Aynur abla anısına

Bu hafta “Kardeş galeriler” Armoni ve Platform A’dan bahsedeceğim.
Üç yıl önce kaybettiğimiz Aynur Pehlivanlı’nın anısına saygıyla, ilk durağımız, kurucu ortağı olduğu Armoni Sanat. Bu köşeyi takip edenler bilir, Armoni Sanat benim fırsat buldukça uğradığım galerilerden biridir. Sevgili Aynur ablanın eşi Faruk Pehlivanlı ve ortağı Zerrin Çolak’la sohbetteyiz. Memleket halleri, ekonomideki gelişmelerin kültür-sanat hayatına etkileri, Ankara’da geçmiş yıllarda daha fazla olan kültürel etkinlikler üzerine konuşuyoruz. Bir ara Faruk abi, Aynur ablanın vefatının yıldönümü nedeniyle bazı şeyler hazırlayacaklarını belirtip, arzu edersem benim de bir şeyler yazabileceğimi söyledi. Elbette seve seve kabul ettim. “Işıklar içinde uyuduğundan hiç şüphem yok güzel kadın” diyerek bitirdiğim o yazının bir bölümünü burada özetleyerek, Aynur ablayı sanatsever okurlara da hatırlatmak istedim:
“(...)Bir anda, Maltepe Camii’nde karla kaplı bir Ankara günündeki cenaze törenini, bir de kedilere olan sevgisini hatırladım Aynur ablanın. Buz gibi Ankara soğuğunda muhteşem kalabalık, Maltepe Camii’nin avlusunu ısıtarak Aynur ablaya son görevini yerine getiriyordu. Ben sevdiğim insanların hastalığında ve cenaze törenlerinde fena olurum. Kalbimde çarpıntı başlar. Çok duramam. Başsağlığı dileklerimi ilettikten sonra hemen ayrılmıştım Maltepe’den...
Tuvale harika yansıtırdı kedilere olan sevgisini. Bu sevgiyi vefatından sonra kaleme aldığım bir yazıda dile getirmiştim. Şöyle anlatmışım: Armoni Sanat’ın balkonuna yavrulamış bir sokak kedisi ile yavrulara bakışını hiç unutamam. Sevimli yavrular pencerenin demir parmaklıklarına tırmanıp haylazlık yaparken çok mutlu olurdu. Yavrulardan birinin sokak köpeği tarafından öldürüldüğünü duyunca nasıl da hüzünlenmişti.(...)”
ÇİNGENELER ZAMANI
Armoni Sanat’tan Platform A’daki (Taurus AVM) Mustafa Sönmez sergisine uzanıyoruz. Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü dereceyle bitirip yüksek lisans çalışmalarını sürdüren genç sanatçının “Çingeneler Zamanı” isimli sergisi 31 Ocak’a kadar sürecek. Resim sanatını “Uçsuz, bucaksız, duraksız bir yolculuk” olarak tanımlayan Sönmez, gördüğü, yaşadığı, hissettiği her şeyi kurgulara yer vermeden eserlerinde dürüstçe işlediğini vurguluyor. Devamında şöyle anlatıyor genç sanatçı:
“Kimsede olmayan bir lezzet peşine düştüm. Yeri gelip dokularda buldum dünyamı, yeri gelip geleneksel üslupla ince ince bezedim. Ama herkesten bir şey koyup onu izleyiciye aktarmak istedim. Bunu yaparken tekniğin çok önemli olduğunu hep hatırladım. Doğuştan bana armağan edilene sahip çıkıp geliştirmeliydim, işte bu bilinçle hala öğrenmeye, öğretmeye devam ediyorum. Resimlerimde belli bir konu üzerinde yoğunlaşıyor gibi görünsem de, her zaman desenin en iyi olması gerektiğine inandım. Çünkü desen resmin hayat damarıdır. Hayatımı adadığım bu dipsiz kuyuda bulduğum nadide parçaları izleyiciye büyülü bir şekilde aktarmam gerektiğine inanıyorum. Bu istek ve güç büyük bir hazza dönüşüp beni sarhoş etmeli. Bu hazzı önce ben, sonra da izleyici tattıktan sonra ben amacıma ulaşmış olurum.”
KENTTE NE VAR?
Abidin Elderoğlu-18 Ocak’ta açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Ali Düzgün-1 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Salim Aktuğ-16 Ocak’ta açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mustafa Ural-Ali Rıza Kanaç-23 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Mehmet Yücel-19 Ocak’ta açılacak (Ata Sanat/Ulus), Mine Gençtürk-23 Ocak’a kadar (BRHD/Yıldız), Nurtaç Özler ve Hümeyra Erdem- 17 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Sadık Demirsoy-Şenol Sak-19 Ocak’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Ekrem Kutlu-19 Ocak’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Gürcü Görkem-20 Ocak’a kadar (Galeri Gözde/Y.Ayrancı), Erdem Ünver-31 Ocak’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Serpil Akyıl-26 Ocak’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Vedat Hazneci-7 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Mira Koldaş-16 Ocak’ta açılacak (Sepa Sanat/Yıldız), Orhan Umut-Sedigheh Fatolahzadeh-Mahmut Özdemir-23 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).
Aynur abla anısına
Bu hafta “Kardeş galeriler” Armoni ve Platform A’dan bahsedeceğim.
Üç yıl önce kaybettiğimiz Aynur Pehlivanlı’nın anısına saygıyla, ilk durağımız, kurucu ortağı olduğu Armoni Sanat. Bu köşeyi takip edenler bilir, Armoni Sanat benim fırsat buldukça uğradığım galerilerden biridir. Sevgili Aynur ablanın eşi Faruk Pehlivanlı ve ortağı Zerrin Çolak’la sohbetteyiz. Memleket halleri, ekonomideki gelişmelerin kültür-sanat hayatına etkileri, Ankara’da geçmiş yıllarda daha fazla olan kültürel etkinlikler üzerine konuşuyoruz. Bir ara Faruk abi, Aynur ablanın vefatının yıldönümü nedeniyle bazı şeyler hazırlayacaklarını belirtip, arzu edersem benim de bir şeyler yazabileceğimi söyledi. Elbette seve seve kabul ettim. “Işıklar içinde uyuduğundan hiç şüphem yok güzel kadın” diyerek bitirdiğim o yazının bir bölümünü burada özetleyerek, Aynur ablayı sanatsever okurlara da hatırlatmak istedim:
“(...)Bir anda, Maltepe Camii’nde karla kaplı bir Ankara günündeki cenaze törenini, bir de kedilere olan sevgisini hatırladım Aynur ablanın. Buz gibi Ankara soğuğunda muhteşem kalabalık, Maltepe Camii’nin avlusunu ısıtarak Aynur ablaya son görevini yerine getiriyordu. Ben sevdiğim insanların hastalığında ve cenaze törenlerinde fena olurum. Kalbimde çarpıntı başlar. Çok duramam. Başsağlığı dileklerimi ilettikten sonra hemen ayrılmıştım Maltepe’den...
Tuvale harika yansıtırdı kedilere olan sevgisini. Bu sevgiyi vefatından sonra kaleme aldığım bir yazıda dile getirmiştim. Şöyle anlatmışım: Armoni Sanat’ın balkonuna yavrulamış bir sokak kedisi ile yavrulara bakışını hiç unutamam. Sevimli yavrular pencerenin demir parmaklıklarına tırmanıp haylazlık yaparken çok mutlu olurdu. Yavrulardan birinin sokak köpeği tarafından öldürüldüğünü duyunca nasıl da hüzünlenmişti.(...)”
ÇİNGENELER ZAMANI
Armoni Sanat’tan Platform A’daki (Taurus AVM) Mustafa Sönmez sergisine uzanıyoruz. Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü dereceyle bitirip yüksek lisans çalışmalarını sürdüren genç sanatçının “Çingeneler Zamanı” isimli sergisi 31 Ocak’a kadar sürecek. Resim sanatını “Uçsuz, bucaksız, duraksız bir yolculuk” olarak tanımlayan Sönmez, gördüğü, yaşadığı, hissettiği her şeyi kurgulara yer vermeden eserlerinde dürüstçe işlediğini vurguluyor. Devamında şöyle anlatıyor genç sanatçı:
“Kimsede olmayan bir lezzet peşine düştüm. Yeri gelip dokularda buldum dünyamı, yeri gelip geleneksel üslupla ince ince bezedim. Ama herkesten bir şey koyup onu izleyiciye aktarmak istedim. Bunu yaparken tekniğin çok önemli olduğunu hep hatırladım. Doğuştan bana armağan edilene sahip çıkıp geliştirmeliydim, işte bu bilinçle hala öğrenmeye, öğretmeye devam ediyorum. Resimlerimde belli bir konu üzerinde yoğunlaşıyor gibi görünsem de, her zaman desenin en iyi olması gerektiğine inandım. Çünkü desen resmin hayat damarıdır. Hayatımı adadığım bu dipsiz kuyuda bulduğum nadide parçaları izleyiciye büyülü bir şekilde aktarmam gerektiğine inanıyorum. Bu istek ve güç büyük bir hazza dönüşüp beni sarhoş etmeli. Bu hazzı önce ben, sonra da izleyici tattıktan sonra ben amacıma ulaşmış olurum.”
KENTTE NE VAR?
Abidin Elderoğlu-18 Ocak’ta açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Ali Düzgün-1 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Salim Aktuğ-16 Ocak’ta açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Mustafa Ural-Ali Rıza Kanaç-23 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Mehmet Yücel-19 Ocak’ta açılacak (Ata Sanat/Ulus), Mine Gençtürk-23 Ocak’a kadar (BRHD/Yıldız), Nurtaç Özler ve Hümeyra Erdem- 17 Ocak’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Sadık Demirsoy-Şenol Sak-19 Ocak’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Ekrem Kutlu-19 Ocak’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Gürcü Görkem-20 Ocak’a kadar (Galeri Gözde/Y.Ayrancı), Erdem Ünver-31 Ocak’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Serpil Akyıl-26 Ocak’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Vedat Hazneci-7 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Mira Koldaş-16 Ocak’ta açılacak (Sepa Sanat/Yıldız), Orhan Umut-Sedigheh Fatolahzadeh-Mahmut Özdemir-23 Ocak’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).