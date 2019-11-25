Göbeklitepe (1)

Yaklaşık 12 bin yıl öncesinin inanç merkezi olarak değerlendirilen, Şanlıurfa’nın 12 kilometre kuzeydoğusunda, Tek Tek Dağları’nın üzerinde bulunan Göbeklitepe, son dönemde sanat dünyasının da çekim merkezi olmaya başladı.
Göbeklitepe’nin global bir ikon haline gelmesi için Türkiye’de hem devlet, hem de özel sektör yoğun bir çaba içinde. Ankara’da bulunan sanat kuruluşları ve ressamlar da bu çabaya destek amacıyla değişik faaliyetlerde bulunuyor.
Başkentteki Fırça Sanat Galerisi kısa süre önce Göbeklitepe etkinliği yaptı. Galeri, Şanlıurfa’da “Tarihin Sıfır Noktası-Kültürel Miras ve Turizm Fuarı”na birlikte çalıştığı sanatçılarla katıldı. Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nden hocaların da katıldığı bu etkinlikte, ressamlar Sabri Akça, Aydın Ayan, Zuhal Arda, İmren İyem Aslan, Lale Akyol, Aysun Çölbayır, Nazlı Er, Saadet Gözde, Sait Günel, H. Kübra Kuzucanlı, Şükran Pekmezci, Mehmet Sakızcı, Elif Şenel, Tuğba Şenyavaş, Cüneyt Şenyavaş, Kadir Şişginoğlu, Ayten Tırpancı, Dilek Tura, Fulya Uzer, Ayşegül Yarar, Sedef Yavuzalp, Lütfiye Yazan, Nuray Yıldırım, Mehmet Yücel ve İbrahim Yıldız canlı performans sergilediler. Fırça Sanat’ın sahibi Semra Sancak, “7-10 Kasım tarihleri arasındaki Şanlıurfa gezimiz gerçekten çok güzel geçti. Göbeklitepe, müthiş etkileyici bir yer. Herkesin kesinlikle görmesi gerekir. Göbeklitepe’deki çalışmalarımızı galerimizde sergileyeceğiz” derken, sanatçıların da bu muhteşem atmosferi tuvale, kağıda yansıttığını hatırlattı.
CERMODERN’DEKİ ETKİNLİK
CerModern’de açılan ve 31 Aralık’a kadar sürecek olan “Göbeklitepe: Buluşma-İnsanoğlu’nun gizemli yolculuğu” da, Ankara’daki bir başka Göbeklitepe etkinliği. CerModern, bu etkinliği kısaca “Göbeklitepe, insanın DNA’sına kodlanmış olan yaratıcılık ve üretkenlik duygularının, belki de insanlık tarihindeki zirve noktası. Doğada kendi halinde karmaşık bir organizma iken, bir araya gelerek meydan okuyan ve kendi ırksal kaderini yazmaya cesaret eden insanlığın en çarpıcı örneği” açıklamasıyla tanıtıyor.
Gelelim asıl meseleye. Yazının başlığını “Göbeklitepe (1)” diye koymamızın nedeni, CerModern’deki bu muhteşem sanatsal gösteriyi önümüzdeki hafta “Göbeklitepe (2)” başlığı ile ayrıntılı şekilde ele alacak olmamız. Göbeklitepe’nin önemini ve CerModern’deki sanatsal etkinliği daha kapsamlı şekilde gelecek hafta eleştirmen Aslı Leman Atlı’nın kaleminden okuyacaksınız. Bu görkemli arkeolojik bulgunun belki de sanatsal açıdan öne çıkan olgularının “T” şeklindeki sütunların üzerine işlenen kabartma hayvan figürleri olduğunu hatırlatarak, haftaya ikinci “Göbeklitepe” yazısında buluşmak üzere hoşçakalın.
KENTTE NE VAR?
Hatice Aras-28 Kasım’da açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Funda İyce Tuncel-7 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar(Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Mümin Candaş-1 Aralık’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Süleyman Şahin-Melahat Şener-1 Aralık’a kadar (Pera Antik/Kale), Hüseyin Şahbudak-7 Aralık’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Tolga Akalın-29 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Nurgül Eren-30 Kasım’a kadar (SAKÜDER/Kavaklıdere), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Şenay Yazıcıoğlu-30 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Berna Okan (heykel)-29 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Mustafa Demirpençe-6 Aralık’a kadar (Sergimiz.com/Hilal Mahallesi), Tekstil Sanat Sergisi-29 Kasım’da açılacak (Kore Kültür Merkezi/Şili Meydanı), Yeni Nesil Müzayede-1 Aralık’ta (Bilkent Center).
Göbeklitepe (1)
Yaklaşık 12 bin yıl öncesinin inanç merkezi olarak değerlendirilen, Şanlıurfa’nın 12 kilometre kuzeydoğusunda, Tek Tek Dağları’nın üzerinde bulunan Göbeklitepe, son dönemde sanat dünyasının da çekim merkezi olmaya başladı.
Göbeklitepe’nin global bir ikon haline gelmesi için Türkiye’de hem devlet, hem de özel sektör yoğun bir çaba içinde. Ankara’da bulunan sanat kuruluşları ve ressamlar da bu çabaya destek amacıyla değişik faaliyetlerde bulunuyor.
Başkentteki Fırça Sanat Galerisi kısa süre önce Göbeklitepe etkinliği yaptı. Galeri, Şanlıurfa’da “Tarihin Sıfır Noktası-Kültürel Miras ve Turizm Fuarı”na birlikte çalıştığı sanatçılarla katıldı. Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nden hocaların da katıldığı bu etkinlikte, ressamlar Sabri Akça, Aydın Ayan, Zuhal Arda, İmren İyem Aslan, Lale Akyol, Aysun Çölbayır, Nazlı Er, Saadet Gözde, Sait Günel, H. Kübra Kuzucanlı, Şükran Pekmezci, Mehmet Sakızcı, Elif Şenel, Tuğba Şenyavaş, Cüneyt Şenyavaş, Kadir Şişginoğlu, Ayten Tırpancı, Dilek Tura, Fulya Uzer, Ayşegül Yarar, Sedef Yavuzalp, Lütfiye Yazan, Nuray Yıldırım, Mehmet Yücel ve İbrahim Yıldız canlı performans sergilediler. Fırça Sanat’ın sahibi Semra Sancak, “7-10 Kasım tarihleri arasındaki Şanlıurfa gezimiz gerçekten çok güzel geçti. Göbeklitepe, müthiş etkileyici bir yer. Herkesin kesinlikle görmesi gerekir. Göbeklitepe’deki çalışmalarımızı galerimizde sergileyeceğiz” derken, sanatçıların da bu muhteşem atmosferi tuvale, kağıda yansıttığını hatırlattı.
CERMODERN’DEKİ ETKİNLİK
CerModern’de açılan ve 31 Aralık’a kadar sürecek olan “Göbeklitepe: Buluşma-İnsanoğlu’nun gizemli yolculuğu” da, Ankara’daki bir başka Göbeklitepe etkinliği. CerModern, bu etkinliği kısaca “Göbeklitepe, insanın DNA’sına kodlanmış olan yaratıcılık ve üretkenlik duygularının, belki de insanlık tarihindeki zirve noktası. Doğada kendi halinde karmaşık bir organizma iken, bir araya gelerek meydan okuyan ve kendi ırksal kaderini yazmaya cesaret eden insanlığın en çarpıcı örneği” açıklamasıyla tanıtıyor.
Gelelim asıl meseleye. Yazının başlığını “Göbeklitepe (1)” diye koymamızın nedeni, CerModern’deki bu muhteşem sanatsal gösteriyi önümüzdeki hafta “Göbeklitepe (2)” başlığı ile ayrıntılı şekilde ele alacak olmamız. Göbeklitepe’nin önemini ve CerModern’deki sanatsal etkinliği daha kapsamlı şekilde gelecek hafta eleştirmen Aslı Leman Atlı’nın kaleminden okuyacaksınız. Bu görkemli arkeolojik bulgunun belki de sanatsal açıdan öne çıkan olgularının “T” şeklindeki sütunların üzerine işlenen kabartma hayvan figürleri olduğunu hatırlatarak, haftaya ikinci “Göbeklitepe” yazısında buluşmak üzere hoşçakalın.
KENTTE NE VAR?
Hatice Aras-28 Kasım’da açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Funda İyce Tuncel-7 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar(Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Mümin Candaş-1 Aralık’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Süleyman Şahin-Melahat Şener-1 Aralık’a kadar (Pera Antik/Kale), Hüseyin Şahbudak-7 Aralık’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Tolga Akalın-29 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Nurgül Eren-30 Kasım’a kadar (SAKÜDER/Kavaklıdere), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Şenay Yazıcıoğlu-30 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Berna Okan (heykel)-29 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Mustafa Demirpençe-6 Aralık’a kadar (Sergimiz.com/Hilal Mahallesi), Tekstil Sanat Sergisi-29 Kasım’da açılacak (Kore Kültür Merkezi/Şili Meydanı), Yeni Nesil Müzayede-1 Aralık’ta (Bilkent Center).