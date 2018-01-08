İstanbul Hititleri Ankara'ya gelecek

İlk konuğumuz Türk resim sanatına özellikle suluboya alanında kazandırdığı eserlerle tanınan kadın ressamımız Saadet Gözde. Bayburt doğumlu Gözde, orta ve lise eğitimini Ağrı Kız Meslek Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini, Konya Selçuk Üniversitesi’nde de doktorasını tamamlamış. 1980’li yılların ortalarında özgün doğa soyutlamalarını içeren ve o dönemde pek alışık olunmayan büyük ebat suluboya resimleri ile sanat dünyasının dikkatini çeken Gözde şimdiye kadar 60’a yakın kişisel sergi gerçekleştirmiş. Gözde, son 15 yıl içerisinde Anadolu medeniyetleri, özellikle de Hititler üzerinde yoğunlaşmış, araştırma ve incelemeleri resimlerine yansımaya başlamış bir sanatçı. Bu kapsamda uzun bir süre içinde hazırladığı ve “Hititler İstanbul’da” adını verdiği resim-heykel projesini İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Darphane-i Amire binasında 2015 yılında sergileyerek adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Gözde İstanbul’daki bu serginin tamamını henüz Ankara’da sergilemedi. Önümüzdeki aylarda Galeri M’de (Armada AVM) uzun süreli bir sergi ile “Hititler İstanbul’da” isimli çalışmasını Ankara’daki sanatseverlere sunmayı, daha sonraki aşamalarda bu projeyi başta Ankara olmak üzere Anadolu çapındaki tarihi yapılarla sürdürmeyi planlıyor. Gözde’nin bu önemli çalışmasını sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray da, İstanbul sergi kataloğundaki “Saadet Gözde Resimlerinde Kesişen Uygarlıklar” başlıklı yazısında özetle şöyle değerlendirmiş:

“Gözde, İstanbul’da Anadolu uygarlıklarının genetik izlerini tuvallerinde resimlemektedir. Amacı, yüzyılların akrabalıkları olan insan dokusunun arasında kalıcı bir birlik, beraberlik olgusunun anlamını vurgulamaktır. Gözde’nin resimlerinde Hititliler, İstanbul’un kültür dokusu üzerinde gezinmektedir. Hattuşaş’ın çift surlarla çevrili ve protomlarla korunan kent kapılarından çıkıp, yüzyılları gerilerde bırakarak Osmanlı İmparatorluk eserlerinin iç mekanlarında dolaşmaktadır. Gözde’nin İstanbul’u gözlemleyen Hititlileri, tek tek gezilen mimari yapıları, birer birer okunup öğrenilen ve örnekleri izlenen uygarlıkların tarihidir. Geçmişi geleceğe bağlayan bu resimlerde, dünya ülkelerinden gelerek İstanbul’u gözlemleyen gezginlerin arasına dağılmaktadır Hititliler. Zaman aralıklarının yüzyıllarla açıklanan sınırlarını zorlayarak ortadan kaldıran Gözde, resimlerinde sanatın bir araya getirici gücünü vurgulamaktadır. Gözde’nin suluboya resimlerle kurduğu öznel bağ, Hititler İstanbul’da temasıyla, yerini yağlıboya resimlere bırakmaktadır. Özel kağıda dağılan lekelerin lirik anlatımı üzerine kurduğu anlatımını, sert konturlar ve ayrıntılara dokunan istiflenmiş kompozisyonlara dönüşmektedir.”

AYNUR ABLA ANISINA

Köşemizin bu bölümünde konuğumuz kadın ressamlar grubu. 19 Ocak’ta sevgili Aynur abla aramızdan ayrılalı iki yıl olacak. Aynur Pehlivanlı kurucusu olduğu Armoni Sanat’ta, onun da mensubu olduğu “Grup Dalga” ressamlarının eserlerinden oluşan bir sergi ile anılıyor. Geçen cuma günü açılan sergide Grup Dalga’nın diğer üyeleri Zahide Yükseler, Ayten Timuroğlu ve Gülgün Türel’in eserleri bulunuyor. Pehlivanlı kedileri çok severdi. Kediler onun yaşamının bir parçasıydı. Onun bulunduğu sohbet ortamlarında kedilerle yaşadığı bir anısını muhakkak dinlerdiniz. Onları nasıl resmettiğini, kedilerin kendisine bir insan gibi nasıl poz verdiğini anlata anlata bitiremezdi. Aynur ablanın kedi figürlü bir resmi de sergide yer alıyor. Hemen unutmadan söyleyeyim 27 Ocak’a kadar açık kalacak olan sergide resimlerin satışından elde edilecek gelir Pehlivanlı’nın da yıllardır gönülden destek verdiği Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) bağışlanacak. Bu vesile ile ben de Aynur ablayı sevgi ve rahmetle anıyorum. Işıklar içinde uyusun.

KENTTE NE VAR?

Ayhan Türker-11 Ocak’ta açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Yılmaz Aysan-16 Ocak’a kadar (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Alp Bartu-25 Ocak’a kadar (BoHoArt/Kale), Zeki Çetinkaya-11 Ocak’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mah.), Serap Emmungil-11 Ocak’ta açılacak (AG Sanatevi/Alacaatlı), Orhan Umut-Ayşenur Köksal-Hasan Mirza- 24 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Kim Yong Moon- Bugün açılacak (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Şule Özbahar-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkkezi/Kolej), Siret Uyanık-19 Ocak’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Abdülkadir Göğüş- 13 Ocak’a kadar (Galeri Çankaya/Kızılay), Şevket Arık-10 Ocak’ta açılacak (Çağdaş Sanatlar Merkezi/Çankaya), Miradil Yakubov (Minyatür)-16 Ocak’a kadar (Kursart Sanat/ Dikmen).