaş’ın resime olan yeteneği ilkokul yıllarında keşfedilmiş. Ama onu sanat dünyasının içine sokan ise oto kaporta ustası olarak çalışırken yaptığı resimlerden birisini servisin müşteri hizmetleri görevlisi Zerrin hanıma hediye etmesi olmuş. Zerrin hanım hediye edilmiş resmi odasının duvarına asmış. Eseri duvarda o zamanlar aracını servise götüren ünlü ressamımız Yalçın Gökçebağ görünce, Sartaş’ın da şansı bir anda değişmiş. Yani anlayacağınız Gökçebağ’la tanışması Sartaş’ın önünü açmış.
KENTTE NE VAR?
Beata Zalewska-Bugün açılacak (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Aynur Pehlivanlı anma sergisi-17 Ocak’ta açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Orhan Umut-Adem Başpınar-Nurettin Akkaya-29 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Yaşar Çallı-Çiğdem Çallı-23 Ocak’a kadar (BoHO Art/Kale), Zeki Serbest-25 Ocak’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Monad Balkan-31 Ocak’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Söbütay Özer-31 Ocak’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Adnan Jetto-19 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Berrin Duma-17 Ocak’a kadar (Ata Sanat/Kale), Hüseyin Elmas-23 Ocak’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Sezai Kara-Ataç Elalmış-6 Şubat’a kadar (Emin Antik/Kale), Hazal Kaya-17 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Kadir Öztoprak-18 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere-Güvenevler), Aslı Kutluay-20 Ocak’a kadar (Deppo29/Çankaya), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güler Genç Erol-22 Ocak’a kadar (Medya Sanat/ Çankaya), Metin Kılıç (heykel)-6 Şubat’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Uğur Avcı-7 Şubat’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Fatih Kahya-30 Ocak’a kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız).