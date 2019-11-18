Fırat İtmeç’in geçmişe özlemi

Güvenlik Caddesi’ndeki Kova Art Space için Ankara’nın yeni galerilerinden birisi diyebiliriz. Gelen duyurulardan çoğunlukla soyut çalışan, genç nesil sanatçıların eserlerinin sergilendiğini anlıyoruz. Bir süre önce elektronik postama düşen son bülten, İzmirli sanatçı Fırat İtmeç’in ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluştuğu “Geleceği Özlediğim gibi Özleyeceğim Seni” isimli sergisini duyuruyordu.
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünden mezun olan İtmeç, yeniçağ ve beraberinde gelen üzüntü, karmaşa, ironi, bağımlılık, yeni gençlik konuları üzerine işler üreten bir sanatçı. Bireysel sorunlarından yola çıkıp, günümüz gençliğinin yaşadığı büyük veya küçük sayılabilecek bütün dertlerini sanatına yansıtmaya çalışan İtmeç’in eserlerinde, sokak kültürü ve yeni dünya trendlerinde karşılaştığımız ölüm, aşk, ateş ve yalnızlığa dair imgelere sıklıkla rastlanıyor. Görseller, estetik kaygılardan uzak ve alelade olarak belirirken aynı zamanda çağın tüketim hızına ayak uydurmaya çalışan bir amatörlüğü de yansıtıyor.
Sanatçı, sergisinde çocukluk, gençlik hayalleri, yetişkinlik ve hayal kırıklıklarını işliyor. Sergi izleyiciyi, sanatçının da ait olduğu “Y kuşağına” ait bir karakterin mezarından geçmişine doğru yolculuğa çıkarıyor. Üç bölümden oluşan serginin ilk kısmı, dünyanın kötü gidişatı karşısında hayalleri tükenen bu karakterin mezarı ile başlıyor. İkinci bölümde ise karakterin gençlik döneminin okumasının yapılabileceği bir poster yerleştirmesi bulunuyor. Karakterin hayallerinin, renkli gelecek betimlemeleriyle, klişeleşmiş uzay tasvirleriyle ve distopik (olumsuz bir gelecek) manzaralarla, süslendiği görülüyor. Farklı disiplinlerden faydalanarak ürettiği eserlerinde İtmeç, son olarak izleyiciyi popüler kültür motiflerin bulunduğu bir çocuk odasına davet ediyor.
Kova Art Space’in bülteninde yer alan “Gelecek, tıpkı sürekli büyümeyi bekleyen bir çocuk gibi yıllarca arzulandı. Filmler, kitaplar, televizyon dizileri, reklamlar çoğu zaman güzel ve parlak gelecek tasvirleriyle doldu taştı. Aslında bu anlatılar insanın karşı koyamadığı zamana karşı bir tür psikolojik akılcılaştırmaydı. Ancak zamanla anlaşıldı ki, insan onu var eden her şeyden kolayca kopabilecek kadar değişken ve aymaz. Dünya ölüyor, biz ölmek üzereyiz ve gelecek eskiden göründüğü kadar parlak değil. Dünya acımasızca sömürüldü, neoliberal kaşifler yeni gezegen arayışlarına çoktan başladı bile. Çocuk büyüdü, eskiden olmak istediği yaşa geldi ama şimdi tek isteği çocukluğuna geri dönebilmek” ifadeleri, sanatçının üretimini hangi düşüncelerle yaptığını ortaya koyuyor. Bu ilginç sergiyi görmek için 30 Kasım’a kadar vaktinizin olduğunu hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Funda İyce Tuncel-22 Kasım’da açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Bihrat Mavitan-22 Kasım’da açılacak (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Baran Kamiloğlu-26 Kasım’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Sermet Aydın-22 Kasım’a kadar (BoHo Sanat/Kale), Hüseyin Şahbudak-20 Kasım’da açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Süleyman Şahin-Melahat Şener-23 Kasım’da açılacak (Pera Antik/Kale), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Ahmet Cüneyt Er (seramik)-22 Kasım’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Ayla Kayıran-22 Kasım’a kadar (Ata Sanat/Ulus), Tolga Akalın-29 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Selahattin Gökoğlu-Gürol Erol Genç- 20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Elif Aydoğdu Ağatekin (seramik)-23 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nurgül Eren-30 Kasım’a kadar (SAKÜDER/Kavaklıdere), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Şenay Yazıcıoğlu-30 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Berna Okan (heykel)-29 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Mümin Cadaş-21 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi).
Fırat İtmeç’in geçmişe özlemi
Güvenlik Caddesi’ndeki Kova Art Space için Ankara’nın yeni galerilerinden birisi diyebiliriz. Gelen duyurulardan çoğunlukla soyut çalışan, genç nesil sanatçıların eserlerinin sergilendiğini anlıyoruz. Bir süre önce elektronik postama düşen son bülten, İzmirli sanatçı Fırat İtmeç’in ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluştuğu “Geleceği Özlediğim gibi Özleyeceğim Seni” isimli sergisini duyuruyordu.
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünden mezun olan İtmeç, yeniçağ ve beraberinde gelen üzüntü, karmaşa, ironi, bağımlılık, yeni gençlik konuları üzerine işler üreten bir sanatçı. Bireysel sorunlarından yola çıkıp, günümüz gençliğinin yaşadığı büyük veya küçük sayılabilecek bütün dertlerini sanatına yansıtmaya çalışan İtmeç’in eserlerinde, sokak kültürü ve yeni dünya trendlerinde karşılaştığımız ölüm, aşk, ateş ve yalnızlığa dair imgelere sıklıkla rastlanıyor. Görseller, estetik kaygılardan uzak ve alelade olarak belirirken aynı zamanda çağın tüketim hızına ayak uydurmaya çalışan bir amatörlüğü de yansıtıyor.
Sanatçı, sergisinde çocukluk, gençlik hayalleri, yetişkinlik ve hayal kırıklıklarını işliyor. Sergi izleyiciyi, sanatçının da ait olduğu “Y kuşağına” ait bir karakterin mezarından geçmişine doğru yolculuğa çıkarıyor. Üç bölümden oluşan serginin ilk kısmı, dünyanın kötü gidişatı karşısında hayalleri tükenen bu karakterin mezarı ile başlıyor. İkinci bölümde ise karakterin gençlik döneminin okumasının yapılabileceği bir poster yerleştirmesi bulunuyor. Karakterin hayallerinin, renkli gelecek betimlemeleriyle, klişeleşmiş uzay tasvirleriyle ve distopik (olumsuz bir gelecek) manzaralarla, süslendiği görülüyor. Farklı disiplinlerden faydalanarak ürettiği eserlerinde İtmeç, son olarak izleyiciyi popüler kültür motiflerin bulunduğu bir çocuk odasına davet ediyor.
Kova Art Space’in bülteninde yer alan “Gelecek, tıpkı sürekli büyümeyi bekleyen bir çocuk gibi yıllarca arzulandı. Filmler, kitaplar, televizyon dizileri, reklamlar çoğu zaman güzel ve parlak gelecek tasvirleriyle doldu taştı. Aslında bu anlatılar insanın karşı koyamadığı zamana karşı bir tür psikolojik akılcılaştırmaydı. Ancak zamanla anlaşıldı ki, insan onu var eden her şeyden kolayca kopabilecek kadar değişken ve aymaz. Dünya ölüyor, biz ölmek üzereyiz ve gelecek eskiden göründüğü kadar parlak değil. Dünya acımasızca sömürüldü, neoliberal kaşifler yeni gezegen arayışlarına çoktan başladı bile. Çocuk büyüdü, eskiden olmak istediği yaşa geldi ama şimdi tek isteği çocukluğuna geri dönebilmek” ifadeleri, sanatçının üretimini hangi düşüncelerle yaptığını ortaya koyuyor. Bu ilginç sergiyi görmek için 30 Kasım’a kadar vaktinizin olduğunu hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Funda İyce Tuncel-22 Kasım’da açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Bihrat Mavitan-22 Kasım’da açılacak (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Baran Kamiloğlu-26 Kasım’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Sermet Aydın-22 Kasım’a kadar (BoHo Sanat/Kale), Hüseyin Şahbudak-20 Kasım’da açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Süleyman Şahin-Melahat Şener-23 Kasım’da açılacak (Pera Antik/Kale), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Ahmet Cüneyt Er (seramik)-22 Kasım’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Ayla Kayıran-22 Kasım’a kadar (Ata Sanat/Ulus), Tolga Akalın-29 Kasım’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Selahattin Gökoğlu-Gürol Erol Genç- 20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Elif Aydoğdu Ağatekin (seramik)-23 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nurgül Eren-30 Kasım’a kadar (SAKÜDER/Kavaklıdere), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Şenay Yazıcıoğlu-30 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Berna Okan (heykel)-29 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Mümin Cadaş-21 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi).