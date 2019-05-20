Lütfiye Yazan’ın peyzaj çalışmaları

Bu yıl da artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç yazı sonrası veda etme zamanı gelecek.
Belli ki bu yıl da, siyasi açıdan oldukça sıcak bir yaz geçireceğiz. Tüm ülke, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine odaklanacak. YSK’nın kamuoyunda oldukça tartışılan yenileme kararı sonrası, bence 23 Haziran İstanbul seçimi olmanın çok ötesine geçti. Gerek iktidar, gerek muhalefet “Sonuçta bu İstanbul seçimi” dese de, benim kişisel gözlemim halkın önemli bir kesiminden farklı sinyallar geldiği yönünde. Her neyse, yaşayıp göreceğiz.
Konumuza dönersek...Geçmiş yazıları taradığımda, bu yıl çok sayıda kadın ressamın köşemize konuk olduğunu gördüm. Kadının sanata olan ilgisinin artması ve bu ilginin gazete sayfalarına yansıması önemli ve iyi bir şey. Ne yazık ki, yazmayı arzuladığım bir çok kadın ressama, bu sezon yer veremedim. Sonbahar ortalarında yeni sezon yazılarına onlarla başlama niyetindeyim.
Bu hafta da konuğumuz kadın ressamlardan Lütfiye Yazan. Nedeni de 22 Mayıs Çarşamba günü Fırça Sanat Galerisi’nde (Hilal Mahallesi) yeni kişisel sergisini açacak olması. Sanatçıyı, bir başka arkadaşıyla birlikte kullandığı atölyesinde ziyaret ederek konuştum. Sevimli ve benim gördüğüm dağınık olmayan nadir atölyelerden biriydi. Yazan, sanatsal açıdan ilginç bir kişilik. Çünkü ressamlığının yanı sıra ayakkabı ve kostüm tasarımları yapmak sanat yaşamında önemli bir yer tutuyor. Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra birçok okulda resim, grafik tasarım ve ayakkabı tasarım öğretmeni olarak çalışmış. Kurucu başkanlığını da yaptığı ayakkabı tasarım eğitimi programları hazırlamış.
Yazan’ın resim serüveni lise yıllarında başlamış. Resime olan ilgisi öğretmenleri tarafından keşfedilen sanatçı, “Lisede öğretmenlerim sayesinde resim öğretmeni olmak istediğime karar verdim. O zamanlar öğretmenlerim sayesinde çok iyi bir alt yapı oluşturdum. Yüksek öğrenimimi de bu alanda yaparak hedefime ulaştım” diyor.
Yazan’ın eserlerinde çok sevdiği ve “Büyülü mekan” olarak tanımladığı hem Kapadokya’nın, hem de baba tarafından Selanik kökenli olması nedeniyle Balkanların ayrı bir yeri var. Yazan, denize olan tutkusunu da tuvallerine yansıtan bir sanatçı. Tekneleri sulu boya tekniğiyle yüzdürüp, ya sahile ulaştırıyor, ya da ufukta bekleyen sevgiliye kavuşturuyor. Sulu boya tekniği ile tuval üzerine akrilik de çalışan sanatçı, özellikle sulu boyanın yumuşaklığının kendisini cezbettiğini söylüyor. Sık olmasa da ara sıra portre de çalışan Yazan, sulu boya tarzı neden sevdiğini, “Sulu boya, insanın ruhunu okşayan bir boyadır. Renklerin ve geçişlerin yumuşaklığı sebebiyle sulu boya çalışmalarına ağırlık verdim. Benim karakter olarak da yapım sulu boyaya müsait. Ben de çok hassas bir insan olduğum için sulu boya ile bir bağlantı kurdum” sözleriyle anlatıyor.
Sulu boyanın uzun süre kalıcı olamayacağına dair anlayışın yanlış olduğunu, sulu boyanın da yağlı boya gibi uzun ömürlü olduğunu özellikle vurgulayan Yazan, sanatın kendisine “Önce sabır, daha sonra da farkındalık kattığını ve hayata bakış açısını olumlu yönde değiştirdiğini” söylemeden de edemiyor.
KENTTE NE VAR?
Fatih Ürunç-23 Mayıs’ta açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Beyhan Özcan-1 Haziran’a kadar (Gözde Sanat/A.Ayrancı), Frigyes König-20 Haziran’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Perincan-Reha Yalnızcık-11 Haziran’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Kayıhan Keskinok-29 Haziran’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rıfak Koçak-24 Mayıs’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Mustafa Salim Aktuğ-21 Haziran’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mustafa Ayaz-31 Mayıs’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Aslı-Sinan Kutluay-25 Mayıs’ta açılacak (BoHo Art/Kale), Sabri Akça-30 Mayıs’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Mehmet Yılmaz-29 Haziran’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Hümeyra-31 Mayıs’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Suna Özkalan-Filiz Onat-25 Mayıs’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Barış Sarıbaş-31 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/ Hollanda Caddesi), Erhan Lanpir-Yarın açılacak (Platform A/Taurus AVM), Cafer Tabak-31 Mayıs’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Celal Binzet-25 Mayıs’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Canan Berber-24 Mayıs’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Sevil Karabay-Murat Erkan-18 Haziran’a kadar (Emin Antik/Kale), Pelin Aytekin/18 Mayıs’a kadar (Galeri Çankaya/Kızılay), Büyülü Afrika-23 Haziran’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Yeni Nesil Müzayede-25 Mayıs’ta (RC Art/Bilkent Center).
Lütfiye Yazan’ın peyzaj çalışmaları
Bu yıl da artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç yazı sonrası veda etme zamanı gelecek.
Belli ki bu yıl da, siyasi açıdan oldukça sıcak bir yaz geçireceğiz. Tüm ülke, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine odaklanacak. YSK’nın kamuoyunda oldukça tartışılan yenileme kararı sonrası, bence 23 Haziran İstanbul seçimi olmanın çok ötesine geçti. Gerek iktidar, gerek muhalefet “Sonuçta bu İstanbul seçimi” dese de, benim kişisel gözlemim halkın önemli bir kesiminden farklı sinyallar geldiği yönünde. Her neyse, yaşayıp göreceğiz.
Konumuza dönersek...Geçmiş yazıları taradığımda, bu yıl çok sayıda kadın ressamın köşemize konuk olduğunu gördüm. Kadının sanata olan ilgisinin artması ve bu ilginin gazete sayfalarına yansıması önemli ve iyi bir şey. Ne yazık ki, yazmayı arzuladığım bir çok kadın ressama, bu sezon yer veremedim. Sonbahar ortalarında yeni sezon yazılarına onlarla başlama niyetindeyim.
Bu hafta da konuğumuz kadın ressamlardan Lütfiye Yazan. Nedeni de 22 Mayıs Çarşamba günü Fırça Sanat Galerisi’nde (Hilal Mahallesi) yeni kişisel sergisini açacak olması. Sanatçıyı, bir başka arkadaşıyla birlikte kullandığı atölyesinde ziyaret ederek konuştum. Sevimli ve benim gördüğüm dağınık olmayan nadir atölyelerden biriydi. Yazan, sanatsal açıdan ilginç bir kişilik. Çünkü ressamlığının yanı sıra ayakkabı ve kostüm tasarımları yapmak sanat yaşamında önemli bir yer tutuyor. Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra birçok okulda resim, grafik tasarım ve ayakkabı tasarım öğretmeni olarak çalışmış. Kurucu başkanlığını da yaptığı ayakkabı tasarım eğitimi programları hazırlamış.
Yazan’ın resim serüveni lise yıllarında başlamış. Resime olan ilgisi öğretmenleri tarafından keşfedilen sanatçı, “Lisede öğretmenlerim sayesinde resim öğretmeni olmak istediğime karar verdim. O zamanlar öğretmenlerim sayesinde çok iyi bir alt yapı oluşturdum. Yüksek öğrenimimi de bu alanda yaparak hedefime ulaştım” diyor.
Yazan’ın eserlerinde çok sevdiği ve “Büyülü mekan” olarak tanımladığı hem Kapadokya’nın, hem de baba tarafından Selanik kökenli olması nedeniyle Balkanların ayrı bir yeri var. Yazan, denize olan tutkusunu da tuvallerine yansıtan bir sanatçı. Tekneleri sulu boya tekniğiyle yüzdürüp, ya sahile ulaştırıyor, ya da ufukta bekleyen sevgiliye kavuşturuyor. Sulu boya tekniği ile tuval üzerine akrilik de çalışan sanatçı, özellikle sulu boyanın yumuşaklığının kendisini cezbettiğini söylüyor. Sık olmasa da ara sıra portre de çalışan Yazan, sulu boya tarzı neden sevdiğini, “Sulu boya, insanın ruhunu okşayan bir boyadır. Renklerin ve geçişlerin yumuşaklığı sebebiyle sulu boya çalışmalarına ağırlık verdim. Benim karakter olarak da yapım sulu boyaya müsait. Ben de çok hassas bir insan olduğum için sulu boya ile bir bağlantı kurdum” sözleriyle anlatıyor.
Sulu boyanın uzun süre kalıcı olamayacağına dair anlayışın yanlış olduğunu, sulu boyanın da yağlı boya gibi uzun ömürlü olduğunu özellikle vurgulayan Yazan, sanatın kendisine “Önce sabır, daha sonra da farkındalık kattığını ve hayata bakış açısını olumlu yönde değiştirdiğini” söylemeden de edemiyor.
KENTTE NE VAR?
Fatih Ürunç-23 Mayıs’ta açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Beyhan Özcan-1 Haziran’a kadar (Gözde Sanat/A.Ayrancı), Frigyes König-20 Haziran’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Perincan-Reha Yalnızcık-11 Haziran’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Kayıhan Keskinok-29 Haziran’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rıfak Koçak-24 Mayıs’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Mustafa Salim Aktuğ-21 Haziran’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mustafa Ayaz-31 Mayıs’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Aslı-Sinan Kutluay-25 Mayıs’ta açılacak (BoHo Art/Kale), Sabri Akça-30 Mayıs’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Mehmet Yılmaz-29 Haziran’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Hümeyra-31 Mayıs’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Suna Özkalan-Filiz Onat-25 Mayıs’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Barış Sarıbaş-31 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/ Hollanda Caddesi), Erhan Lanpir-Yarın açılacak (Platform A/Taurus AVM), Cafer Tabak-31 Mayıs’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Celal Binzet-25 Mayıs’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Canan Berber-24 Mayıs’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Sevil Karabay-Murat Erkan-18 Haziran’a kadar (Emin Antik/Kale), Pelin Aytekin/18 Mayıs’a kadar (Galeri Çankaya/Kızılay), Büyülü Afrika-23 Haziran’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Yeni Nesil Müzayede-25 Mayıs’ta (RC Art/Bilkent Center).