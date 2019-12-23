Hediyelik sergiler

2020’ye artık bir hafta kaldı. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her yeni yıl, yeni umutlar, yeni sevinçler demek. Belki geçen yılbaşı aklınıza gelmedi. Eğer bu yıl 31 Aralık gecesi sevdiklerinize, yakınlarınıza vereceğiniz hediyenin küçük ebatlı resim olabileceğini düşünüyorsanız, Ankara’da birçok sanat galerisi, tam da bu düşünceniz için size fırsatlar sunuyor.
FİYATLAR UYGUN
Evet, bazı galerilerde kişisel sergiler devam ediyor. Ancak bir çok galeride, geçen yıllarda olduğu gibi yeni yıl öncesi karma sergiler açıldı. Yanılmıyorsam, yeni yıl hediyesi olarak resim alınması için birçok ressamdan küçük ebatlı resimlerle karma sergi açılması fikrini Ankara’da başlatan Galeri Soyut olmuştu. Galeri Soyut’un “Küçük işler” anlayışıyla liderlik yaptığı bu tarzı diğer galerilerin de takip etmesi bence önemli. Çünkü her şeyden önce sanatseverler için daha fazla seçenek yaratılmış oluyor. Ayrıca eserler küçük ebatlarda olduğu için daha uygun bir fiyata da satın alınabiliyor. Yeni yıl hediyesi olarak resim düşünüyorsanız, küçük ebatlı karma resim sergilerini gezmenizi tavsiye ederim. Ankara’da galerilerin toplandığı Yıldız’da, Hilal’de, Çankaya merkezde, Kale’de, Bilkent’teki galerilerde bu tür sergiler var. Benim Yıldız ve Hilal’deki galerileri gezme fırsatım oldu. Gerçekten, birçok ünlü ressamın eserlerinin nominal fiyatlarının altında olduğunu, özellikle koleksiyonerlerin bu fırsatı kaçırmadığını, birçok resmin kenarında kırmızı noktanın yapıştırılmış olduğunu gördüm.
ÖZEL GÜNLER ÖNERİSİ
Bu nedenle, bu tarz sergilerin sanat dünyasına bir canlılık getirdiğini söylemek mümkün. Genelde, ekonomik durgunluğun olumsuz etkilediği alanların başında sanat dünyasının geldiğini söyleyebiliriz. Bu durgunluğu kırmak için yeni yıl dışında diğer özel günlerde de aynı anlayışla karma sergilerin düzenlenebileceğini düşünüyorum. Örneğin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda (örnekler elbette çoğaltılabilir), üstüne basarak özellikle söylüyorum küçük ebatlı (örneğin 25x25 cm.) resimlerden oluşan sergiler düzenlemenin, hem galerilere, hem de sanatçılara daha fazla getirisinin olup olmayacağını, sanat dünyasının değerlendirmesini öneriyorum. Benimkisi sadece bir öneri. Sonuçta galericilik ticari bir uğraş olduğu için, galeri sahipleri ile birlikte çalıştığı ressamlar buna karar verecek. Hepinize keyifle yılbaşı sergilerini gezeceğiniz bir hafta diliyorum.
KENTTE NE VAR?
Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güzin Atıl Akdemir-26 Aralık’ta açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nevzat Sayın-13 Ocak’a kadar (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Grup İz-Yarın açılacak (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Raşit Altun-8 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Mutlu Başkaya-Hasan Şahbaz-Yong Moon Kim- (seramik)-29 Aralık’a kadar (Fransız Kültür Merkezi/Yıldız), Erdem Öztürk-31 Aralık’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Efe Kasaplar-26 Aralık’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Nuran Bozkurt Ergün-28 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Türk modernizminin öncüleri-15 Ocak’a kadar (Ziraat Çukurambar/Next Level AVM).
Hediyelik sergiler
2020’ye artık bir hafta kaldı. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her yeni yıl, yeni umutlar, yeni sevinçler demek. Belki geçen yılbaşı aklınıza gelmedi. Eğer bu yıl 31 Aralık gecesi sevdiklerinize, yakınlarınıza vereceğiniz hediyenin küçük ebatlı resim olabileceğini düşünüyorsanız, Ankara’da birçok sanat galerisi, tam da bu düşünceniz için size fırsatlar sunuyor.
FİYATLAR UYGUN
Evet, bazı galerilerde kişisel sergiler devam ediyor. Ancak bir çok galeride, geçen yıllarda olduğu gibi yeni yıl öncesi karma sergiler açıldı. Yanılmıyorsam, yeni yıl hediyesi olarak resim alınması için birçok ressamdan küçük ebatlı resimlerle karma sergi açılması fikrini Ankara’da başlatan Galeri Soyut olmuştu. Galeri Soyut’un “Küçük işler” anlayışıyla liderlik yaptığı bu tarzı diğer galerilerin de takip etmesi bence önemli. Çünkü her şeyden önce sanatseverler için daha fazla seçenek yaratılmış oluyor. Ayrıca eserler küçük ebatlarda olduğu için daha uygun bir fiyata da satın alınabiliyor. Yeni yıl hediyesi olarak resim düşünüyorsanız, küçük ebatlı karma resim sergilerini gezmenizi tavsiye ederim. Ankara’da galerilerin toplandığı Yıldız’da, Hilal’de, Çankaya merkezde, Kale’de, Bilkent’teki galerilerde bu tür sergiler var. Benim Yıldız ve Hilal’deki galerileri gezme fırsatım oldu. Gerçekten, birçok ünlü ressamın eserlerinin nominal fiyatlarının altında olduğunu, özellikle koleksiyonerlerin bu fırsatı kaçırmadığını, birçok resmin kenarında kırmızı noktanın yapıştırılmış olduğunu gördüm.
ÖZEL GÜNLER ÖNERİSİ
Bu nedenle, bu tarz sergilerin sanat dünyasına bir canlılık getirdiğini söylemek mümkün. Genelde, ekonomik durgunluğun olumsuz etkilediği alanların başında sanat dünyasının geldiğini söyleyebiliriz. Bu durgunluğu kırmak için yeni yıl dışında diğer özel günlerde de aynı anlayışla karma sergilerin düzenlenebileceğini düşünüyorum. Örneğin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda (örnekler elbette çoğaltılabilir), üstüne basarak özellikle söylüyorum küçük ebatlı (örneğin 25x25 cm.) resimlerden oluşan sergiler düzenlemenin, hem galerilere, hem de sanatçılara daha fazla getirisinin olup olmayacağını, sanat dünyasının değerlendirmesini öneriyorum. Benimkisi sadece bir öneri. Sonuçta galericilik ticari bir uğraş olduğu için, galeri sahipleri ile birlikte çalıştığı ressamlar buna karar verecek. Hepinize keyifle yılbaşı sergilerini gezeceğiniz bir hafta diliyorum.
KENTTE NE VAR?
Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güzin Atıl Akdemir-26 Aralık’ta açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nevzat Sayın-13 Ocak’a kadar (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Grup İz-Yarın açılacak (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Raşit Altun-8 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Mutlu Başkaya-Hasan Şahbaz-Yong Moon Kim- (seramik)-29 Aralık’a kadar (Fransız Kültür Merkezi/Yıldız), Erdem Öztürk-31 Aralık’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Efe Kasaplar-26 Aralık’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Nuran Bozkurt Ergün-28 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Türk modernizminin öncüleri-15 Ocak’a kadar (Ziraat Çukurambar/Next Level AVM).