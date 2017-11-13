Cumhurbaşkanlığı ödülleri üzerine

Önce Kara’yı bu ödülünden dolayı tebrik ediyorum. Empresyonist (izlenimci) tarzda özellikle İstanbul konulu resimleri “belirli çevrede” beğeni topluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ödülleri açıklarken yaptığı konuşmada, Kara’yı “Her karesi bir resim estetiğine sahip olan ‘Aziz İstanbul’u fırçanın diliyle yorumlayan, ondaki saklı güzellikleri gönül gözüyle de hissetmemize imkan tanıyan, şehir ressamı olmanın ötesinde ‘İstanbul ressamı’ olarak anılan ve kendine özgü tarzıyla ürettiği eserlerle yurt içinde ve dışında takdirler toplayan” ressam diye tanıttı.

Sayın Erdoğan’ın konuşmasındaki “İstanbul ressamı” vurgusunu önemsedim. Bu nedenle artık verilmeyen Devlet Sanatçısı ünvanı sahibi Devrim Erbil’in plastik sanatlar dünyasında etkili bir “İstanbul Ressamı” olarak bilindiğini hatırlatmak istedim. (Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini, Devlet Sanatçısı ünvanı ile eşdeğer tutanlar olduğunu da belirtmek isterim. Ben ise aynı görüşte değilim.)

Keza Ayhan Türker, Faruk Cimok gibi ressamlarımızın da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl “Vefa Ödülü”ne merhum Nurettin Topçu layık görüldü. Ben de ister istemez acaba, “İstanbul ressamı denilince akla gelen ilk isim olan, Türk resim sanatında empresyonist akımın öncülerinden, 1977 yılında bu dünyadan göçmüş Hikmet Onat’a ‘Vefa borcumuzu’ önümüzdeki yıllarda ödeyemez miyiz?” diye düşünmeden edemedim.

Ayrıca neden İstanbul resimleriyle sınırlı kalalım? Ankaralı ressamlar Türk resim sanatında önemli yer edinmiş sanatçılardır. Bir yıl önce kaybettiğimiz soyut resmin önemli isimlerinden merhum Prof.Dr. Adnan Turani; başkente tamamen kendi imkanlarıyla devasa bir sanat müzesi kazandırmış olan Mustafa Ayaz; Anadolu yaşamından kesitler sunan, sanat yaşamını ısrarla Ankara’da sürdüren Yalçın Gökçebağ; soyut resmin diğer önemli isimleri Zafer Gençaydın ve Habip Aydoğdu; sanat yaşamında 50 yılı geride bırakmayı iki hafta önce açtığı retrospektif sergi ile kutlayan, Ankara’nın şiirlere konu olmuş gecekondularını tuvale işleyen kadın ressam İmren Erşen...

Elbette plastik sanatlarda isimler çoğaltılabilir. Ama benim bu yazıyla amacım önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı ödüllerinde bu alanda değerlendirme yapacak komiteye küçük de olsa bir hatırlatma yapmaktı.

İZMİR’DE ATATÜRK COŞKUSU

İzmir’in Atatürk coşkusunu yerinde yaşadım. Büyük devrimci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle TED İzmir Koleji’nin düzenlediği “Atatürk’ü anma ve O’nu anlama” etkinliğine davetliydim. İzmir’in şirin ilçesi Urla’daki TED Koleji gerçekten “İzmir’e yakışır” bir program düzenlemişti. Garo Mafyan, Ayla Algan gibi ünlü sanatçılarımızın katıldığı etkinlikte, Ankara’dan Valör Sanat da gönüllü olarak Atatürk sergisi açtı. Ünlü sanatçılar Remzi İren ve Emre Lüle’nin Atatürk posterlerinden oluşan serginin açılışını TED İzmir Koleji yöneticileri ve Valör Sanat’ın sahibi Serdar Kaya ile birlikte Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar yaptı. Çok sayıda öğrenci, veli ve sanatseverin açılışına katıldığı sergi bir hafta boyunca açık kalacak. Bu arada hemen belirteyim ki, çağdaş, ilerici, Atatürkçü bir kadın belediye başkanının dokunuşuyla Urla’nın nasıl daha da şirin olduğunu görebiliyorsunuz. Türkiye’nin geleceğinin kadınların elinde parlayacağına bir kez de Urla’da şahit oldum. TED İzmir Koleji’nin özellikle sanat alanında öğrencilere sunduğu imkanları yerinde gördüm. Birçok okula örnek olacak nitelikteydi. Başta İzmir olmak üzere Ege’nin Atatürk sevdasını anlatmaya burada kelimeler yetmez. En iyisi gidip bizzat yaşamak.

KENTTE NE VAR?

Mehtap Baydu- 6 Ocak’a kadar (Galeri Nev/GOP), Mine Gençtürk-16 Kasım’da açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mehmet Cihan Gezgin-16 Kasım’da açılacak (Kent Sanat/Yıldız), Talat Ayhan-Ümit Türk-Buğra Özer- 17 Kasım’da açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Elif Yıldız- 14 Kasım’da açılacak (Arte Sanat/Çayyolu), Erol Batırbek-29 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Günay Karakuş-15 Kasım’da açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Turgut Akan-20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Erol Eti-16 Kasım’da açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Nevres Akın-14 Kasım’da açılacak (Platform A/Taurus AVM), Makbule Ayaz-30 Kasım’a kadar (Sitllife/Yıldız), Yusuf Bilge-26 Kasım’a kadar (Gözde Sanat/A.Ayrancı), Selim Güventürk-30 Kasım’a kadar (Sardunya Sanat/Çayyolu).