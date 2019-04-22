Ankara sanatla renkleniyor

Ankara’nın sanat dünyası, baharla birlikte iyice hareketleniyor. Geçen hafta başlayan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali, 28 Nisan’a kadar sürecek.
Yarın da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. 23 Nisan, hepimize kutlu olsun. Bu güzel bayramı kutlayacağımız hafta, 27 Nisan’da Bilkent’te başlayacak Sanat Festivali ile başkent daha da renklenecek.
Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Bilkent Sanat Festivali, 5 Mayıs’a kadar sürecek. Festival canlı performansları, müzik dinletileri, dans gösterileri, atölyeleri ile dokuz gün boyunca sanatseverlere zengin bir program sunacak. Sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak için birbirinden değişik projelere ev sahipliği yapan Bilkent Sanat Sokağı kurucusu Rahmi Çöğendez’in yönetiminde gerçekleşecek festivalde plastik sanatlar disiplinlerinde yerli-yabancı 78 sanatçı canlı performanslarıyla Bilkent Center’da olacak. Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya ve Gürcistan’dan sanatçıların da katılacak olması nedeniyle festival uluslararası kimliğe bürünecek. Festival öncesi Çöğendez’le konuşma fırsatım oldu. Bilkent Center yönetiminin verdiği desteğin projenin devamlılığında önemli rol oynadığını ifade eden Çöğendez, proje çalışma arkadaşlarına ve tüm sanatçı dostlarına katkılarından dolayı minnettar olduğunu özellikle vurguladı. Çöğendez, festivalin sosyal sorumluluk ayağına da dikkat çekerek şunları anlattı:
“Bu başlangıçta bir Bilkent projesiydi. Geçen yıl ise bana göre tüm kenti hareketlendiren ‘Ankara Sanat Festivali’ne dönüştü. Bu yıl festivali daha coşkulu şekilde kutlayacağız. Ankaralılara yeni bir soluk ve ruh katan festival, ülkemize gelen misafir sanatçıların başkentin dokusunu, sanat ortamını keşfetmesine de olanak sağlayacak. Sanat üretimini, izleyicisini destekleyen, yani geleceğin sanatçılarına yol açan ve sanatseverlere temas eden festivalde sosyal sorumluluk projelerini de unutmuyoruz. Bu yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir araya gelerek geleceğin sanatçıları için festival kapsamında özel bir çalışmaya imza atacağız. TEV ile birlikte gerçekleşecek ‘Bluebrush/ Mavifırça’ etkinliği ile sanat eğitimi alan başarılı öğrencilere RC Sanat Fonu ile bağış sağlanacak.”
Bu yıl plastik sanatların dışında özellikle programa yoğun şekilde sahne sanatları eklenen festivalin açılış programında müzik ve dans gösterileri başrolde olacak. Resim atölyelerinin yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yılda “Dans Et” ekibinin eğlenceli dans gösterisi, Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konser ve Seğmenler gösterisi ile tüm gün müzik dinletileri olacak festivalin açılışı ise Musa Göçmen Orkestrası ve Ömer Türkmenoğlu ile yapılacak. Sanatseverler nitelikli bir içerikle “Herkes için sanat” sloganıyla yola çıkan festival açılışının ardından Orhan Cebrailoğlu ve Deniz Soykan’ın etkileyici sanat performansına, “Koleksiyoncu” oyununun sanatçıları Berkan Şal ve Özbir Erciyas ile tiyatro söyleşisine, sessiz müzayede etkinliklerine ve özel “DJ” performanslarına tanıklık edecekler.
KENTTE NE VAR?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok galeride, çocuk konusunun işlendiği karma sergiler açılıyor. Ayrıca yetenekli çocukların fırçasından çıkmış resimler de sergileniyor. Diğer bazı sergiler de şöyle: Akın Ekici-8 Mayıs’a kadar (Akçaoğlu Art/Üsküp Cad.), Asaf Erdemli-12 Mayıs’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ayşegül Yarar-24 Nisan’da açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mah.), Gültekin Serbest (resim)-Funda Açıkgöz (seramik)-13 Mayıs’a kadar (Emin antik/Kale), İsmet Birsel-1 Mayıs’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Eslina Abacı-Yarın açılacak (Ata Sanat/Ulus), N.Seydi Ferahoğlu-4 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Cad.), Hasan Mutlu-2 Mayıs’a kadar (BoHo Art/Kale), Vicdan Nalbur-İnal Uşşaklı-4 Mayıs’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Çarkoğlu-3 Mayıs’a kadar (Galeri Çankaya/Kızılay), Tansel Türkdoğan-A.Fatih Küçükosmanoğlu-Azimet Karaman(Heykel)-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mihriye Dinçer (heykel)-30 Nisan’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Gamze Şiriner-9 Mayıs’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Emin Güler-30 Nisan’a kadar (Valör Sanat/Yıldız).
Ankara sanatla renkleniyor
Ankara’nın sanat dünyası, baharla birlikte iyice hareketleniyor. Geçen hafta başlayan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali, 28 Nisan’a kadar sürecek.
Yarın da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. 23 Nisan, hepimize kutlu olsun. Bu güzel bayramı kutlayacağımız hafta, 27 Nisan’da Bilkent’te başlayacak Sanat Festivali ile başkent daha da renklenecek.
Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Bilkent Sanat Festivali, 5 Mayıs’a kadar sürecek. Festival canlı performansları, müzik dinletileri, dans gösterileri, atölyeleri ile dokuz gün boyunca sanatseverlere zengin bir program sunacak. Sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak için birbirinden değişik projelere ev sahipliği yapan Bilkent Sanat Sokağı kurucusu Rahmi Çöğendez’in yönetiminde gerçekleşecek festivalde plastik sanatlar disiplinlerinde yerli-yabancı 78 sanatçı canlı performanslarıyla Bilkent Center’da olacak. Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya ve Gürcistan’dan sanatçıların da katılacak olması nedeniyle festival uluslararası kimliğe bürünecek. Festival öncesi Çöğendez’le konuşma fırsatım oldu. Bilkent Center yönetiminin verdiği desteğin projenin devamlılığında önemli rol oynadığını ifade eden Çöğendez, proje çalışma arkadaşlarına ve tüm sanatçı dostlarına katkılarından dolayı minnettar olduğunu özellikle vurguladı. Çöğendez, festivalin sosyal sorumluluk ayağına da dikkat çekerek şunları anlattı:
“Bu başlangıçta bir Bilkent projesiydi. Geçen yıl ise bana göre tüm kenti hareketlendiren ‘Ankara Sanat Festivali’ne dönüştü. Bu yıl festivali daha coşkulu şekilde kutlayacağız. Ankaralılara yeni bir soluk ve ruh katan festival, ülkemize gelen misafir sanatçıların başkentin dokusunu, sanat ortamını keşfetmesine de olanak sağlayacak. Sanat üretimini, izleyicisini destekleyen, yani geleceğin sanatçılarına yol açan ve sanatseverlere temas eden festivalde sosyal sorumluluk projelerini de unutmuyoruz. Bu yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir araya gelerek geleceğin sanatçıları için festival kapsamında özel bir çalışmaya imza atacağız. TEV ile birlikte gerçekleşecek ‘Bluebrush/ Mavifırça’ etkinliği ile sanat eğitimi alan başarılı öğrencilere RC Sanat Fonu ile bağış sağlanacak.”
Bu yıl plastik sanatların dışında özellikle programa yoğun şekilde sahne sanatları eklenen festivalin açılış programında müzik ve dans gösterileri başrolde olacak. Resim atölyelerinin yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yılda “Dans Et” ekibinin eğlenceli dans gösterisi, Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konser ve Seğmenler gösterisi ile tüm gün müzik dinletileri olacak festivalin açılışı ise Musa Göçmen Orkestrası ve Ömer Türkmenoğlu ile yapılacak. Sanatseverler nitelikli bir içerikle “Herkes için sanat” sloganıyla yola çıkan festival açılışının ardından Orhan Cebrailoğlu ve Deniz Soykan’ın etkileyici sanat performansına, “Koleksiyoncu” oyununun sanatçıları Berkan Şal ve Özbir Erciyas ile tiyatro söyleşisine, sessiz müzayede etkinliklerine ve özel “DJ” performanslarına tanıklık edecekler.
KENTTE NE VAR?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok galeride, çocuk konusunun işlendiği karma sergiler açılıyor. Ayrıca yetenekli çocukların fırçasından çıkmış resimler de sergileniyor. Diğer bazı sergiler de şöyle: Akın Ekici-8 Mayıs’a kadar (Akçaoğlu Art/Üsküp Cad.), Asaf Erdemli-12 Mayıs’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ayşegül Yarar-24 Nisan’da açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mah.), Gültekin Serbest (resim)-Funda Açıkgöz (seramik)-13 Mayıs’a kadar (Emin antik/Kale), İsmet Birsel-1 Mayıs’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Eslina Abacı-Yarın açılacak (Ata Sanat/Ulus), N.Seydi Ferahoğlu-4 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Cad.), Hasan Mutlu-2 Mayıs’a kadar (BoHo Art/Kale), Vicdan Nalbur-İnal Uşşaklı-4 Mayıs’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Çarkoğlu-3 Mayıs’a kadar (Galeri Çankaya/Kızılay), Tansel Türkdoğan-A.Fatih Küçükosmanoğlu-Azimet Karaman(Heykel)-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mihriye Dinçer (heykel)-30 Nisan’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Gamze Şiriner-9 Mayıs’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Emin Güler-30 Nisan’a kadar (Valör Sanat/Yıldız).