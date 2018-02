Kelebeklerin ressamı

Böyle durumlarda insanın psikolojisi yazı yazmaya uygun olmuyor, içinizden yazı yazmak gelmiyor. Bilgisayarın başına oturuyorsunuz ve öyle kalıyorsunuz. Parmaklarınız klavyeye gitmiyor. Ancak bu köşe boş kalsın istemedim. Neyse ki, dostum Bünyamin Balamir 1 Mart Perşembe günü Armoni Sanat’ta (Yıldız) açacağı sergisiyle ilgili bana önceden kendisinin kaleme aldığı yazıyı göndermişti. İzninizle Balamir’in sergiyle ilgili yazısını özetleyerek beğeninize sunuyorum. Sağlıklı, mutlu, savaştan uzak, sanat ve barış dolu günleri yaşamak dileğiyle.

“Romantizmin özgürlük tutkusunda sanata sığınıyordum. Şiirler yazıyorum, öyküler, roman denemeleri ve resimler yapıyorum. Hümanizmanın derin sonsuzluğunda hayallerimde bir dünya kuruyorum. Orada insanlar mutlu, dünya daha güzel. Sonsuzluğun sesinde renklerle yazıyorum şiirlerimi ve sevgi öykülerimi. Hümanizmanın en masum duygularında yapıyorum resimlerimi. Resimlerimin teknik oluşumu dengeli bir kompozisyon üzerindedir. Doğa ve modern algılar eşzamanlı disiplin içindedir. Soyut-somut bileşkesinde ki, yüzeysel etkide gizemli derinlikler peşindeyim. Koyu-açık kontrastının güçlü olması, renk ve zengin tonları, doku, ışık, gölge her zaman hedefimdir. Doğa kaynaklı resimlerime fantastik soyutlamalar diyebiliriz. Onlar akademisyen yanımın tuvale duygusal dokunuş sonuçlarıdır ve hayat kelebeklerin kanatlarında susmayan bir şarkıdır orada. Şarkımızda sevgi, saygı olsun, dostluk ve barış. Paylaşım olsun istiyorum, vefa ve özveri. Çünkü dünya yalnızca bizim değil, hayat da bitimsiz değil. Ruhumun sonsuz derinliğinde oluşan resimlerim başka gezegenleri çağrıştırır. Bir yer vardır orada ama her yerdir oralar. ‘Sanat dünyayı yansıtan bir ayna değil, dünyaya şekil veren bir çekiçtir’ diyor Mayakovsky. Öğretilmiş resimler yapmadım hiç, ruhumun renklerini boyadım hayallerimle. Hiçbir şey eskisi gibi değil fırtınaların dinmediği yerde. Onaylamadığım hayat anlayışlarına karşı alternatif bir duruştur resimlerim. Çevreci bir yaklaşım da vardır içlerinde. Onlarda ben kadar benim, belki de Donkişot’un cesaretinde. Ayrıca yolu sevgiden geçenlerin buluştuğu yerdir de resimlerim. Bu benim, 47’nci kişisel resim sergimdir. 1991 yılında da aynı galeride 9’uncu kişisel sergim olmuştu. Yıllar geçiverdi. Sanatın üretimden daha çok araştırma olduğuna inanıyorum. Son 10 yıl içinde akrilik-yağlıboya ikilisi ile yapıyorum resimlerimi. Geçmiş yıllarda da değişik tekniklerde çalışmalar yaptım, sergilerini açtım. O zamanlar resimlerimde rastlantılara yer yoktu ama şimdi tuvalde alt yapı olarak akrilikle yaptığım renk oyunlarındaki rastlantıları kurgulayarak yapıyorum resimlerimi. O anki ruh halim beni yönlendiriyor. Her şeye rağmen yaşama sevincini ve direncini arıyorum çalışmalarımda, insanların acılarla doldurduğu hayata karşı bir tepki olarak. Ruhsal yapım renklerin psikolojik anlamları ile bütünleşiyor ve ben çıkıyorum ortaya. Hümanizma vazgeçilmez tutkum. Resimlerime, sanat dünyasına girişim olan 1975 yılından bu yana sıra numarası vermekte ve kayıtlarını tutmaktayım. İmzamın yanındaki rakamlar o resmimin sıra numarasıdır. Bu sergimde küçük, orta ve büyük boyutlarda 2010 ve 2105 arası çalışmalarım yer almaktadır. İzleyicilerin resimlerimi beğenmeleri beni sonsuzluğun sesi ile buluşturur, o sesin duyulması da mutlu eder.”

KENTTE NE VAR?

