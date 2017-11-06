Batırbek'in arka sokakları

Desen çizmeyi çok seven sanatçı, resimlerini yaşadığı çevreden etkilenerek ve gözlemlerine dayanarak yapıyor. Ele aldığı konuyu salt görsellikle değil, tüm yönleriyle farklı kaynaklarda araştırarak eskize taşıyan Batırbek, sanatı, söyleyecek bir sözü olanların işi olarak tanımlıyor. Yaşam karşısında duruşu, ilkeleri, soruları, çelişkileri olmayanların, söyleyecek sözünün de olmadığını savunan Batırbek, özgün ve estetik bir dilde sözünü söyleyememenin ise küresel sanat adı altında endüstriyel bir üretim yapmaktan ibaret olduğunu düşünüyor.

Fırça Sanat’taki sergisinde de yaşadığı çevreden etkilenerek ve gözlemlerine dayanarak yaptığı resimleri sanatseverle buluşturacağını belirten Batırbek, “Endüstriyel kültür ve sanatın yaratıcıları, o yılın modasını yaratır gibi tıpkı, o yılın veya dönemin sanat anlayışını da yaratmaya başlamışlardır. Küreselleşme adı altında dünyada ne olup bittiğini bilgisayar sayesinde öğrenen ama yaşadığı kentin arka sokaklarında ne olup bittiğini görmeyen, göremeyen bir insan (sanatçı tipi) yaratılmaya çalışılmaktadır. Çağımız sanatının ve sanatçısının en büyük sorunlarından biri budur” görüşünde.

Batırbek figüratif çalışmayı neden önemsediğini de, “Figüre ilişkin anlatımlara yöneldiğinizde zor ilişkilerin karmaşasıyla yüz yüze kalırsınız. Konudan öyküye, bireyden ilişkilere, mekandan zamana uzanan, çoğalan kavramlarda bütüncül bir anlatım yakalamak gerekir. Önemlisi; figür, bir kimlik, bir kişilik olarak anlatımının içinde varlığın yaşamsallığını kalıcı kılmalıdır. Bunun için özel yorumlara, ifadeci soyutlamalara geçmeden, figürün biçimsel olgusunu eksiksiz çözümlemek gerekir. Bunun temeli güçlü bir öğreti, durmaksızın üretilen desen ve eskiz çalışmalarından geçer” diye açıklıyor.

YÜZYILIN EN ŞIK GİYİNEN LİDERİ

Önümüzdeki cuma günü, Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yılı. İnanıyorum ki, bu yıl 10 Kasım etkinlikleri geçmiş yıllardan daha görkemli olacak. O’nun bu topraklar için ne kadar önemli olduğunu daha da yoğunlaşarak anlayacağız. İşlerine öyle geliyor diye, O’nu yerden yere vuranlar, toplumda Atatürk sevgisi artıkça birden en keskin Atatürkçü kesilmeye başladılar. Ufacık ama anlamlı tebessümlerle izleyin onları. Atatürk sevgisinin ne kadar çoğaldığını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin dört bir yanında halkın katılımıyla yapılan etkinliklerde gördük. 29 Ekim’de, Atatürk’ün terzisi Levon Usta’nın dördüncü kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından orijinal kalıpları üzerinden yeniden hazırlanmış “Atatürk kıyafetleri” sergisini kaçırdıysanız üzülmeyin. “Yüzyılın en şık lideri sergisi” 10-26 Kasım tarihleri arasında Güven Hastanesi’nin Çayyolu’ndaki Sağlık ve Yaşam Kampüsü’nde sizleri bekliyor olacak.

KENTTE NE VAR?

Pınar Topsakal-Özgür Uğuz (Baskı)-18 Kasım’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Makbule Ayaz- 9 Kasım’da açılacak (Stillife/Yıldız), Daver Darende-20 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Mehmet Uzel-Işıl Özışık-23 Kasım’a kadar (Emin Antik/Kale), Ali Koçak-11 Kasım’da açılacak (BoHo Art/Altındağ), Pelin Aytekin-14 Kasım’a kadar (Dali Sanat/Kavaklıdere), Ekin Deveci-17 Kasım’a kadar (Galeri N/GOP), Dilşan Balkancı-11 Kasım’da açılacak (Galeri Z/Samanpazarı), Ivan Marchuk-19 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Alex-Sandor Krizbai-11 Kasım’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Emel Ertürk-10 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Abdurrahman Kaplan-17 Kasım’a kadar (Kursart/Dikmen), Turgut Akan-20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Sami Gedik-11 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler).