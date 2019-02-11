Ramiz Aydın’ın renk armonisi

Bu hafta Türk resminin yaşayan çınarlarından, 82 yaşındaki Prof. Dr. Ramiz Aydın’ı ağırlıyoruz. Aydın’ın geçen cumartesi günü Emin Antik Sanat Galerisi’nde (Ankara Kalesi) açılan sergisi 28 Şubat’a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konularında yaşadığı coğrafyanın insanlarından yaşam öykülerini vurgulamaya çalışan Aydın, renk armonileriyle dingin, statik duruşlar içinde Anadolu’dan insan tiplemeleri ve yöresel konular ile toplumsal sorunlar üzerine yoğunlaşmış bir sanatçı. Ayrıntıdan uzak, minimalist, dikine çizgiler ve silüetler Aydın’ın eserlerindeki en belirgin özellikler. Figüratif çalışmalarında kırsal kesim ve Anadolu insanı öne çıkıyor. Anadolu düğün alayları çalışmalarında önemli bir yer tutar. Kadın ve at neredeyse sanatçının vazgeçemediği figürlerdir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarını anlatan eserleri de, Aydın’ın tuvale yansıttığı önemli konu başlıkları arasında. Eleştirisel yaklaşım tarzı Aydın’ın sanatçı kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bundan dolayı kontrolsüz nüfus artışı, sanayi devriminin insan yaşamına getirdiği ve götürdüğü, küreselleşmenin eko sistemlere yaptığı yıkım, çarpık kentleşme ve betonlaşmanın insan özgürlüğünü kısıtlamasını Aydın’ın işlediği konularda görebilirsiniz. Sanatçı bu eleştirisel bakışını, “Yok edilene ağıt benim resimlerimdedir” diyerek özetliyor. Aydın, Nuri İyem ve Nedim Günsur gibi özellikle sanayileşme ile birlikte köyden kente göç konusuna ayrı bir önem vermiş sanatçı. Asker babasının görevi nedeniyle çocukluğunda görece bir göçebe hayatı sürmesinin de “Göç” konusunu işlemesinde önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
1961’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitiren Aydın, 1982-2004 yılları arasında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde sanat eğitimciliği ve Resim Ana Sanat Dalı Başkanlığı yapmış bir isim. 1987’de doçent, 1995 yılında profesör olan Aydın, 2004’ten bu yana emeklilik yaşamını sürdürse de, resimden kopmuş değil. Türkiye’de çok sayıda kişisel sergi açan sanatçının ABD, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Kuveyt ve Fransa’da da katıldığı karma sergilerle Türk resim sanatının dünyaya tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını söylemeliyim. Aydın’ın eserlerini görmeye gittiğinizde, Emin Antik’te ilk kez sergi açan Ali Onur Onurluer’in eserlerini göreceğinizi de hatırlatayım.
KARAHAN’IN TAŞDELEN’DEN RİCASI
Geçen hafta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen medyanın Ankara temsilcileri ve yazarlarıyla biraraya gelerek şimdiye kadar Çankaya’da yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Taşdelen’in davetinde ben özelikle kültür alanında anlattıklarına yoğunlaştım. “Ankara Türkiye’nin başkenti, Çankaya da Ankara’nın başkenti” diyen Taşdelen, 5 yıllık görev süresince Türkiye’de birçok büyükşehire örnek olacak şekilde Çankaya’ya çok sayıda kültür sanat merkezi kazandırdı.
Önümüzdeki ay Or-An’da açılacak Nazım Hikmet Kültür-Sanat Merkezi ile Çankaya’nın yeni bir merkeze daha kavuşacağını müjdeleyen Taşdelen, Yıldız’a da Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacaklarını söyledi. Bir haber de Eskişehir Yolu üzerinde Mustafa Kemal Mahallesi’nde yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM). Taşdelen, NTV’den Uğur Şevkat’in “AKM’nin inşaatı neden durdu?” sorusunu yanıtlarken, merkezle ilgili şu sevindirici bilgiyi verdi: “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat bey (Karahan) bizden habersiz gitmiş, orayı gezmiş. Sonra buluştuk bana, ‘Başkan biz de burayı kullanmak istiyoruz. Çok sevdik. Ulus’taki bina tarihi olduğu için çok değişiklik yapamıyoruz. Ancak AKM’de bizim bir iki ufak değişiklik talebimiz olacak. Sahnenin bir tarafının biraz daha uzaması gerekiyor’ dedi. Şimdi bu nedenle 4 aydır inşaatı durdu. Çünkü müdahale edeceksek, bu aşamada yapacağız. Murat beyin istediğini statik olarak yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz, önümüzdeki ay belli olacak. Yapabiliyorsak sahnenin sol tarafını biraz daha uzatacağız. Yapamıyorsak eski haliyle devam edeceğiz. Her halükarda burayı 2020’de açacağız.”
KENTTE NE VAR?
Özgür Eryılmaz-Yarın açılacak (Platform A/Taurus AVM), Erdal Ateş-Yarın açılacak (Fransız Kültür Merk./Sancak Mah.), Rabia Çalışkan-15 Şubat’ta açılacak (Krişna Sanat/Kennedy Cad.), Yusuf-Muteber Demirtaş-15 Şubat’ta açılacak (BRHD/Yıldız), S.Öcal-B.Yücebaş-N.Özlü-15 Şubat’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Billur Cankut Varlı-15 Şubat’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Yurdagül Koçak-26 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Asım Yücesoy-1 Mart’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Cem Özkeser-Bugün açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayla Aksoyoğlu-20 Şubat’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurettin Şahin-6 Mart’a kadar (Medya Sanat/Çankaya).
Ramiz Aydın’ın renk armonisi
Bu hafta Türk resminin yaşayan çınarlarından, 82 yaşındaki Prof. Dr. Ramiz Aydın’ı ağırlıyoruz. Aydın’ın geçen cumartesi günü Emin Antik Sanat Galerisi’nde (Ankara Kalesi) açılan sergisi 28 Şubat’a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konularında yaşadığı coğrafyanın insanlarından yaşam öykülerini vurgulamaya çalışan Aydın, renk armonileriyle dingin, statik duruşlar içinde Anadolu’dan insan tiplemeleri ve yöresel konular ile toplumsal sorunlar üzerine yoğunlaşmış bir sanatçı. Ayrıntıdan uzak, minimalist, dikine çizgiler ve silüetler Aydın’ın eserlerindeki en belirgin özellikler. Figüratif çalışmalarında kırsal kesim ve Anadolu insanı öne çıkıyor. Anadolu düğün alayları çalışmalarında önemli bir yer tutar. Kadın ve at neredeyse sanatçının vazgeçemediği figürlerdir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarını anlatan eserleri de, Aydın’ın tuvale yansıttığı önemli konu başlıkları arasında. Eleştirisel yaklaşım tarzı Aydın’ın sanatçı kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bundan dolayı kontrolsüz nüfus artışı, sanayi devriminin insan yaşamına getirdiği ve götürdüğü, küreselleşmenin eko sistemlere yaptığı yıkım, çarpık kentleşme ve betonlaşmanın insan özgürlüğünü kısıtlamasını Aydın’ın işlediği konularda görebilirsiniz. Sanatçı bu eleştirisel bakışını, “Yok edilene ağıt benim resimlerimdedir” diyerek özetliyor. Aydın, Nuri İyem ve Nedim Günsur gibi özellikle sanayileşme ile birlikte köyden kente göç konusuna ayrı bir önem vermiş sanatçı. Asker babasının görevi nedeniyle çocukluğunda görece bir göçebe hayatı sürmesinin de “Göç” konusunu işlemesinde önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
1961’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitiren Aydın, 1982-2004 yılları arasında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde sanat eğitimciliği ve Resim Ana Sanat Dalı Başkanlığı yapmış bir isim. 1987’de doçent, 1995 yılında profesör olan Aydın, 2004’ten bu yana emeklilik yaşamını sürdürse de, resimden kopmuş değil. Türkiye’de çok sayıda kişisel sergi açan sanatçının ABD, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Kuveyt ve Fransa’da da katıldığı karma sergilerle Türk resim sanatının dünyaya tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını söylemeliyim. Aydın’ın eserlerini görmeye gittiğinizde, Emin Antik’te ilk kez sergi açan Ali Onur Onurluer’in eserlerini göreceğinizi de hatırlatayım.
KARAHAN’IN TAŞDELEN’DEN RİCASI
Geçen hafta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen medyanın Ankara temsilcileri ve yazarlarıyla biraraya gelerek şimdiye kadar Çankaya’da yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Taşdelen’in davetinde ben özelikle kültür alanında anlattıklarına yoğunlaştım. “Ankara Türkiye’nin başkenti, Çankaya da Ankara’nın başkenti” diyen Taşdelen, 5 yıllık görev süresince Türkiye’de birçok büyükşehire örnek olacak şekilde Çankaya’ya çok sayıda kültür sanat merkezi kazandırdı.
Önümüzdeki ay Or-An’da açılacak Nazım Hikmet Kültür-Sanat Merkezi ile Çankaya’nın yeni bir merkeze daha kavuşacağını müjdeleyen Taşdelen, Yıldız’a da Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacaklarını söyledi. Bir haber de Eskişehir Yolu üzerinde Mustafa Kemal Mahallesi’nde yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM). Taşdelen, NTV’den Uğur Şevkat’in “AKM’nin inşaatı neden durdu?” sorusunu yanıtlarken, merkezle ilgili şu sevindirici bilgiyi verdi: “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat bey (Karahan) bizden habersiz gitmiş, orayı gezmiş. Sonra buluştuk bana, ‘Başkan biz de burayı kullanmak istiyoruz. Çok sevdik. Ulus’taki bina tarihi olduğu için çok değişiklik yapamıyoruz. Ancak AKM’de bizim bir iki ufak değişiklik talebimiz olacak. Sahnenin bir tarafının biraz daha uzaması gerekiyor’ dedi. Şimdi bu nedenle 4 aydır inşaatı durdu. Çünkü müdahale edeceksek, bu aşamada yapacağız. Murat beyin istediğini statik olarak yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz, önümüzdeki ay belli olacak. Yapabiliyorsak sahnenin sol tarafını biraz daha uzatacağız. Yapamıyorsak eski haliyle devam edeceğiz. Her halükarda burayı 2020’de açacağız.”
KENTTE NE VAR?
Özgür Eryılmaz-Yarın açılacak (Platform A/Taurus AVM), Erdal Ateş-Yarın açılacak (Fransız Kültür Merk./Sancak Mah.), Rabia Çalışkan-15 Şubat’ta açılacak (Krişna Sanat/Kennedy Cad.), Yusuf-Muteber Demirtaş-15 Şubat’ta açılacak (BRHD/Yıldız), S.Öcal-B.Yücebaş-N.Özlü-15 Şubat’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Billur Cankut Varlı-15 Şubat’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Yurdagül Koçak-26 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Asım Yücesoy-1 Mart’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Cem Özkeser-Bugün açılacak (ÇSM/Çankaya), Ayla Aksoyoğlu-20 Şubat’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurettin Şahin-6 Mart’a kadar (Medya Sanat/Çankaya).