Komşuda Türk resmi

Filibe, geçen hafta sanatsal özelliğine yakışır bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte en büyük pay Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile başkonsolosluk çalışanı Şenar Bahar’ın. Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu geçen hafta kapılarını, genç kuşak Türk ressamlar Günseli Kapucu, Vahap Demirbaş ve Hale Nurol’un eserlerinden oluşan bir sergi için sanatseverlere açtı. Serginin iki amacı vardı. İlki, Türk resim sanatını Filibe’de yaşayan Bulgar, Türk ve diğer etnik kökenden insanlara biraz olsun tanıtmak. İkincisi ise Türkiye’de ve Bulgaristan’da yaşayan engelli gençlere maddi ve manevi katkı sağlamak. Bunun için sergi sırasında bağış amaçlı bir müzayede de düzenlenmiş.

Sergiye özellikle çok sayıda Bulgar vatandaşının katılması, Başkonsolos Ergani’yi çok memnun etmiş. Kültür ve sanat etkinliklerinin iki komşu ülke ve halkları arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyip, daha da ileriye götüreceği kesin. Bu nedenle ben de “Dışişleri Bakanlığı, merkez binadaki Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’nde Bulgar sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergi açmayı acaba gündemine alır mı?” diye düşünmeden edemedim.

UYARI ÇANLARI

Geçen hafta, Türkiye gündeminin yoğun olması nedeniyle, resim yazılarına geç başladığımı duyurmuştum. Yoğunlukta hiç eksilme yok. Aksine artış var. Türk askeri İdlib’e gitti derken, bir de karşımıza Irak’ta merkezi yönetim ile Kürt bölgesi arasında yaşanan sorun çıktı. İçerideki siyasi gelişmeler ise hepinizin malumu. İktidar partisi mensubu belediye başkanlarının istifalarının istenmesiyle başlayan süreci kamuoyu ilgiyle izliyor. İstifalar olsa bile, artık bazı şeylerin eskisi gibi gitmeyeceğini düşünenlerdenim. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık sorunu da, elbette gündemin önemli bir başlığı. Kendisine acil şifalar diliyorum. İşte bu yoğunluğa rağmen, fırsat bulup Ankara’nın “Galeriler semti” Yıldız’da dolaştım. Her yıl olduğu gibi tura Yalçın Gökçebağ’ı ziyaretle başladım. Yalçın hocanın neler yaptığını ileride duyuracağım. Bazı sergi açılışlarına da gittim. Kim ne derse desin, birçok kez dile getirdiğim gibi “Ekonomi iyi gitmiyor” görüşümde ısrarlıyım. Bunu gezdiğim sergilerde de hissettim. İnsanlar resimleri beğeniyor ama satın almaya gelince, hesap-kitap işleri öne çıkıyor. Vatan gazetesindeki arkadaşım Murat Çelik de geçen cumartesi günü Ankara’daki durumu anlatan önemli bir yazı yazmıştı.(http://www.gazetevatan.com/murat-celik-1112157-yazar-yazisi-baskent-caddelerinden-manzaralar-ve-ekonomi-/) Umarım bu “Uyarı çanları” dikkate alınır.

KENTTE NE VAR?

Canan Atalay-22 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Çankaya), Nurettin Akkaya-Yusuf Şengür-Parvin Dizaji-27 Ekim’de açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Mehmet Uzel-Işıl Özışık-28 Ekim’de açılacak (Emin Antik/Kale), Mustafa Günen-7 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mah.), Özgür Yıldız (cam seramik)- 28 Ekim’e kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), İpek Uğural-30 Ekim’e kadar (Çağdaş Sanatlar Merkezi/Çankaya), Yalım Yıldırım-7 Kasım’a kadar (Altı+Bir/Kavaklıdere), Daver Darende-20 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Mustafa Duymaz-4 Kasım’a kadar (Arte Sanat/Çayyolu), Edip Yurtsever (fotoğraf)-31 Ekim’e kadar (Kent Sanat/Yıldız), Turgut Akan-27 Ekim’de açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Sami Gedik-11 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Mihriban Mirap-9 Kasım’a kadar (Platform A/Taurus AVM).