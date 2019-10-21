İtalya şöleni

Çok uzun zamandır, Ümitköy’deki Güler Sanat’tan haber vermediğimi fark ettim.
Hekimköy sitesindeki Güler Sanat, Ankara’da görülmeye değer galerilerden biridir. Sergi anlayışı ve galerinin iç dizaynı, Türkiye’de pek görmeye alışık olmadığınız seviyedir. Ne demek istediğimi anlamanız için gidip bizzat Güler Sanat’ı görmeniz daha doğru olur. Ayrıca galerinin girişindeki cafe’de de hoş vakit geçirebilirsiniz.
Güler Sanat’ın bir diğer önemli özelliği de, yabancı sanatçıları Ankara’ya taşımasıdır. Galeri, 11 Ekim’de açılışı yapılan sergiyle genç kuşak İtalyan sanatçıları Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu. İtalya Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşen ve “Uzak Bir Yakınlıktan” adını taşıyan sergide Dione Roach, Federica Cogo, Flavia Tritto, Maria Luigia Gioffré ve Nicola Guastamacchia’nın Ankara’daki atölyelerinde ürettikleri işler sergileniyor. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani’nin açılışını yaptığı sergi, bu yıl 15’incisi düzenlenen “Çağdaş Sanat Günleri–Çağdaş İtalyan Sanatı” etkinlikleri kapsamında düzenlendi.
Güler Sanat’ın sanatçı misafir programıyla (artist-in-residence) bir ay süreyle atölyelerini Ankara’ya taşıyan İtalyan sanatçılar, Türkiye’ye olan bu ilk ziyaretlerini sanatsal üretimleri ile birleştirerek karma bir sergiyle izleyiciyle buluşturdu. İtalya’nın farklı bölgelerinden gelerek kendi sanat yaklaşımlarını Türkiye’deki deneyimleri ile harmanlayan sanatçıların ortaya koyduğu yeni eserler oldukça etkileyici. Serginin küratörlüğünü yapan sanat tarihçisi Kemal Orta’yla beraber İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Kapadokya bölgesinde Türk sanatçıların atölyelerini ziyaret eden, müze, fuar ve bienal gibi birçok sanat etkinliğine katılan İtalyan grup, Türk sanat ortamını yakından tanıma ve gözlemleme fırsatı da bulmuş. Sanatçılar kendileri için yeni olan Türkiye’nin değişik yerlerinde geçirdikleri süre boyunca kent ve halkla yakın bir bağ kurarak mimari, kültürel ve sosyal izlenimlerini zenginleştirmişler.
Proje kapsamında başka bir kültür ve coğrafyadan, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan yeni bir ortama gelen İtalyan sanatçılar, deneyimlerini sanatsal üretimlerinin bir parçası haline dönüştürdükleri görüşündeler. Bu kapsamda doğal olarak ortaya çıkan “uzak” ve “yakın” kavramları bireysel, toplumsal ve kültürel perspektifle sanatçıların gözünden irdelenmiş. Küratör Kemal Orta, 29 Kasım’a kadar sürecek olan sergiye “Uzak Bir Yakınlıktan” ismi verilmesinin hem kendisinin, hem de sanatçıların ortak fikri olduğunu belirterek, gerekçesini de şöyle dile getirdi:
“Hiçbir sanatçı bu sürede ahkam kesiyor olarak gözükmek istemedi. Bir yeri tam olarak anlamak için 5 hafta çok da yeterli bir süre değil. ‘Buradayız, yakınlık olarak sıfır noktasındayız ama dışarıdan gelen bir gözle çok uzaktayız, yaklaşmaya çalışıyoruz, bu çabanın içindeyiz’ mesajını vermek istediler. Uzak ve yakın kavramı hem bireysel hem sosyolojik hem toplumsal anlamda birkaç noktada sanatçıların pratiklerinde gelişti. Doğrusal bir anlatım değil tamamen hayatın kendisi buradaki çalışmalar.”
Bu arada yolunuz eğer İstanbul’a düşerse, Türkiye’de modern resmin kurucusu kabul edilen 1914 kuşağının en önemli ismi Avni Lifij’in ilk kez biraraya getirilen 800’den fazla eserinin de Sabancı Müzesi’nde 12 Ocak’a kadar görülebileceğini hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Fatih Urunç 10-Kasım’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Sera Uzel-16 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Erol Pelioğlu-Fethi Çelik-Gülşah Çalhan-25 Ekim’de açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), İnci Bulut Kılıç-29 Ekim’e kadar (ÇSM/Çankaya), Işıl Özışık-Gülay Yüksel-14 Kasım’a kadar (Emin Antik/Kale), Fatih Kaya-Sami Gedik-Sinan Eronat-26 Ekim’e kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-25 Ekim’de açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Yeliz Selvi-10 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Cüneyt Şenyavaş-29 Ekim’e kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Muzaffer Oruçoğlu-Yarın açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Ender Güzey-8 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Emel Ertürk-31 Ekim’e kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Hasibe Yavuz-25 Ekim’de açılacak (Rosetta Art/Hollanda Caddesi), Gürol Erol Genç-25 Ekim’de açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Çıdam Melek-Sırma Yıldız heykel sergisi-30 Ekim’e kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Yapı Kredi Özel Koleksiyonu-14 Kasım’a kadar (ÇSM/Çankaya), Özdemir Yemenicioğlu-1 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız).
İtalya şöleni
Çok uzun zamandır, Ümitköy’deki Güler Sanat’tan haber vermediğimi fark ettim.
Hekimköy sitesindeki Güler Sanat, Ankara’da görülmeye değer galerilerden biridir. Sergi anlayışı ve galerinin iç dizaynı, Türkiye’de pek görmeye alışık olmadığınız seviyedir. Ne demek istediğimi anlamanız için gidip bizzat Güler Sanat’ı görmeniz daha doğru olur. Ayrıca galerinin girişindeki cafe’de de hoş vakit geçirebilirsiniz.
Güler Sanat’ın bir diğer önemli özelliği de, yabancı sanatçıları Ankara’ya taşımasıdır. Galeri, 11 Ekim’de açılışı yapılan sergiyle genç kuşak İtalyan sanatçıları Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu. İtalya Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşen ve “Uzak Bir Yakınlıktan” adını taşıyan sergide Dione Roach, Federica Cogo, Flavia Tritto, Maria Luigia Gioffré ve Nicola Guastamacchia’nın Ankara’daki atölyelerinde ürettikleri işler sergileniyor. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani’nin açılışını yaptığı sergi, bu yıl 15’incisi düzenlenen “Çağdaş Sanat Günleri–Çağdaş İtalyan Sanatı” etkinlikleri kapsamında düzenlendi.
Güler Sanat’ın sanatçı misafir programıyla (artist-in-residence) bir ay süreyle atölyelerini Ankara’ya taşıyan İtalyan sanatçılar, Türkiye’ye olan bu ilk ziyaretlerini sanatsal üretimleri ile birleştirerek karma bir sergiyle izleyiciyle buluşturdu. İtalya’nın farklı bölgelerinden gelerek kendi sanat yaklaşımlarını Türkiye’deki deneyimleri ile harmanlayan sanatçıların ortaya koyduğu yeni eserler oldukça etkileyici. Serginin küratörlüğünü yapan sanat tarihçisi Kemal Orta’yla beraber İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Kapadokya bölgesinde Türk sanatçıların atölyelerini ziyaret eden, müze, fuar ve bienal gibi birçok sanat etkinliğine katılan İtalyan grup, Türk sanat ortamını yakından tanıma ve gözlemleme fırsatı da bulmuş. Sanatçılar kendileri için yeni olan Türkiye’nin değişik yerlerinde geçirdikleri süre boyunca kent ve halkla yakın bir bağ kurarak mimari, kültürel ve sosyal izlenimlerini zenginleştirmişler.
Proje kapsamında başka bir kültür ve coğrafyadan, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan yeni bir ortama gelen İtalyan sanatçılar, deneyimlerini sanatsal üretimlerinin bir parçası haline dönüştürdükleri görüşündeler. Bu kapsamda doğal olarak ortaya çıkan “uzak” ve “yakın” kavramları bireysel, toplumsal ve kültürel perspektifle sanatçıların gözünden irdelenmiş. Küratör Kemal Orta, 29 Kasım’a kadar sürecek olan sergiye “Uzak Bir Yakınlıktan” ismi verilmesinin hem kendisinin, hem de sanatçıların ortak fikri olduğunu belirterek, gerekçesini de şöyle dile getirdi:
“Hiçbir sanatçı bu sürede ahkam kesiyor olarak gözükmek istemedi. Bir yeri tam olarak anlamak için 5 hafta çok da yeterli bir süre değil. ‘Buradayız, yakınlık olarak sıfır noktasındayız ama dışarıdan gelen bir gözle çok uzaktayız, yaklaşmaya çalışıyoruz, bu çabanın içindeyiz’ mesajını vermek istediler. Uzak ve yakın kavramı hem bireysel hem sosyolojik hem toplumsal anlamda birkaç noktada sanatçıların pratiklerinde gelişti. Doğrusal bir anlatım değil tamamen hayatın kendisi buradaki çalışmalar.”
Bu arada yolunuz eğer İstanbul’a düşerse, Türkiye’de modern resmin kurucusu kabul edilen 1914 kuşağının en önemli ismi Avni Lifij’in ilk kez biraraya getirilen 800’den fazla eserinin de Sabancı Müzesi’nde 12 Ocak’a kadar görülebileceğini hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Fatih Urunç 10-Kasım’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Sera Uzel-16 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Erol Pelioğlu-Fethi Çelik-Gülşah Çalhan-25 Ekim’de açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), İnci Bulut Kılıç-29 Ekim’e kadar (ÇSM/Çankaya), Işıl Özışık-Gülay Yüksel-14 Kasım’a kadar (Emin Antik/Kale), Fatih Kaya-Sami Gedik-Sinan Eronat-26 Ekim’e kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-25 Ekim’de açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Yeliz Selvi-10 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Cüneyt Şenyavaş-29 Ekim’e kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Muzaffer Oruçoğlu-Yarın açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Ender Güzey-8 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Emel Ertürk-31 Ekim’e kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Hasibe Yavuz-25 Ekim’de açılacak (Rosetta Art/Hollanda Caddesi), Gürol Erol Genç-25 Ekim’de açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Çıdam Melek-Sırma Yıldız heykel sergisi-30 Ekim’e kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Yapı Kredi Özel Koleksiyonu-14 Kasım’a kadar (ÇSM/Çankaya), Özdemir Yemenicioğlu-1 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız).