Hain saldırı sanat dünyasını da vurdu

Kabus dolu 2016 yılının son haftasına girdik. Bu yıl, bir daha benzerini yaşamayalım dediğimiz yıllardan oldu. 2017’nin, 2016’da yaşadığımız acıları, kötülükleri unuttuğumuz bir yıl olmasını diliyorum.
Geçen hafta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) kalleşçe vurularak öldürülmesi, sanat camiasını da derin üzüntüye boğdu. Kültür ve sanat dünyası, hain saldırının bir sanatsal etkinliğin açılışında gerçekleşmesinin bedelini ağır ödeyeceğe benziyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ekonomik sıkıntılar her sektörü kuşatmış vaziyette. Bu olumsuzluktan kültür ve sanat dünyası da payını alıyor. Hangi galeri sahibi ile konuşsam, hangi ressamla sohbet etsem, konu ekonomik krize gelip dayanıyor. Burada isimlerini vermeyeceğim ama bazı galerilerin kapandığı veya çok zor koşullar altında yaşama mücadelesi verdikleri haberlerini duyuyorum. Hain saldırıdan sonra durum daha da kötüleşti. İnsanlar artık sergi açılışlarına bile gitmeye korkar hale geldi. Bu atmosferin dağılması için görev önce ülkeyi yönetenlere düşüyor. Toplumu ayrıştıran değil bütünleştiren söylemlerin, laf olsun diye değil, içtenlikle söylenmesi ve bunun pratiğe yansıması şart. Madem aynı gemi içerisindeyiz, iktidarda bulunanlar gibi düşünmeyen, toplumun yüzde 50’lik kesiminin de ülkenin geleceği ve birlik içinde yaşamak için ortaya koydukları düşünce ve fikirleri dinlenmeli, onlardan katkı almalıyız. Sadece benim dediğim doğru anlayışı ne yazık ki toplum içinde özlenen birlikteliği, dayanışmayı getirmiyor.
ÇANKAYA İLE DAYANIŞMA
Tam bir hafta önce yaşanan hain saldırı nedeniyle Çankaya Belediyesi’ne bağlı yerlerde yapılacak sergi açılışları ertelenmek zorunda kalmıştı. Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün Atatürk sevgisini işlediği “Sınırsız Sevgi” adını verdiği sergi de ertelenen etkinliklerden biri olmuştu. Sergi bugün saat 18.00’de Kızılay’da Çankaya Belediyesi Hizmet Binası içinde bulunan Galeri Çankaya’da açılacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, değerli Büyükelçi Karlov’un ÇSM’deki saldırıda hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duydu. Çankaya ile dayanışma amacıyla ressam Gürsöz’ün sergisiyle ilgili yazıyı bu hafta Belediye Başkanı Taşdelen’e bırakıyorum. İşte Taşdelen’in yazdıkları:
“Çankaya Belediyesi pek çok sanat dalına ve sanatçıya salonlarını ardına kadar açmaya daima özen göstermiştir. Sanatın kapsayıcı, insanı genişleten ve derinleştiren soyağacında, yani yatay ve dikey etkileşim haritasında ilçemize ait pek çok noktanın oluşmasına katkı vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Çünkü insanda kalıcılık, sanatın içinde kalıcılık kazanmasıyla eşanlı ilerlemektedir. Bu düşünsel ve duygusal duruş; bizim sanat eserleri bahsinde önceliğimiz, kararlılığımız ve felsefemizdir. Çok ödüllü, uluslararası arenada başımızı daima dik tutmuş değerli görsel sanatçımız Hatice Kumbaracı Gürsöz’e salonlarımızı açmış olmanın sevinci bizimle birliktedir. Ülkemizi pek çok kez yurt dışında temsil eden, sayısız projeye can veren Gürsöz, aynı zamanda pek çok sosyal sorumluluk projesi içinde de yer almıştır. Bu yönüyle o bir ‘sanatçı aydın’dır. Ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluğunu, sanata ve estetiğe karşı olan sorumlulukla harmanlamaktadır. Onun ödün vermez sanatsal kuşatıcılıkla çevrili yaratıcılığı, kışkırtıcı arayışları yeni yön arayanlara ve bizlere ilham kaynağı olmaktadır, olmaya da devam edecektir. İsviçreli yazar ve ressam F. Dürrenmatt, ‘Doğrudanlığı sayesinde, resim zamanın dışındadır’ demişti. Bizi, ülkemizin kaotik ve kısır zamanın ötesine çıkaran bu sergiye ev sahipliği yapmamıza vesile olan Sayın Hatice Kumbaracı Gürsöz’e teşekkürlerimi sunuyorum...”
KENTTE NE VAR?
Birçok galeride yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilecek küçük ebatlı resimlerin sergileri yıl sonuna kadar sürecek. Diğer bazı sergiler de şöyle: Mustafa Ayaz-31 Ocak’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Rabia Çalışkan-Hatice Aras Çamaltı-7 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/ Güvenevler), Canan Berber-25 Ocak’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Abdullah Ayaydın-30 Aralık’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Filiz Onat (heykel)-31 Aralık’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Osman Akbay-Bahar Akçura-Sezai Kara-6 Ocak’a kadar (Emin Antik/Kale), Süreyya Atalay-6 Ocak’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Cad.), Orhan Gürel-31 Aralık’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Nükhet Atar-31 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldızevler), Zeyno Pekünlü-7 Ocak’a kadar (Salt Ulus/Ulus), 26 kadın fotoğrafçı sergisi-26 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye).
Hain saldırı sanat dünyasını da vurdu
Kabus dolu 2016 yılının son haftasına girdik. Bu yıl, bir daha benzerini yaşamayalım dediğimiz yıllardan oldu. 2017’nin, 2016’da yaşadığımız acıları, kötülükleri unuttuğumuz bir yıl olmasını diliyorum.
Geçen hafta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) kalleşçe vurularak öldürülmesi, sanat camiasını da derin üzüntüye boğdu. Kültür ve sanat dünyası, hain saldırının bir sanatsal etkinliğin açılışında gerçekleşmesinin bedelini ağır ödeyeceğe benziyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ekonomik sıkıntılar her sektörü kuşatmış vaziyette. Bu olumsuzluktan kültür ve sanat dünyası da payını alıyor. Hangi galeri sahibi ile konuşsam, hangi ressamla sohbet etsem, konu ekonomik krize gelip dayanıyor. Burada isimlerini vermeyeceğim ama bazı galerilerin kapandığı veya çok zor koşullar altında yaşama mücadelesi verdikleri haberlerini duyuyorum. Hain saldırıdan sonra durum daha da kötüleşti. İnsanlar artık sergi açılışlarına bile gitmeye korkar hale geldi. Bu atmosferin dağılması için görev önce ülkeyi yönetenlere düşüyor. Toplumu ayrıştıran değil bütünleştiren söylemlerin, laf olsun diye değil, içtenlikle söylenmesi ve bunun pratiğe yansıması şart. Madem aynı gemi içerisindeyiz, iktidarda bulunanlar gibi düşünmeyen, toplumun yüzde 50’lik kesiminin de ülkenin geleceği ve birlik içinde yaşamak için ortaya koydukları düşünce ve fikirleri dinlenmeli, onlardan katkı almalıyız. Sadece benim dediğim doğru anlayışı ne yazık ki toplum içinde özlenen birlikteliği, dayanışmayı getirmiyor.
ÇANKAYA İLE DAYANIŞMA
Tam bir hafta önce yaşanan hain saldırı nedeniyle Çankaya Belediyesi’ne bağlı yerlerde yapılacak sergi açılışları ertelenmek zorunda kalmıştı. Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün Atatürk sevgisini işlediği “Sınırsız Sevgi” adını verdiği sergi de ertelenen etkinliklerden biri olmuştu. Sergi bugün saat 18.00’de Kızılay’da Çankaya Belediyesi Hizmet Binası içinde bulunan Galeri Çankaya’da açılacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, değerli Büyükelçi Karlov’un ÇSM’deki saldırıda hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duydu. Çankaya ile dayanışma amacıyla ressam Gürsöz’ün sergisiyle ilgili yazıyı bu hafta Belediye Başkanı Taşdelen’e bırakıyorum. İşte Taşdelen’in yazdıkları:
“Çankaya Belediyesi pek çok sanat dalına ve sanatçıya salonlarını ardına kadar açmaya daima özen göstermiştir. Sanatın kapsayıcı, insanı genişleten ve derinleştiren soyağacında, yani yatay ve dikey etkileşim haritasında ilçemize ait pek çok noktanın oluşmasına katkı vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Çünkü insanda kalıcılık, sanatın içinde kalıcılık kazanmasıyla eşanlı ilerlemektedir. Bu düşünsel ve duygusal duruş; bizim sanat eserleri bahsinde önceliğimiz, kararlılığımız ve felsefemizdir. Çok ödüllü, uluslararası arenada başımızı daima dik tutmuş değerli görsel sanatçımız Hatice Kumbaracı Gürsöz’e salonlarımızı açmış olmanın sevinci bizimle birliktedir. Ülkemizi pek çok kez yurt dışında temsil eden, sayısız projeye can veren Gürsöz, aynı zamanda pek çok sosyal sorumluluk projesi içinde de yer almıştır. Bu yönüyle o bir ‘sanatçı aydın’dır. Ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluğunu, sanata ve estetiğe karşı olan sorumlulukla harmanlamaktadır. Onun ödün vermez sanatsal kuşatıcılıkla çevrili yaratıcılığı, kışkırtıcı arayışları yeni yön arayanlara ve bizlere ilham kaynağı olmaktadır, olmaya da devam edecektir. İsviçreli yazar ve ressam F. Dürrenmatt, ‘Doğrudanlığı sayesinde, resim zamanın dışındadır’ demişti. Bizi, ülkemizin kaotik ve kısır zamanın ötesine çıkaran bu sergiye ev sahipliği yapmamıza vesile olan Sayın Hatice Kumbaracı Gürsöz’e teşekkürlerimi sunuyorum...”
KENTTE NE VAR?
Birçok galeride yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilecek küçük ebatlı resimlerin sergileri yıl sonuna kadar sürecek. Diğer bazı sergiler de şöyle: Mustafa Ayaz-31 Ocak’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Rabia Çalışkan-Hatice Aras Çamaltı-7 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/ Güvenevler), Canan Berber-25 Ocak’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Abdullah Ayaydın-30 Aralık’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Filiz Onat (heykel)-31 Aralık’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Osman Akbay-Bahar Akçura-Sezai Kara-6 Ocak’a kadar (Emin Antik/Kale), Süreyya Atalay-6 Ocak’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Cad.), Orhan Gürel-31 Aralık’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Nükhet Atar-31 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldızevler), Zeyno Pekünlü-7 Ocak’a kadar (Salt Ulus/Ulus), 26 kadın fotoğrafçı sergisi-26 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye).