Sanat turu

Turumuzun ilk konuğu Zafer Gençaydın. Gençaydın, insan-doğa ve insan-toplum ilişkileri üzerine yoğunlaşan, dışavurumcu yanı baskın olan soyut resimleriyle tanınan ressamlarımızdan. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümünden mezun olduktan sonra 1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı “Yurtdışı doktora ve ihtisas öğrenimi sınavı”nı kazanan Gençaydın, Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Prof. Jaenisch ve Prof. Ackenann’ın atölyelerinde eğitim görmüş. Gençaydın’ın Berlin’deki sınıf arkadaşlarının bir kısmı sonradan “Yeni Vahşiler (Neue Wilden)” olarak ünlenen Reiner Ferting, Barbara Heinisch, Salome, Wolfgang Isle, Elwira Bach gibi sanatçılar. Birlikte “Ara Ara” grubunu kurarlar. Grubun isim babası da Gençaydın’dır. “Grup arkadaşları, onun parlak ve şiddetli renk zıtlıklarına dayalı soyutlamalarını, ‘Akdeniz insanına özgü sıcak ve coşkulu resimler’ olarak tanımlarlar” diye yazmış İsmail Ateş, Sanat Dergisi’nde. 30 Mart’ta Galeri Akdeniz’de sergisi açılacak olan Gençaydın aynı dergide, “soyut resimle” ilgili düşüncelerini de şöyle açıklıyor:

“Bir ağacın algılayabildiğimiz görüntüsü mü veya dal ve yaprakları mıdır gerçek olan? Yoksa onun bitkisel hücre yapısı mı? Bir ağacın yapısal yaşamının bilinmesi, dış görüntüsünün bilinmesinden daha az mı önemli? Dış görüntüyü böcekler de algılayabilirler. Ama ancak insan düşüncesidir ağacı imgeleştirebilen. Gerçekleri görüntülerinden soyutlamak, özü değiştirmek demek değildir. Tersine ayrıntıdan ayıklamak, karmaşadan kurtarmak demektir. Bu nedenle gerçeği soyut ögelerle yansıtmaya ve özüne inmeye çalışıyorum. Picasso’nun ‘Ağlayan Kadın’ındaki elemi ya da Goya’nın ‘Kurşuna Dizilenleri’ndeki dehşeti, hiç bir fotoğrafın o denli güçlü olarak yansıtabileceğini düşünemiyorum.”





ABİT GÜNER



Turumuzun ikinci durağı Sevgi Sanat. Bir başka Almanya geçmişi olan, eserlerinde gerçekci yaklaşıma ağırlık veren ressam Abit Güner’in sergisi 28 Mart’ta açılacak. Güner’le ilgili değerlendirmeleri incelediğinizde, Zeki Kıral onu bugünün Mahmut Cüda’sı, Süleyman Saim Tekcan bugünün ve yarınların Süleyman Seyyid’i olarak tanımlıyor. Doğup büyüdüğü Trabzon ve Karadeniz’in diğer beldelerine ait peyzajlar ve yöresel objelerle dolu natürmortlar Güner’in resimlerinde öne çıkan konulardır. Uzun yıllar yaşadığı Almanya’da birçok sergi açan, memleket hasretine dayanamayınca 1998’de Türkiye’ye dönen Güner, objelerle adeta düet yapar resimlerinde.







KAYHAN AYBATLI



30 Mart’ta Medya Sanat durağında indiğinizde asker kökenli ressamlarımızdan Kayhan Aybatlı’nın eserleri karşılayacak sizleri. Aybatlı’nın empresyonist tarzda yağlıboya ve pastel çalışmaları peyzaj ağırlıkta. Kuleli Askeri Lisesi’ndeki eğitimi sırasında Feridun Saraçoğlu ve Naim Uludoğan gibi asker ressamlarla tanışması, Ankara Kara Harp Okulu yıllarında derslerden sonra okulun resim atölyesinde çalışmaları, Aybatlı’nın 2000 yılında TSK’dan emekli olması sonrası sanat yaşamını şekillendiren en önemli unsurlar. Kuleli yıllarında Boğaz’ın eşsiz manzarasının Aybatlı’yı çok etkilediğini eserlerinde görebiliyorsunuz. Sanatçı çalışma tarzını şöyle özetliyor: “Doğayı resmetmeyi çok seviyorum. Renkçi anlayış ve ışık vazgeçemediğim unsurlardır. Yağlı boyanın yanı sıra kağıt üzerine pastel boyayı kullanmayı da saviyorum. Resmi kendi duygularımın tatmini olarak yapıyorum. İçimden gelen neyse o, samimi ve sıcak. Kendimi sanatsal kriter kaygılarından uzak tutuyorum. Kendimi kimseye beğendirmek ve kanıtlamak zorunda hissetmeden özgürce çalışıyorum.”



VE DİĞERLERİ



27 Mart’ta birbirine yakın iki durağa birden uğrayabilirsiniz. Ayhan Özoğuz Valör Sanat’ta, Tunç Tanışık Armoni Sanat’taki sergilerine sanatseverleri bekliyorlar. Olga G. Dilek’in sergisi de 29 Mart’ta Fırça Sanat’ta açılacak. Galeri Nev’de Seval Şener eserlerini görebilmek için ay sonuna kadar zamanınız var. Sanat turumuzun diğer adresleri de “Kentte ne var?” bölümünde. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.

KENTTE NE VAR?

Mümtaz Demirkalp- Yarın açılacak (Arte Sanat/Çayyolu), Müslüm Teke-13 Nisan’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Vural Yıldırım-31 Mart’ta açılacak (BoHo Art/Kale), Güler Güçlü (heykel)-9 Nisan’a kadar (CerModern/ Sıhhiye), Saadet Gözde-20 Nisan’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Semih Taytak-8 Nisan’a kadar (Ata Sanat/Ulus), Angela Burns-4 Nisan’a kadar (Bilkent Üniversitesi), Merih Özyörük-2 Nisan’a kadar (Galeri Gözde/Y.Ayrancı), Zafer Dilekçi-4 Nisan’a kadar (Stillife/Yıldız), Suzan Batu-15 Nisan’a kadar (Z.Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Müjgan Kara-31 Mart’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Cane Howlet- 14 Nisan’a kadar (Kova Art/Güvenlik Caddesi), PasspoART-10 Nisan’a kadar (Platform A/ Taurus AVM).