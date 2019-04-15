İsmet Birsel’in insan sevgisi

İki yıl önce kaybettiğimiz emekli büyükelçi İsmet Birsel’in diplomatlığının yanı sıra bir başka mesleği daha vardı: Ressamlık.
Birsel’in hazırlandığı ancak kendisini aramızdan alıp götüren hastalığı artınca hayatteyken yapamadığı sergisi Medya Sanat’ta (Çevre Sokak) açıldı. 1 Mayıs’a kadar sürecek sergiyle ilgili Medya Sanat’ın ortaklarından ressam Ayşe Arkün’le konuştum. Arkün, Birsel’in Kasım 2016’da kaleme aldığı manifestosunu gönderdi. Bu arada, Ayşe Üçok’un yıllar önce THY’nin Skylife dergisi için Birsel’le ilgili kaleme aldığı bir yazıyı da buldum. Her iki yazıya da kıyamadım. Önce sizinle Birsel’in kendisinin yazdığı manifestoyu paylaşmak istedim:
“Aslında resim yapımı bir maceradır. Kendi başına bir macera. Boş bir tuvalin önüne oturunca önce zihnimde ve sonra yavaş yavaş boş tuvalde ayrı bir dünya oluşuyor. Belleğimde kalmış bir dünya sanki beni bekliyor gibi görsellik kazanmak için bir heyecan bir kıpırdanma oluşuyor. O ayrı dünyadaki, doğrusu evvelden beri benim olan o dünyanın insanları sanki ‘nerede kaldın’ diyor ve fırçalarla renklerle işe koyuluyorum. Kimi zaman tanıdık simalar belleğime düşüyor. Kimi zaman bakıyorum hoş bir çift gelmiş. Ona tuvalde uygun bir yer arıyorum. Kıyafetleri düzgün olsun, insanı utandırmasınlar istiyorum. Ne de olsa benim insanlarım benim dünyam. Kıyafet konusunda hanımlar daha seçici oluyor biri makyajını beğenmiyor diğeri dekoltesini biraz kapatmamı yeğliyor. Kimileri ise giysisinin rengini ve biçimini beğenmiyor. Tartışmaya gerek yok o zaman hemen elbiseyi alıp terziye yeni bir elbise için provaya göndermek gerekiyor. Resmi yemeklerde kimi zaman oturdukları yeri beğenmezler. Hadi o zaman tekrardan bir sofra düzeni. Dedim ya insan karakteri kolay değil, resme aktarmak da öyle, incelik diplomasi gerektiriyor. Bir noktaya gelince ‘Eh sizler artık bu dünyada sonsuza kadar kalacaksınız, ben gidiciyim’ diyorum ve iş bitiyor. Tatlı bir macera. Bu tür macerayı peyzaj ve ölü doğada bulmak benim için olanaksız. İnsanlarla birliktelik güzel bir duygu, sıcak bir duygu. Onları her birinin ayrı bir iç dünyasına girebilmek, onlar için bir dünya yaratmak da güzel. İşte galiba bu resim sanatı yoluyla ‘insana’ olan sevgimi yaşıyorum, mutlu oluyorum.”
Ve son bölüm Ayşe Üçok’un yazısından. Üçok, Birsel’in diplomatlık ile ressamlığı nasıl harmanladığını ve görev yaptığı yerlerin resmine olan etkisini şöyle özetliyor:
“Resimlerinde bir diplomatın yaşamının önemli bir bölümünü kapsayan resepsiyonlar, kokteyller, konser salonları birbirini izliyor. Diplomat-sanatçımız resimlerinde gerçeğe bağlı kalmaya çalıştığını, neyi görüp ne yaşadıysa onu yansıttığını söylüyor. Onun resimlerinde doğup büyüdüğü İzmir’i, bir zamanlar kentte işleyen atlı tramvayları, balıkçıları, Paris kafelerini görüyor insan. Ardından İran-Irak savaşı sırasında büyükelçi sıfatıyla bulunduğu Tahran’da yapılmış resimler savaş atmosferinin karamsarlığını Birsel’in kullandığı gri ve siyah tonlarıyla çok canlı bir şekilde aktarıyor. Tahran’dan Lahey’e atandıktan sonra Hollanda’da yaptığı resimleri ‘turuncu yıllar’ diye adlandırıyor Birsel. Sonra Ankara dönemi geliyor. Durakta kar altında otobüs bekleyenler, ya da tatilde gittiği kıyı kentinden plaj manzaraları.”
ANKARA’YA YENİ GALERİ
Başkentin “galeriler semti” olarak bilinen Yıldız ve Hilal mahallesi yeni bir galeriye daha kavuştu. Ressam Hüseyin Sartaş’ın oğlu Okan Sartaş, internet mağazacılığı sistemiyle yürüttüğü faaliyeti bundan böyle galeri üzerinden de sürdürecek. “Sergimiz.com Sanat Galerisi”nin açılışı geçen hafta yapıldı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı açılışta kurdeleyi eski Adalet Bakanlarından Hikmet Sami Türk kesti. “Hilal Mahallesi 686. Sokak No9/B” adresindeki yeni galeride açılan ilk sergi de Hüseyin Sartaş’ın oldu. Sartaş’ın “Tuvalimdeki Anadolu” sergisi 30 Nisan’a kadar sürecek. Ben de, “Sergimiz.com Sanat Galerisi”nin Ankara sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.
GÖKÇEBAĞ’A BRHD ÖDÜLÜ
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği’nin (BRHD), 49. yıl büyük sergisi bugün Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak. BRHD 49. yılında ünlü ressamımız Yalçın Gökçebağ’a bir onur ödülü verecek. Kentteki diğer sergiler de şunlar: Mustafa Salim Aktuğ-17 Nisan’da açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Cad.), N.Seydi Ferahoğlu-4 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Cad.), Yeşer Dördüncü-22 Nisan’a kadar (Ata Sanat/Ulus), Hasan Mutlu-20 Nisan’da açılacak (BoHo Art/Kale), Hasan Akın-23 Nisan’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Vicdan Nalbur-İnal Uşşaklı-19 Nisan’da açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Çarkoğlu-17 Nisan’da açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Murat Erkan-24 Nisan’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Tansel Türkdoğan-A.Fatih Küçükosmanoğlu-Azimet Karaman(Heykel)-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mihriye Dinçer (heykel)-30 Nisan’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Gamze Şiriner-16 Nisan’da açılacak (Platform A/Taurus AVM).
İsmet Birsel’in insan sevgisi
İki yıl önce kaybettiğimiz emekli büyükelçi İsmet Birsel’in diplomatlığının yanı sıra bir başka mesleği daha vardı: Ressamlık.
Birsel’in hazırlandığı ancak kendisini aramızdan alıp götüren hastalığı artınca hayatteyken yapamadığı sergisi Medya Sanat’ta (Çevre Sokak) açıldı. 1 Mayıs’a kadar sürecek sergiyle ilgili Medya Sanat’ın ortaklarından ressam Ayşe Arkün’le konuştum. Arkün, Birsel’in Kasım 2016’da kaleme aldığı manifestosunu gönderdi. Bu arada, Ayşe Üçok’un yıllar önce THY’nin Skylife dergisi için Birsel’le ilgili kaleme aldığı bir yazıyı da buldum. Her iki yazıya da kıyamadım. Önce sizinle Birsel’in kendisinin yazdığı manifestoyu paylaşmak istedim:
“Aslında resim yapımı bir maceradır. Kendi başına bir macera. Boş bir tuvalin önüne oturunca önce zihnimde ve sonra yavaş yavaş boş tuvalde ayrı bir dünya oluşuyor. Belleğimde kalmış bir dünya sanki beni bekliyor gibi görsellik kazanmak için bir heyecan bir kıpırdanma oluşuyor. O ayrı dünyadaki, doğrusu evvelden beri benim olan o dünyanın insanları sanki ‘nerede kaldın’ diyor ve fırçalarla renklerle işe koyuluyorum. Kimi zaman tanıdık simalar belleğime düşüyor. Kimi zaman bakıyorum hoş bir çift gelmiş. Ona tuvalde uygun bir yer arıyorum. Kıyafetleri düzgün olsun, insanı utandırmasınlar istiyorum. Ne de olsa benim insanlarım benim dünyam. Kıyafet konusunda hanımlar daha seçici oluyor biri makyajını beğenmiyor diğeri dekoltesini biraz kapatmamı yeğliyor. Kimileri ise giysisinin rengini ve biçimini beğenmiyor. Tartışmaya gerek yok o zaman hemen elbiseyi alıp terziye yeni bir elbise için provaya göndermek gerekiyor. Resmi yemeklerde kimi zaman oturdukları yeri beğenmezler. Hadi o zaman tekrardan bir sofra düzeni. Dedim ya insan karakteri kolay değil, resme aktarmak da öyle, incelik diplomasi gerektiriyor. Bir noktaya gelince ‘Eh sizler artık bu dünyada sonsuza kadar kalacaksınız, ben gidiciyim’ diyorum ve iş bitiyor. Tatlı bir macera. Bu tür macerayı peyzaj ve ölü doğada bulmak benim için olanaksız. İnsanlarla birliktelik güzel bir duygu, sıcak bir duygu. Onları her birinin ayrı bir iç dünyasına girebilmek, onlar için bir dünya yaratmak da güzel. İşte galiba bu resim sanatı yoluyla ‘insana’ olan sevgimi yaşıyorum, mutlu oluyorum.”
Ve son bölüm Ayşe Üçok’un yazısından. Üçok, Birsel’in diplomatlık ile ressamlığı nasıl harmanladığını ve görev yaptığı yerlerin resmine olan etkisini şöyle özetliyor:
“Resimlerinde bir diplomatın yaşamının önemli bir bölümünü kapsayan resepsiyonlar, kokteyller, konser salonları birbirini izliyor. Diplomat-sanatçımız resimlerinde gerçeğe bağlı kalmaya çalıştığını, neyi görüp ne yaşadıysa onu yansıttığını söylüyor. Onun resimlerinde doğup büyüdüğü İzmir’i, bir zamanlar kentte işleyen atlı tramvayları, balıkçıları, Paris kafelerini görüyor insan. Ardından İran-Irak savaşı sırasında büyükelçi sıfatıyla bulunduğu Tahran’da yapılmış resimler savaş atmosferinin karamsarlığını Birsel’in kullandığı gri ve siyah tonlarıyla çok canlı bir şekilde aktarıyor. Tahran’dan Lahey’e atandıktan sonra Hollanda’da yaptığı resimleri ‘turuncu yıllar’ diye adlandırıyor Birsel. Sonra Ankara dönemi geliyor. Durakta kar altında otobüs bekleyenler, ya da tatilde gittiği kıyı kentinden plaj manzaraları.”
ANKARA’YA YENİ GALERİ
Başkentin “galeriler semti” olarak bilinen Yıldız ve Hilal mahallesi yeni bir galeriye daha kavuştu. Ressam Hüseyin Sartaş’ın oğlu Okan Sartaş, internet mağazacılığı sistemiyle yürüttüğü faaliyeti bundan böyle galeri üzerinden de sürdürecek. “Sergimiz.com Sanat Galerisi”nin açılışı geçen hafta yapıldı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı açılışta kurdeleyi eski Adalet Bakanlarından Hikmet Sami Türk kesti. “Hilal Mahallesi 686. Sokak No9/B” adresindeki yeni galeride açılan ilk sergi de Hüseyin Sartaş’ın oldu. Sartaş’ın “Tuvalimdeki Anadolu” sergisi 30 Nisan’a kadar sürecek. Ben de, “Sergimiz.com Sanat Galerisi”nin Ankara sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.
GÖKÇEBAĞ’A BRHD ÖDÜLÜ
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği’nin (BRHD), 49. yıl büyük sergisi bugün Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak. BRHD 49. yılında ünlü ressamımız Yalçın Gökçebağ’a bir onur ödülü verecek. Kentteki diğer sergiler de şunlar: Mustafa Salim Aktuğ-17 Nisan’da açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Cad.), N.Seydi Ferahoğlu-4 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Cad.), Yeşer Dördüncü-22 Nisan’a kadar (Ata Sanat/Ulus), Hasan Mutlu-20 Nisan’da açılacak (BoHo Art/Kale), Hasan Akın-23 Nisan’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Vicdan Nalbur-İnal Uşşaklı-19 Nisan’da açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Çarkoğlu-17 Nisan’da açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Murat Erkan-24 Nisan’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Tansel Türkdoğan-A.Fatih Küçükosmanoğlu-Azimet Karaman(Heykel)-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mihriye Dinçer (heykel)-30 Nisan’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Gamze Şiriner-16 Nisan’da açılacak (Platform A/Taurus AVM).