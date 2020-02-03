Halil Coşkun’un korkusuz kuşları

Bir şeyi açıkca itiraf edeyim. Bu haftaki konuğumuzu ne zaman görsem, bunca zaman geçmesine rağmen kendisiyle ilgili yazı yazamadığım için hep üzülmüşümdür. Galeri Soyut’un sahibi Mehmet Subaşı ile sohbet ederken, sanatçının alışılmışın dışında farklı bir anlayışa sahip sergi hazırlığı yaptığını öğrenince, kendime, “Artık bu sefer kesin yazıyorsun” dedim.
Bu haftaki konuğumuz Halil Coşkun. Coşkun’un büyük boy paletler (51.5x32.5 cm.) üzerine yapılmış eserlerinden oluşan sergisi geçen cuma günü Galeri Soyut’ta (Yıldız) açıldı. Coşkun’un sergisi 19 Şubat’a kadar sürecek. Coşkun’la birlikte, Duygu Aydoğan, Lütfü Kaplanoğlu ve Fidan Tonza’nın da (seramik çaydanlık) eserleri sergileniyor.
Sivas-Divriği’de doğan Halil Coşkun, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalında yüksek lisans programını tamamlamış bir sanatçı. Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden Turan Erol’un öğrencisi olmuş. Kaligrafik anlayışdaki kuş figürlerinin Halil Coşkun’la özdeşleştiğini söylemek yanlış olmaz. Coşkun’la ilgili kapsamlı tarama yaptığımda, kuş çalışmalarıyla ilgili şu sözleri dikkatimi çekti:
“Resimlerimdeki kuş, kendine ait yuvada dış dünyadan soyutlanmış, bir bakıma inzivaya çekilmiş, dıştan gelen tüm kötülüklere karşı etrafını saran dalların arasında kendine bir zırh oluşturmuş ve böylece kendi mekanında özgürlüğe kavuşmuştur. Boşlukta kendi başına korkusuzca durabilmektedir.”
Coşkun’un resim sevgisi ortaokul yıllarında kendini göstermeye başlamış. Mecmualardan kopyalama resim yapmayı sevdiği için babası nerede mecmua bulursa eve taşıyıp durmuş. Resim sevgisi büyüdükçe Coşkun lise son sınıfa gelince resmin akademik eğitimini almaya karar vermiş. Yüksek öğrenim için bilinçli olarak resmi seçen sanatçı, “Üniversite yıllarında resim benim için artık vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü. Resim yapmak benim için hayatın anlamı ve var olma biçimidir. Resim yapmadan kendimi yaşamamış gibi hissediyor ve varlığımı sorguluyorum” diyor.
Halil Coşkun, çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yaparken, 2015’de kaybettiğimiz Kayıhan Keskinok’un, “Yüzyıllarca bilinçaltımızda yer etmiş, Selçuklu ve Osmanlı kültürünü, çağdaş ölçütler içerisindeki birleşimini de hissediyorum, bu gizli güçle mutlu oluyorum” sözlerini de hatırlatmadan edemiyor. Coşkun’un “Palete yansıyanlar” adını verdiği sergisiyle ilgili sanat eleştirmeni Dilek Şener’in yorumlamasıyla bitirelim yazıyı:
“Halil Coşkun’un yeni resimlerinde, tekile indirgenen kuş figürlerinin kaligrafik tat içinde, sanatçının form arayışlarına yüklediği anlamlar, resim dilini çözmekten çok uzağa fırlayarak, ait olduğumuz coğrafyanın küf kokulu anılarına kadar bağlar...”
KENTTE NE VAR?
Selim İleri-Ali Kotan: Gece Sirenleri-7 Şubat’ta açılacak (CerModern/Sıhhiye), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi), Yalçın Gökçebağ retrospektif sergisi-29 Mart’a kadar (İşbank Sanat/Ulus), Saadet Gözde-14 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Nurşen Tellioğlu Kulattı-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Enki Bilal-8 Şubat’ta açılacak (CerModern/Sıhhiye), Ali Rıza Kanaç-12 Şubat’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güzin Atıl Akdemir-15 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Ardan Özmenoğlu-17 Şubat’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Meydanı), Nur Koçak-16 Şubat’a kadar (Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)/Çankaya), Svetlana İnaç-15 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-Yarın açılacak (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Muhammed Aliyev-9 Şubat’a kadar (Alev Sanat/Park Caddesi), Zafer Dilekçi-7 Şubat’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-8 Şubat’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-7 Şubat’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Ulviye Baykal-9 Şubat’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), David Ughrelidze-8 Şubat’ta açılacak (Ata Sanat/Kale), Ekin Kılıç Ezer-16 Şubat’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Buluş Aksoy-Canan Ecevit-Sibel Karaağaç-8 Şubat’ta açılacak (Pari Sanat/ Kale), Atiye Gülser Arıkkan-Sibel Erginbaş-12 Şubat’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Sabriye Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-8 Şubat’ta açılacak (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi).
Halil Coşkun’un korkusuz kuşları
Bir şeyi açıkca itiraf edeyim. Bu haftaki konuğumuzu ne zaman görsem, bunca zaman geçmesine rağmen kendisiyle ilgili yazı yazamadığım için hep üzülmüşümdür. Galeri Soyut’un sahibi Mehmet Subaşı ile sohbet ederken, sanatçının alışılmışın dışında farklı bir anlayışa sahip sergi hazırlığı yaptığını öğrenince, kendime, “Artık bu sefer kesin yazıyorsun” dedim.
Bu haftaki konuğumuz Halil Coşkun. Coşkun’un büyük boy paletler (51.5x32.5 cm.) üzerine yapılmış eserlerinden oluşan sergisi geçen cuma günü Galeri Soyut’ta (Yıldız) açıldı. Coşkun’un sergisi 19 Şubat’a kadar sürecek. Coşkun’la birlikte, Duygu Aydoğan, Lütfü Kaplanoğlu ve Fidan Tonza’nın da (seramik çaydanlık) eserleri sergileniyor.
Sivas-Divriği’de doğan Halil Coşkun, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalında yüksek lisans programını tamamlamış bir sanatçı. Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden Turan Erol’un öğrencisi olmuş. Kaligrafik anlayışdaki kuş figürlerinin Halil Coşkun’la özdeşleştiğini söylemek yanlış olmaz. Coşkun’la ilgili kapsamlı tarama yaptığımda, kuş çalışmalarıyla ilgili şu sözleri dikkatimi çekti:
“Resimlerimdeki kuş, kendine ait yuvada dış dünyadan soyutlanmış, bir bakıma inzivaya çekilmiş, dıştan gelen tüm kötülüklere karşı etrafını saran dalların arasında kendine bir zırh oluşturmuş ve böylece kendi mekanında özgürlüğe kavuşmuştur. Boşlukta kendi başına korkusuzca durabilmektedir.”
Coşkun’un resim sevgisi ortaokul yıllarında kendini göstermeye başlamış. Mecmualardan kopyalama resim yapmayı sevdiği için babası nerede mecmua bulursa eve taşıyıp durmuş. Resim sevgisi büyüdükçe Coşkun lise son sınıfa gelince resmin akademik eğitimini almaya karar vermiş. Yüksek öğrenim için bilinçli olarak resmi seçen sanatçı, “Üniversite yıllarında resim benim için artık vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü. Resim yapmak benim için hayatın anlamı ve var olma biçimidir. Resim yapmadan kendimi yaşamamış gibi hissediyor ve varlığımı sorguluyorum” diyor.
Halil Coşkun, çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yaparken, 2015’de kaybettiğimiz Kayıhan Keskinok’un, “Yüzyıllarca bilinçaltımızda yer etmiş, Selçuklu ve Osmanlı kültürünü, çağdaş ölçütler içerisindeki birleşimini de hissediyorum, bu gizli güçle mutlu oluyorum” sözlerini de hatırlatmadan edemiyor. Coşkun’un “Palete yansıyanlar” adını verdiği sergisiyle ilgili sanat eleştirmeni Dilek Şener’in yorumlamasıyla bitirelim yazıyı:
“Halil Coşkun’un yeni resimlerinde, tekile indirgenen kuş figürlerinin kaligrafik tat içinde, sanatçının form arayışlarına yüklediği anlamlar, resim dilini çözmekten çok uzağa fırlayarak, ait olduğumuz coğrafyanın küf kokulu anılarına kadar bağlar...”
KENTTE NE VAR?
Selim İleri-Ali Kotan: Gece Sirenleri-7 Şubat’ta açılacak (CerModern/Sıhhiye), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi), Yalçın Gökçebağ retrospektif sergisi-29 Mart’a kadar (İşbank Sanat/Ulus), Saadet Gözde-14 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Nurşen Tellioğlu Kulattı-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Enki Bilal-8 Şubat’ta açılacak (CerModern/Sıhhiye), Ali Rıza Kanaç-12 Şubat’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Güzin Atıl Akdemir-15 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Ardan Özmenoğlu-17 Şubat’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Meydanı), Nur Koçak-16 Şubat’a kadar (Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)/Çankaya), Svetlana İnaç-15 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-Yarın açılacak (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Muhammed Aliyev-9 Şubat’a kadar (Alev Sanat/Park Caddesi), Zafer Dilekçi-7 Şubat’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-8 Şubat’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-7 Şubat’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Ulviye Baykal-9 Şubat’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), David Ughrelidze-8 Şubat’ta açılacak (Ata Sanat/Kale), Ekin Kılıç Ezer-16 Şubat’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Buluş Aksoy-Canan Ecevit-Sibel Karaağaç-8 Şubat’ta açılacak (Pari Sanat/ Kale), Atiye Gülser Arıkkan-Sibel Erginbaş-12 Şubat’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Sabriye Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-8 Şubat’ta açılacak (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi).